Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Песков: После атаки на танкер в Черном море приняты оперативные меры
Песков заявил об отсутствии экологического ущерба после атаки на танкер
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выгоревшая нефть из атакованного в Черном море танкера «Афрамакс Рио» не нанесла ущерба окружающей среде, меры были приняты очень оперативно.
Песков заявил, что нефть из атакованного в Черном море танкера полностью выгорела и не нанесла ущерба окружающей среде, передает РИА «Новости».
«Слава богу, можно сказать, что речь идет не о нефтепродуктах, а о нефти. Она экологически, с точки зрения возможного экологического ущерба, менее вредоносна. И за счет горения нефть из одного поврежденного танка полностью выгорела, фактически не нанеся вреда окружающей среде», – заявил Песков.
Он добавил, что меры для ликвидации последствий атаки были приняты очень оперативно и эффективно, в результате чего удалось «отделаться малой кровью». В настоящее время судно буксируется.
Танкер «Афрамакс Рио» под флагом Либерии вечером 6 октября подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря. Экипаж из 23 граждан Индии был спасен, пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее Песков заявил, что президенту Владимиру Путину доложили об атакованном в Черном море танкере.
В среду мэр Сочи рассказал об устранении последствий происшествия.
Экипаж атакованного судна отказался от госпитализации.