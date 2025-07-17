Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Путин: Отказ ЕС от газа из России привел к целой цепочке негативных последствий
Политика Евросоюза по сокращению доли дешёвого российского газа уже отрицательно сказывается на экономике ЕС, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым.
По его словам, ограничения привели не только к остановке нефтехимической отрасли, но и стекольного производства, что вызвало целую цепочку негативных последствий, передает ТАСС.
Гурьев отметил, что нефтехимический комплекс ЕС практически перестал работать из-за изменений в энергетической политике сообщества.
«Не только, – добавил глава государства. – [Решение привело к остановке] и стекольного производства. Там целая цепочка негативных последствий».
Ранее Reuters сообщил, что Евросоюз одобрил внесение изменений в долгосрочные газовые соглашения, чтобы обеспечить Словакии более выгодные условия поставок топлива из России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна добивается гарантий по энергопоставкам из России и готова рассмотреть новые антироссийские санкции ЕС только после решения этого вопроса до вторника. ЕС может согласовать 18-й пакет антироссийских санкций в ближайшее время, в который, по данным Reuters, может войти снижение потолка цен на российскую нефть.