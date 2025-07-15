  • Новость часаТрамп заявил о продолжении контактов с Путиным вопреки «разочарованию»
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    В торговой войне США с ЕС победит Китай
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    США возвращаются на военные учения в Грузию
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский язык лежит в основе российских ценностей

    Осмыслить эпоху, в которую мы живём, крайне тяжело. Иногда кажется, что реальность потеряла смысл, настолько быстро текут события и искажаются понятия. Самое время, по завету Тургенева, опереться на язык.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Этот атомный, атомный, атомный мир

    Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.

    4 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Потомки нацистов продолжают войну против России

    Потомки нацистов смотрят на нас глазами не только своих предков, но и глазами наших «политбеженцев», «нетвойняшек», иноагентов, внушающих ненависть к нам не меньше, чем геббельсовская пропаганда.

    17 комментариев
    15 июля 2025, 09:28 • Новости дня

    Каллас заявила об отсутствии поддержки США по снижению потолка цен на нефть России

    Каллас заявила, что США не поддержали снижение потолка цен на нефть России

    Tекст: Вера Басилая

    США не присоединились к инициативе Евросоюза по понижению потолка цен на нефть из России в рамках 18-го пакета санкций, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    По словам Каллас, США пока не присоединились к планам Евросоюза по снижению потолка цен на российскую нефть в рамках 18-го пакета санкций, передает ТАСС.

    «Но даже если США не присоединятся, мы его примем со странами группы семи», – отметила Каллас.

    По ее словам, страны ЕС обсуждают снижение потолка цен до 45 долларов за баррель либо введение гибкого потолка на уровне 15% ниже рыночной цены. Она отметила, что Евросоюз уже третью неделю находится на финальной стадии согласования 18-го пакета антироссийских санкций, выразив надежду на окончательное решение «сегодня или завтра».

    Ранее, 23 июня, Кая Каллас также подчеркивала, что Евросоюз близок к согласованию нового санкционного пакета. Российский вице-премьер Александр Новак, комментируя эти планы, заявил, что Брюссель может установить любую цену, даже «хоть 0», однако это не окажет влияния на ситуацию.

    Евросоюз планирует согласовать 18-й пакет антироссийских санкций, который может включать снижение потолка цен на российскую нефть.

    До этого Украина призвала Евросоюз и США установить ценовой потолок на российскую нефть в 30 долларов за баррель.

    Вице-премьер России Александр Новак подчеркнул, что Россия выступает против нерыночных мер и считает неприемлемым обсуждение Западом потолка цен на российскую нефть.

    12 июля 2025, 17:19 • Новости дня
    ЕС пригрозил США ответными мерами из-за новых пошлин
    ЕС пригрозил США ответными мерами из-за новых пошлин
    @ christophe vandercam/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейская комиссия предупредила о возможности введения контрмер против Соединенных Штатов из-за новых американских пошлин на товары из Евросоюза.

    ЕС пригрозил введением контрмер против США, если торговое соглашение между сторонами не будет достигнуто к 1 августа, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после решения президента США Дональда Трампа ввести с 1 августа пошлину в 30% на весь импорт из ЕС.

    «Мы предпримем все необходимые шаги для защиты интересов ЕС, включая принятие соразмерных контрмер, если это потребуется», – подчеркнула фон дер Ляйен.

    Власти Евросоюза надеются продолжить переговоры с США, чтобы прийти к торговому соглашению до 1 августа. Брюссель выражает готовность к диалогу, однако заявляет о решимости защищать свои экономические интересы, если договоренность не будет достигнута, передает РИА «Новости»

    Трамп ранее объявил, что США вводят 30-процентную пошлину на товары из ЕС, при этом сохраняются уже существующие секторальные ограничения. В его сообщении на платформе Truth Social говорится, что если Евросоюз повысит свои пошлины на американские товары, то США повысят свою пошлину на аналогичное число процентов.

