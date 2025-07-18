Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России

Tекст: Вера Басилая

Послы Евросоюза согласовали 18-й по счету пакет санкций против России, передает ТАСС.

Дипломатический источник сообщил журналистам в Брюсселе о завершении двух месяцев обсуждений и одобрении санкционного пакета.

Решение теперь должен утвердить Совет ЕС по письменной процедуре. Это произойдет в течение ближайших часов, после чего санкции вступят в силу.

Предполагается, что 18-й пакет включает расширение черного списка физических и юридических лиц, рестрикции против танкеров, перевозящих российскую нефть, ограничения против ряда банков, а также новые экспортные ограничения на товары и технологии двойного назначения.

Ранее Словакия отказалась блокировать 18-й пакет санкций ЕС против России. США отказались присоединяться к инициативе Евросоюза по понижению потолка цен на нефть из России в рамках 18-го пакета санкций.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новые антироссийские санкции Запада обернутся против их инициаторов.

Президент России Владимир Путин отметил, что политика Евросоюза по сокращению доли дешевого российского газа уже отрицательно сказывается на экономике ЕС.