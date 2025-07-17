Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Словакия объявила об отказе блокировать 18-й пакет санкций ЕС против России
В пятницу представители Словакии не будут препятствовать принятию 18-го пакета европейских санкций против России, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Я даю инструкцию нашим представителям в Европейском союзе освободить дорогу к 18-му пакету санкций», – приводит слова Фицо РИА «Новости».
По его словам, дальнейшее блокирование новых ограничительных мер в отношении России стало бы контрпродуктивным на фоне переговоров между Словакией и Еврокомиссией по вопросам энергетики.
Фицо сказал, что стартует «второй этап поединка» с Еврокомиссией по вопросу российского газа. У Словакии есть «четкий план по реализации национальных интересов, создана команда, которая ответственна за достижение предложенных» ЕК гарантий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия блокировала новый пакет санкций Евросоюза из-за опасений по поводу ограничения импорта российских энергоносителей. Фицо говорил, что Братислава готова рассмотреть вопрос голосования по новым антироссийским санкциям только при получении гарантий по энергоснабжению от Европейской комиссии и европейских партнеров.