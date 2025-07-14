Reuters: ЕС может в ближайшее время снизить потолок цен на российскую нефть

Tекст: Ольга Иванова

По данным агентства, принять новый пакет санкций ЕС может уже в понедельник, до встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Также сообщается, что уже согласован динамический механизм установления предельного уровня цен, передает ТАСС.

Еще один источник поделился информацией о том, что первоначальная цена составляла около 47 долларов за баррель. Уровень будут пересматривать раз в полгода.

По данным другого источника, Словакия уже могла согласиться с мерой, но все равно пытается получить от ЕС гарантии касательно будущих закупок газа из России.

В среду глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил, что Эстония может заблокировать принятие 18-го пакета санкций Евросоюза против России, если в нем не сохранится пункт о снижении максимальной цены на российскую нефть.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина призвала ЕС и США установить ценовой потолок на российскую нефть в 30 долларов за баррель. Ранее минэнерго США спрогнозировало снижение добычи нефти до 13,37 млн баррелей.