Фицо предложил протестующим студентам ехать воевать на Украину

Tекст: Тимур Шайдуллин

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил студентам, демонстративно покинувшим его встречу в Попраде, отправиться на Украину, если они поддерживают продолжение конфликта, передает ТАСС. Слова Фицо прозвучали в ответ на протест студентов, некоторые из которых пришли на встречу в черных футболках и выразили несогласие с позицией политика.

Во время дискуссии одна из студенток развернула украинский флаг, после чего группа учащихся покинула зал, громко звеня ключами. Фицо заявил: «Знаете сколько молодых людей будет убито? Если вы такие герои в этих черных футболках, и вы так за эту войну, так идите… Идите воевать на Украину, пожалуйста».

Премьер подчеркнул, что считает подобное поведение проявлением неуважения к иной точке зрения. Он также добавил, что принципиально отвергает продолжение конфликта и призвал студентов подумать о последствиях подобных поступков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Фицо выступил против плана Евросоюза о предоставлении Украине кредита на 185 млрд евро за счет замороженных российских активов.

Словакия в целом отказалась участвовать в любых юридических или финансовых схемах Евросоюза, связанных с конфискацией замороженных российских активов и их использованием для военных нужд Украины.

Фицо также раскритиковал экс-премьера Британии Бориса Джонсона за его подход к России.