    На фоне торговых разногласий глава Еврокомиссии отметила, что ЕС будет расширять партнерство с другими странами. Фон дер Ляйен подчеркнула: «Тем временем мы продолжаем углублять наши глобальные партнерства, прочно основанные на принципах международной торговли, основанной на правилах». Европейский союз рассчитывает на развитие альтернативных международных экономических связей в условиях торгового давления со стороны Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила о рисках для ключевых трансатлантических цепочек поставок из-за введения Соединенными Штатами 30-процентных пошлин на европейские товары с 1 августа.

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    14 июля 2025, 03:28 • Новости дня
    Трамп пообещал Украине «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot
    Трамп пообещал Украине «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США планируют поставить на Украину дополнительное вооружение, включая «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot, при этом расходы возьмет на себя Евросоюз, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон направит Украине различные виды современного военного оборудования. «И они заплатят нам за него 100%», – приводит его слова ТАСС.

    Также он подтвердил, что Украина получит «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot, но он «пока не определился с количеством». «Заплатит за них Евросоюз. Мы ничего не платим за это, но мы их направим», – добавил хозяин Белого дома, подчеркнув, что для США это «просто бизнес».

    Трамп уточнил, что вопрос новых поставок будет обсуждаться 14 июля на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтоне.

    На вопрос о возможном введении новых антироссийских санкций Трамп не дал прямого ответа: «Посмотрим, что будет завтра». Вместе с тем американский лидер указал, что «Европа уже объявила о санкциях» в отношении России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил, что рассматривает возможность отправки дополнительного комплекса Patriot на Украину. США отметили, что батарея Patriot крайне дорогая и редкая, и решение о поставке будет принято после изучения украинского запроса.

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    14 июля 2025, 20:22 • Видео
    Очередной провал Макрона

    Скорое появление в мире нового государства Новая Каледония – очередной внешнеполитический провал французского президента Эммануэля Макрона и новый этап обрушения французской колониальной империи.

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    13 июля 2025, 00:24 • Новости дня
    Дмитриев обвинил фон дер Ляйен в деиндустриализации Евросоюза
    Дмитриев обвинил фон дер Ляйен в деиндустриализации Евросоюза
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Под руководством главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ЕС переживает деиндустриализацию и упадок, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев прокомментировал в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с критикой фон дер Ляйен из-за введения США 30-процентных пошлин на товары из Евросоюза, передает РИА «Новости».

    «Бюрократия ЕС прекрасно справляется с уничтожением глобальной конкурентоспособности ЕС», – заявил Дмитриев.

    Он добавил, что совокупность высоких пошлин со стороны США, стремительного роста цен на энергоносители и жесткой бюрократии приводит к «деиндустриализации и упадку». Также он отметил проблемы неконтролируемой иммиграции, цензуры и высокого уровня безработицы среди молодежи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США вводят 30% пошлину на товары из Евросоюза. Уже существующие секторальные ограничения сохраняются. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто связал решение США о новых тарифах с ошибками фон дер Ляйен. Сама фон дер Ляйен заявила, что рассчитывает на заключение торговой сделки с Вашингтоном до 1 августа.

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    14 июля 2025, 14:43 • Новости дня
    Сийярто инициировал обсуждение в ЕС вопроса насилия при мобилизации на Украине
    Сийярто инициировал обсуждение в ЕС вопроса насилия при мобилизации на Украине
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Венгрии призвал Евросоюз дать оценку действиям Украины после гибели закарпатского венгра, насильственно доставленного на призывной пункт и избитого.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште заявил о намерении поднять на заседании Совета министров иностранных дел ЕС вопрос о насилии при призыве на военную службу на Украине, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что призовет Евросоюз выработать общую позицию относительно подобных действий украинских властей.

    Сийярто отметил, что, по данным венгерских властей, в июне украинские силовики схватили на улице жителя города Берегово Йожефа Шебештьена, имевшего двойное гражданство, и насильно доставили его на призывной пункт. После жестокого избиения мужчина скончался 6 июля в больнице. Его похоронили в родном городе три дня спустя. О случившемся сообщили родственники погибшего.

