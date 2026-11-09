География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.0 комментариев
Двое помощников шерифа погибли в США при попытке спасти заложников
Fox News: В США при попытке спасения заложников погибли два помощника шерифа
В американском штате Вашингтон двое сотрудников правоохранительных органов получили смертельные ранения в ходе операции в доме подозреваемого в домашнем насилии.
Инцидент произошел недалеко от города Спэнгл к югу от Спокана. Помощники шерифа Мейсон Ачесон и Паркер Перри попали под обстрел при попытке проникнуть в дом после сообщения о стрельбе, пишет Fox News.
«Это был очень трагический день в округе Спокан», – заявил шериф Джон Ноуэлс.
По данным полиции, подозреваемый – 37-летний Райан Ларсен – покончил с собой. В доме также были обнаружены тела его 72-летней матери Сюзанны и 45-летней сестры Ребекки. Еще одна женщина получила ранения и была госпитализирована.
Оба погибших сотрудника правоохранительных органов являлись ветеранами вооруженных сил. Директор ФБР Кэш Патель выразил соболезнования их семьям и пообещал оказать им всестороннюю поддержку. Губернатор штата Боб Фергюсон распорядился приспустить флаги в знак скорби.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в штате Колорадо в результате перестрелки погибли сотрудник правоохранительных органов и подозреваемый. В штате Айова при стрельбе в почтовом отделении пострадали три человека. В среду шериф округа Спокан Джон Ноуэлс сообщил о гибели трех человек в результате перестрелки в американском штате Вашингтон.