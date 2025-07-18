ЕС запретил импорт продуктов на основе нефти из России

Tекст: Вера Басилая

По данным DPA, Европейский союз утвердил 18-й пакет санкций в отношении России, в рамках которого вводится запрет на импорт в страны ЕС нефтепродуктов, произведенных на основе российской нефти, передает ТАСС.

В частности, речь идет об автомобильном и авиационном топливе, а также мазуте на основе российского сырья. Таким образом, Евросоюз стремится ликвидировать существовавший ранее пробел, позволявший непрямой импорт нефтепродуктов из России через третьи страны.

Кроме того, в санкционный список были внесены более 50 новых физических и юридических лиц, в санкционном перечне теперь более 2,5 тыс. позиций.

Помимо этого, Евросоюз расширил экспортные ограничения на оборудование двойного назначения, включая станки, которые могут использоваться в военной промышленности.

Ранее Евросоюз ввел ограничения против еще 105 танкеров с российской нефтью.

Напомним, послы Евросоюза одобрили 18-й пакет санкций против России.

США отказались присоединяться к инициативе Евросоюза по понижению потолка цен на нефть из России в рамках 18-го пакета санкций.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новые антироссийские санкции Запада обернутся против их инициаторов.