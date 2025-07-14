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Reuters: ЕС может в ближайшее время снизить потолок цен на российскую нефть
ЕС в ближайшее время может согласовать 18-й пакет антироссийских санкций, в него может войти снижение потолка цен на российскую нефть, передает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, принять новый пакет санкций ЕС может уже в понедельник, до встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Также сообщается, что уже согласован динамический механизм установления предельного уровня цен, передает ТАСС.
Еще один источник поделился информацией о том, что первоначальная цена составляла около 47 долларов за баррель. Уровень будут пересматривать раз в полгода.
По данным другого источника, Словакия уже могла согласиться с мерой, но все равно пытается получить от ЕС гарантии касательно будущих закупок газа из России.
В среду глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил, что Эстония может заблокировать принятие 18-го пакета санкций Евросоюза против России, если в нем не сохранится пункт о снижении максимальной цены на российскую нефть.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина призвала ЕС и США установить ценовой потолок на российскую нефть в 30 долларов за баррель. Ранее минэнерго США спрогнозировало снижение добычи нефти до 13,37 млн баррелей.