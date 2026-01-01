Пожар на заводе в Людиново Калужской области возник после атаки БПЛА

Tекст: Денис Тельманов

Возгорание на промышленном предприятии в городе Людиново Калужской области произошло в результате атаки беспилотника, передает РИА «Новости».

По словам губернатора региона Владислава Шапши, атака произошла ночью, и к тушению пожара были привлечены пожарные расчеты и специальные службы.

«Наш регион сегодня ночью тоже подвергся ударам БПЛА. В Людиново в результате атаки беспилотника произошло возгорание на промышленном предприятии. Пострадавших нет», – сообщил губернатор.

Он уточнил, что на месте продолжают работать экстренные службы, угрозы для жителей города нет. О масштабах повреждений и причинах атаки информации пока не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за восемь часов в восьми российских регионах и над акваторией Азовского моря уничтожили 58 украинских беспилотников, включая 24, которые сбили над Белгородской областью.

В Альметьевске в Татарстане утром в результате атаки дронов произошел пожар на территории резервуарного парка, который ликвидировали без жертв.

На Кубани обломки беспилотника упали на территорию Ильинского нефтеперерабатывающего завода, где возникло возгорание на площади 25 кв. метров.