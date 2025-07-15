ЕС согласовал возможность корректировки газовых договоров для Словакии

Tекст: Ольга Иванова

Евросоюз согласился разрешить внесение изменений в долгосрочные контракты на поставку газа из России для создания более приемлемых условий для Словакии, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. По данным агентства, об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Фицо подчеркнул, что его правительство при голосовании по новым санкциям ставит на первое место защиту национальных интересов. В частности, Словакия считает невозможным для себя полный запрет на импорт российского газа в ЕС, который Европейская комиссия предлагает ввести с 1 января 2028 года.

Власти Словакии требуют гарантий, что даже в случае утверждения такого запрета страна продолжит получать российский газ по приемлемым ценам и в необходимых объемах. По словам представителей правительства, сохранение стабильных поставок критически важно для экономики республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна добивается гарантий по энергопоставкам из России и готова рассмотреть новые антироссийские санкции ЕС только после решения этого вопроса до вторника. ЕС может согласовать 18-й пакет антироссийских санкций в ближайшее время, в который, по данным Reuters, может войти снижение потолка цен на российскую нефть.