Иранский депутат пригрозил нефтью по 150 долларов в случае атаки США

Tasnim: Депутат Ирана предрек цену на нефть в 150 долларов из-за атак США

Tекст: Вера Басилая

Делигани заявил, что возобновление ударов со стороны Вашингтона и Тель-Авива спровоцирует масштабный ответ Тегерана, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim.

«В случае любого рода разрушительных действий или начала атак со стороны США и сионистского режима ответ Исламской Республики Иран будет таков, что ракеты достигнут Европы, и это приведет к тому, что цена нефти перевалит за 150 долларов», – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил об ошибочности позиции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в конфликте с Ираном.

В четверг постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон возложил ответственность за решение об ударе по исламской республике на Вашингтон.

В среду президент США Дональд Трамп назвал войну с Ираном главной причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс.