    Конкуренция с азербайджанским газом выгодна России
    Рубль возглавил рейтинг мировых валют
    Начались масштабные учения ядерных сил России
    В России заметили двухместную версию истребителя Су-57
    СВР: Украина готовит удары по России с территории Латвии
    Пентагон обвинил Зеленского в срыве мирных переговоров
    Греция потребовала от Украины убрать беспилотные катера
    Bloomberg: Россия намерена договориться с Китаем по «Силе Сибири – 2»
    Власти сообщили о планах привлечь Китай к строительству дорог
    Сергей Худиев Сергей Худиев Оккультизм принял масштабы эпидемии

    Случай Ермака – это еще одно напоминание о том, что оккультизм – не безобидная придурь, а реальная опасность. Люди, принимающие решения, находятся в той же информационной среде, что и население в целом.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм экспертов, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями как важнейший инструмент управления мировой политикой.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Что означает арест Ермака для Зеленского и мира

    Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.

    19 мая 2026, 11:26 • Новости дня

    В Совфеде рекомендовали главе МИД Литвы показаться психиатру

    Сенатор Карасин: Призыв Вильнюса напасть на Калининград – повод для военной операции

    @ Florian Gaertner/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В странах Прибалтики пытаются привить генетическую ненависть к России. Но настраивать литовский народ на войну против великой державы может только сумасшедший, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Григорий Карасин. Так он прокомментировал призыв главы МИД Литвы Кестутиса Будриса напасть на Калининград.

    «Призыв главы МИД Литвы Кестутиса Будриса напасть на Калининград может стать поводом для начала ограниченной военной операции. Но он этого не понимает», – отметил Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам. Собеседник счел литовского министра «человеком явно с ненормальной психикой».

    «Настраивать свой народ на войну против Российской Федерации – великой державы – может только сумасшедший», – подчеркнул парламентарий. Карасин признался: он удивлен, что такие люди занимают высокие министерские посты. «У Будриса, видимо, есть какие-то собственные причины быть недовольным жизнью. Но в таком случае надо не делать публичное заявление, а показываться врачу-психиатру», – добавил спикер.

    Карасин посоветовал чиновникам, занимающим в Европе ответственные политические посты, очень бережно относиться к собственным заявлениям, потому что их читает порой неподготовленная публика и идет на поводу у провокаторов. «Но в странах Прибалтики пытаются привить генетическую ненависть к нашей стране. Не первое поколение прибалтов стремится популяризировать такие идеи», – напомнил сенатор, назвав это «опасной болезнью, которая не лечится».

    Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал НАТО напасть на Калининград. «Мы должны показать русским, что можем прорваться в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть средства, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы», – сказал он в интервью Neue Zurcher Zeitung. Отметим, власти Литвы занимают третье место в апрельском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    По словам министра, Североатлантический альянс – «самая сильная организация из когда-либо созданных». Будрис отметил, что неофициальный символ блока – еж. «Он подает хищнику сигнал: «Ты можешь быть больше меня, но я не подпущу тебя близко. Если попытаешься, тебе будет больно», – считает дипломат. Он добавил, что НАТО не в полной мере реализовало эту концепцию.

    Представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА «Новости» назвала озвученный Будрисом призыв к НАТО «суицидальной паранойей». Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, сравнил с Моськой из басни Крылова литовского министра. «Чем меньше размер, тем более истошный лай. Как известно, моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета. Оно и понятно: мозг очень мал», – написал он в своем Telegram-канале.

    Напомним, НАТО продолжает наращивать активность в Балтийском регионе и готовить против России балто-скандинавский кулак. Замглавы МИД России Александр Грушко ранее заявил, что в ходе учений Объединенных экспедиционных сил под руководством Британии отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.

    Владимир Путин неоднократно предупреждал, что действия подобного рода приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и могут перерасти в масштабный вооруженный конфликт. Глава государства также сообщил о готовности России к нейтрализации потенциальных угроз безопасности Калининградской области.

    18 мая 2026, 21:06 • Новости дня
    Глава МИД Литвы призвал НАТО напасть на Калининград
    @ IMAGO/Tanel Meos/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил о возможности применения сил НАТО против российских объектов в Калининградской области. По его словам, альянс располагает средствами для поражения российских баз в эксклаве.

