Каллас заявила об отсутствии поддержки США по снижению потолка цен на нефть России

Каллас заявила, что США не поддержали снижение потолка цен на нефть России

Tекст: Вера Басилая

По словам Каллас, США пока не присоединились к планам Евросоюза по снижению потолка цен на российскую нефть в рамках 18-го пакета санкций, передает ТАСС.

«Но даже если США не присоединятся, мы его примем со странами группы семи», – отметила Каллас.

По ее словам, страны ЕС обсуждают снижение потолка цен до 45 долларов за баррель либо введение гибкого потолка на уровне 15% ниже рыночной цены. Она отметила, что Евросоюз уже третью неделю находится на финальной стадии согласования 18-го пакета антироссийских санкций, выразив надежду на окончательное решение «сегодня или завтра».

Ранее, 23 июня, Кая Каллас также подчеркивала, что Евросоюз близок к согласованию нового санкционного пакета. Российский вице-премьер Александр Новак, комментируя эти планы, заявил, что Брюссель может установить любую цену, даже «хоть 0», однако это не окажет влияния на ситуацию.

Евросоюз планирует согласовать 18-й пакет антироссийских санкций, который может включать снижение потолка цен на российскую нефть.

До этого Украина призвала Евросоюз и США установить ценовой потолок на российскую нефть в 30 долларов за баррель.

Вице-премьер России Александр Новак подчеркнул, что Россия выступает против нерыночных мер и считает неприемлемым обсуждение Западом потолка цен на российскую нефть.