    «Людей, не имеющих никакой подготовки, зачастую совершенно нетрудоспособных, похищают на глазах у их семей и маленьких детей и заставляют отправляться на передовую», – заявил Сийярто. Он добавил, что жестокое обращение с отказавшимися идти на фронт запечатлено на многочисленных видеозаписях, а «людей жестоко избивают и забивают до смерти, потому что они не хотят идти на войну».

    Посол Украины в Будапеште был вызван в венгерский МИД для дачи объяснений по факту гибели Шебештьена. Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что страна, где происходят такие случаи, не может быть членом Евросоюза. Украинские власти отвергли обвинения, заявив, что причиной смерти Шебештьена стала тромбоэмболия легочной артерии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник полиции в Кривом Роге открыл стрельбу по мужчине, который напал на представителя военкомата во время попытки мобилизации на улице.

    Выступавший за ТЦК украинский журналист Богдан Буткевич был отправлен на службу после утраты отсрочки от мобилизации.

    Местные жители на Украине начали передавать координаты военкоматов представителям пророссийского подполья после успешных ударов по территориальным центрам комплектования.

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    12 июля 2025, 16:57 • Новости дня
    Глава Еврокомиссии заявила о риске разрыва поставок между США и ЕС

    Фон дер Ляйен заявила о риске распада ключевых трансатлантических поставок из-за пошлин Трампа

    Tекст: Мария Иванова

    Введение Соединёнными Штатами 30-процентных пошлин на европейские товары с 1 августа грозит нарушить ключевые трансатлантические цепочки поставок в ущерб бизнесу и потребителям, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

    Введение США 30-процентных пошлин на европейский экспорт ударит по ключевым трансатлантическим цепочкам поставок, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

    Она подчеркнула, что Евросоюз продолжит до 1 августа стремиться к соглашению с Вашингтоном, одновременно готовя ответные меры на возможное ужесточение торговых ограничений.

    «Введение 30-процентных пошлин на экспорт из ЕС подорвет основные трансатлантические цепочки поставок в убыток бизнесу и потребителям по обе стороны Атлантики», – заявила фон дер Ляйен.

    По ее словам, ЕС намерен добиваться урегулирования спора посредством переговоров, чтобы сохранить стабильность и конструктивное партнерство между участниками торговли через Атлантику.

    Ранее Дональд Трамп анонсировал новые тарифы на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее действовавшие секторальные пошлины останутся в силе. В опубликованном им письме отмечается, что если Евросоюз повысит пошлины на американские товары, то США увеличат свою ставку сверх 30% на товары из ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп также ввел 35-процентный тариф на импорт товаров из Канады.

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    12 июля 2025, 14:39 • Новости дня
    Лукашенко посоветовал Молдавии не стремиться в Евросоюз

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал гражданам Молдавии не спешить с вступлением в Евросоюз, подчеркнув, что их там никто не ждет,

    В субботу в Минске Лукашенко провел встречу с бывшим президентом Молдавии Игорем Додоном, который сейчас возглавляет Партию социалистов Молдавии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Белта.

    «Мой вам совет древнего политика: не рвитесь вы ни в какие союзы, никто вас нигде не ждет», – заявил Лукашенко на встрече. Глава Белоруссии привел в пример Украину, отметив, что ЕС не дал Киеву возможности беспрепятственно экспортировать зерно через свою территорию в прошлом году, и предположил, что подобное отношение ждет и молдавскую продукцию.

    Лукашенко напомнил Додону, что в период его президентства Молдавии приходилось «прорубать окно» на восток – в Беларусь и Россию – чтобы обеспечить благополучие граждан. Президент добавил, что, по его мнению, Молдова – один из самых прекрасных уголков мира, которым стоит дорожить.

    Во время беседы Додон выразил согласие с позицией Лукашенко, подчеркнув, что на референдуме о присоединении к ЕС в 2024 году большинство жителей Молдавии выступили против евроинтеграции. Додон отметил, что Молдавия стремится к дружбе со всеми странами, но не может обойтись без России, СНГ и ЕАЭС.

