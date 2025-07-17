Путин: Отказ ЕС от газа из России привел к целой цепочке негативных последствий

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, ограничения привели не только к остановке нефтехимической отрасли, но и стекольного производства, что вызвало целую цепочку негативных последствий, передает ТАСС.

Гурьев отметил, что нефтехимический комплекс ЕС практически перестал работать из-за изменений в энергетической политике сообщества.

«Не только, – добавил глава государства. – [Решение привело к остановке] и стекольного производства. Там целая цепочка негативных последствий».

Ранее Reuters сообщил, что Евросоюз одобрил внесение изменений в долгосрочные газовые соглашения, чтобы обеспечить Словакии более выгодные условия поставок топлива из России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна добивается гарантий по энергопоставкам из России и готова рассмотреть новые антироссийские санкции ЕС только после решения этого вопроса до вторника. ЕС может согласовать 18-й пакет антироссийских санкций в ближайшее время, в который, по данным Reuters, может войти снижение потолка цен на российскую нефть.