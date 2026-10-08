Песков: После атаки на танкер в Черном море приняты оперативные меры

Песков заявил об отсутствии экологического ущерба после атаки на танкер

Tекст: Вера Басилая

Песков заявил, что нефть из атакованного в Черном море танкера полностью выгорела и не нанесла ущерба окружающей среде, передает РИА «Новости».

«Слава богу, можно сказать, что речь идет не о нефтепродуктах, а о нефти. Она экологически, с точки зрения возможного экологического ущерба, менее вредоносна. И за счет горения нефть из одного поврежденного танка полностью выгорела, фактически не нанеся вреда окружающей среде», – заявил Песков.

Он добавил, что меры для ликвидации последствий атаки были приняты очень оперативно и эффективно, в результате чего удалось «отделаться малой кровью». В настоящее время судно буксируется.

Танкер «Афрамакс Рио» под флагом Либерии вечером 6 октября подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря. Экипаж из 23 граждан Индии был спасен, пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее Песков заявил, что президенту Владимиру Путину доложили об атакованном в Черном море танкере.

В среду мэр Сочи рассказал об устранении последствий происшествия.

Экипаж атакованного судна отказался от госпитализации.