    Бывший президент Молдавии также поблагодарил Лукашенко за поддержку в 2018 году, когда Молдавии предоставили статус наблюдателя в ЕАЭС, и выразил сожаление, что нынешние власти не используют этот статус.

    26 июня президент Румынии Никушор Дан заявил о решении Евросоюза начать переговоры о присоединении Молдавии.

    Ранее ибранный президент Румынии Никушор Дан пообещал помочь Молдавии вступить в ЕС.

    В апреле президент Молдавии Майя Санду сообщила о намерении завершить переговоры о вступлении страны в Евросоюз до конца 2027 года и подчеркнула важность не упустить эту возможность.

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    15 июля 2025, 02:32 • Новости дня
    Каллас не понравился определенный Трампом срок достижения сделки по Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава евродипломатии Кая Калла в понедельник прокомментировала решение американского президента Дональда Трампа о поставках оружия Киеву и санкциях против России, отметив, что последнее ей не нравится.

    «С одной стороны, очень позитивно, что президент Трамп занимает твердую позицию в отношении России. С другой стороны, 50 дней – это очень долгий срок», – ответила она на брифинге, стенограмма которого представлена на сайте ЕС.

    Она отметила, что всем нужно усилить давление на Россию, «чтобы она тоже захотела мира».

    «Хорошо, что американцы предпринимают шаги, и я надеюсь, что они также оказывают военную помощь, как и европейцы», – добавила она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС. В частности, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов Patriot.

    Киев получит системы противовоздушной обороны Patriot, которые глава киевского режима Владимир Зеленский давно просил, по особой схеме, пишет WP.

    К тому же министр обороны Германии Борис Писториус после переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом призвал не строить иллюзий о поставках Украине систем Patriot, так как для этого потребуется немало времени.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа заплатит Америке за воюющую Украину.

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    14 июля 2025, 02:59 • Новости дня
    ЕС собрался согласовать 18-й пакет санкций против России в понедельник
    ЕС собрался согласовать 18-й пакет санкций против России в понедельник
    @ Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Евросоюза близки к согласованию 18-го пакета санкций против России и рассчитывают договориться в понедельник, сообщают источники в ЕС.

    Большинство элементов 18-го пакета санкций против России согласованы, ожидается, что представители Евросоюза окончательно утвердят его в понедельник, накануне встречи министров в Брюсселе и формального одобрения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    По данным источников, в пакет включен «динамический механизм» установления потолка цен на российскую нефть. Изначально цена составит 47 долларов за баррель, исходя из средней стоимости российской сырой нефти за последние 22 недели с вычетом 15%. Пересмотр значения будет происходить раз в полгода, с учетом новых средних цен.

    Одна из стран ЕС выражает сомнения относительно уровня потолка, однако ожидается достижение полного согласия, заявили источники. Указывается, что Словакия согласилась на «новые меры», но ищет заверения от Еврокомиссии по поводу планов поэтапного прекращения поставок российского газа в Европу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия блокирует новый пакет санкций Евросоюза, опасаясь негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей. Словакия заявила о намерении решить вопрос энергопоставок до вторника.

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    14 июля 2025, 17:36 • Новости дня
    ЕК представила список американских товаров для ответных пошлин

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия представила странам Евросоюза перечень американских товаров, на которые могут быть введены ответные пошлины на сумму 70 млрд евро.

    Об этом сообщил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел и внешней торговли ЕС, передает ТАСС.

    «Мы представили странам – членам список товаров из США на 70 млрд евро», – заявил Шефчович. Он отметил, что введение пошлин будет отложено до 1 августа.

    Ранее сообщалось, что Европейский союз рассматривает возможность введения пошлин на импорт американских товаров на 21 млрд евро в случае срыва торгового соглашения.

    Напромним, Вашингтон ввел пошлины в 30% на товары из ЕС. Глава Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен отметила, что этот шаг может нарушить трансатлантические цепочки поставок и нанести ущерб бизнесу и потребителям.

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    14 июля 2025, 09:51 • Новости дня
    Генсек ОПЕК оценил знания Путина о нефтяном рынке

    Генсек ОПЕК отметил осведомленность Путина о нефтяном рынке и осудил санкции

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подробно разбирается в нюансах сотрудничества ОПЕК+ и долгосрочных тенденциях нефтяного рынка, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс.

    Впечатлениями от встречи с Владимиром Путиным поделился генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс, передает ТАСС.

    По его словам, российский президент продемонстрировал глубокое знание деталей работы ОПЕК+ и мирового рынка нефти, а также проявил интерес к долгосрочным прогнозам организации.

    Аль-Гайс впервые встретился с Путиным в должности главы ОПЕК на Петербургском международном экономическом форуме. Он отметил, что Путин с уважением относится к долгосрочным прогнозам рынка нефти, которые готовит ОПЕК, и выразил удовлетворение этой встречей.

    Генсек ОПЕК сообщил, что Путин пригласил его на Российскую энергетическую неделю, которая состоится в октябре 2025 года в Москве. Аль-Гайс подтвердил, что планирует принять участие, и подчеркнул укрепление сотрудничества между Россией и ОПЕК+.

    На полях 9-го Международного семинара ОПЕК в Вене аль-Гайс также заявил, что организация выступает против любых санкций, влияющих на рынок нефти. Он подчеркнул, что ограничения не способствуют балансу спроса и предложения и вредят как производителям, так и потребителям энергоресурсов.

    Аль-Гайс отметил, что ОПЕК не вмешивается в двусторонние отношения между странами и не поддерживает санкции.

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Хайсамом аль-Гайсом заявил, что ОПЕК сохраняет деполитизированный подход в своей работе, что способствует стабильности мирового нефтяного рынка.

    Глава ОПЕК заявил о стремлении деполитизировать нефть и саму организацию.

    Между тем ЕС в ближайшее время может согласовать 18-й пакет антироссийских санкций, в который планируется включить снижение потолка цен на российскую нефть.

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    14 июля 2025, 08:15 • Новости дня
    Нефть подорожала на неопределенности вокруг предложения на рынке

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в понедельник выросли на неопределенности вокруг предложения на рынке.

    Цена сентябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.03 поднималась на 0,21% – до 70,51 доллара за баррель, а августовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,2%, до 68,59 доллара, передает РИА «Новости».

    Эксперты отмечают, что на сырьевом рынке наблюдается неопределенность, которая может подтолкнуть цены вверх. Кроме того присутствуют опасения вокруг предложения, в частности, из-за возможных санкций ЕС против России. Ранее Reuters со ссылкой на четыре неназванных источника сообщило, что постоянные представители Евросоюза в понедельник могут согласовать 18-й пакет санкций, который будет включать первичный потолок цены на нефть в 47 долларов, и он будет пересматриваться раз в полгода.

    «В третьем квартале цены достигнут более высокого уровня, и на фоне волатильности будет наблюдаться бычий уклон», – цитирует Bloomberg аналитика SDIC Essence Futures Co Гао Мингю.

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    14 июля 2025, 09:33 • Новости дня
    Мальта выступила против потолка цены на нефть из России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мальта возражает против предложения Евросоюза установить потолок цены на российскую нефть на уровне 15% ниже рыночных цен, пишет Politico со ссылкой на дипломата Евросоюза.

    Как пишет издание, в ходе заседания постпредов стран Евросоюза в воскресенье Мальта выступила против предложения установить потолок цены на экспорт российских энергоресурсов на уровне на 15% ниже рыночной цены, которая вычисляется при использовании средних значений за три месяца, передает РИА «Новости».

    Ранее агентство Reuters сообщало, что ЕС в ближайшее время может согласовать 18-й пакет антироссийских санкций, в него может войти снижение потолка цен на российскую нефть.

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    14 июля 2025, 12:43 • Новости дня
    Швеция спрогнозировала начало торговой войны между ЕС и США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр внешней торговли и международного сотрудничества Швеции Беньямин Дуса заявил, что Евросоюз должен быть готов к ужесточению торговых отношений с США после введения американских пошлин в 30%.

    США могут втянуть Евросоюз в торговую войну, заявил министр внешней торговли и международного сотрудничества Швеции Беньямин Дуса, передает ТАСС.

    По его словам, Соединенные Штаты уже обострили ситуацию на нескольких уровнях, и исключать возможность торговой войны нельзя.

    Дуса особо подчеркнул, что 30-процентные пошлины со стороны США – это мера, с которой Европа не может согласиться. Он отметил: «Мы всегда пытались найти согласованное решение, которое устраивало бы всех нас, но Белый дом продолжает идти своим путем, и я считаю это печальным».

    Шведский министр также уточнил, что Евросоюз вел переговоры с США честно и до сих пор не повышал тарифы на импорт американских товаров. По его словам, стороны были очень близки к принципиальному соглашению, которое могло бы сгладить конфликт, однако Белый дом неожиданно обострил ситуацию.

    Дуса предупредил, что Брюсселю следует готовиться к негативному сценарию, поскольку новые сообщения из Белого дома поступают постоянно, предсказать дальнейшие действия США становится все сложнее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объявил о введении 30-процентных пошлин на товары из стран Евросоюза и Мексики. Евросоюз готовит ответные меры на новые тарифы США и при этом тайно надеется на достижение сделки. Глава Еврокомиссии заявила о риске разрыва поставок между США и Евросоюзом из-за протекционистской политики Вашингтона.

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    15 июля 2025, 06:45 • Новости дня
    Генсек НАТО узнал о решении Трампа по оружию для Украины в конце прошлой недели

    Tекст: Ирма Каплан

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что американский лидер Дональд Трамп позвонил ему в четверг, 10 июля, чтобы подтвердить желание заключить сделку с союзниками по НАТО о продаже оружия в обмен на помощь Украине, передает Fox News.

    Трамп заявил, что у таких союзников, как Германия, Финляндия и Дания, будет закуплено американское оружие на миллиарды долларов, а потом оно будет «быстро распределено» по Украине, сообщил телеканал Fox News.

    Рютте, который сказал, что это решение было принято на основе «огромного успеха» саммита НАТО в прошлом месяце, когда почти все страны альянса согласились увеличить свои расходы на оборону до 5% от ВВП, назвал этот шаг логичным.

    «Это снова протест европейских стран. Я поддерживал контакты со многими странами, могу сказать, что на данный момент это Германия, в основном, но также Финляндия, Дания, Швеция и Норвегия, у нас есть Королевство Нидерландов, Канада – все они хотят быть частью этого. И это только первая волна. Их будет больше. Поэтому мы будем работать через системы НАТО, чтобы убедиться, что мы знаем, что нужно украинцам», – добавил Рютте в Белом доме.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС. В частности, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов Patriot.

    Киев получит системы противовоздушной обороны Patriot, которые глава киевского режима Владимир Зеленский давно просил, по особой схеме, пишет WP.

    К тому же министр обороны Германии Борис Писториус после переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом призвал не строить иллюзий о поставках Украине систем Patriot, так как для этого потребуется немало времени.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа заплатит Америке за воюющую Украину.

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    15 июля 2025, 08:15 • Новости дня
    Нефть подешевела из-за опасений санкций США против России

    Мировые цены на нефть снизились на неопределенности из-за опасений санкций США

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть во вторник начали снижаться на неопределенности вокруг перспектив на рынке из-за возможных санкций США против России.

    Цена сентябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.04 опускалась на 0,42% – до 68,92 доллара за баррель, а августовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,49%, до 66,65 доллара, передает РИА «Новости».

    Участники рынка оценивают заявление президента США Дональда Трампа о том, что администрация собирается ввестишлины на товары из России в 100%, а также санкции против стран, закупающих российскую нефть, если за 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной.

    «Если Трамп пойдет до конца, это кардинально изменит перспективы рынка», – цитирует Reuters аналитиков ING.

    Они подчеркнули, что крупнейшим покупателям российской нефти – Китаю, Индии и Турции – «придется взвесить выгоду от покупки со скидкой и стоимость ее экспорта».

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