    Глава литовской дипломатии Кестутис Будрис в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung озвучил агрессивные планы в отношении российского региона, передает РИА «Новости». «Мы должны показать русским, что можем проникнуть в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве», – заявил министр.

    Будрис заявил, что Вильнюс фактически допускает вероятность военного конфликта с Россией. Он добавил, что в этом, по его оценке, и заключается «сила нашей страны».

    Ранее президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал, что гипотетическая блокада Калининградской области спровоцирует масштабную эскалацию. Глава государства подчеркивал готовность ликвидировать любые угрозы безопасности территории.

    В Совете Федерации также указывали на недопустимость посягательств на эксклав или акваторию Балтийского моря. Парламентарии отмечали неизбежность незамедлительного ответа на любые военные провокации западных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил об отработке странами НАТО сценариев захвата Калининградской области.

    Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс пригрозил нейтрализовать российский регион в случае конфликта с альянсом. Министерство иностранных дел России предупредило о решительном ответе на любые попытки блокады эксклава.

    18 мая 2026, 12:52 • Новости дня
    Кремль отреагировал на слова Зеленского об «угрозе из Белоруссии»

    Песков назвал заявления Киева об «атаках из Белоруссии» нагнетанием

    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Очередные заявления украинского руководства о подготовке «атак» с белорусской территории служат исключительно целям дальнейшей эскалации текущего конфликта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

     Песков прокомментировал недавние высказывания Владимира Зеленского о мнимых планах наступления на Украину и государства НАТО со стороны соседней республики, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля уверен, что подобная риторика направлена исключительно на искусственное усиление конфронтации.

    «Подобные заявления – не что иное, как попытка такого дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности», – подчеркнул Песков.

    Владимир Зеленский приказал усилить группировку войск на границе с Белоруссией.

    Бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пригрозил Минску разрушительным военным ударом.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно опровергал слухи о планах российского наступления с территории республики.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    19 мая 2026, 08:08 • Новости дня
    Призыв Литвы атаковать Калининград назвали безумием
    @ Florian Gaertner/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заявление министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса об атаке Североатлантического альянса на Калининград свидетельствует о его безумии, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

    Кипрский обозреватель Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала прокомментировал заявления министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса, передают «Вести».

    По мнению эксперта, трудно представить, что сторонники демократии всерьез призывают к конфликту с ядерной державой. «Если его цель – заставить НАТО атаковать Калининград, то он просто безумен», – сказал Христофору.

    Журналист отметил поразительное сходство риторики литовского министра с выступлениями главы европейской дипломатии Каи Каллас. Единственное отличие состоит в том, что Будрис пытается втянуть в открытое противостояние с Россией именно военный блок, а не Евросоюз. Ранее дипломат утверждал, что альянс обладает всеми ресурсами для удара по Калининградской области.

    Литовский политик призывал продемонстрировать готовность к подобным действиям в случае эскалации. В ответ на эти угрозы глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов предупреждал, что Москва применит неконвенциональное оружие при любой попытке захвата региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава МИД Литвы Кестутис Будрис выступил с инициативой ударить по Калининграду.

    19 мая 2026, 11:21 • Новости дня
    СВР: Украина готовит удары по России с территории Латвии

    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское командование намерено использовать инфраструктуру в Прибалтике для запуска дронов в сторону России, рассчитывая сократить время подлета и повысить эффективность атак по тыловым объектам, сообщила Служба внешней разведки (СВР).

    Украинское руководство стремится доказать европейским спонсорам способность ВСУ наносить ущерб российской экономике, следует из сообщения на сайте СВР. Для этого командование украинской армии готовит новые удары по тыловым регионам страны.

    По данным СВР, Киев планирует запускать дроны не только через предоставляемые странами Балтии воздушные коридоры, но и непосредственно с их территории. В ведомстве подчеркнули, что режим Зеленского нацелен всеми силами демонстрировать своим «идейным и финансовым покровителям в Европе» сохранение боевого потенциала ВСУ. Это должно сократить время полета и повысить эффективность атак.

    Украинским властям удалось убедить Ригу согласовать операцию, заверив в невозможности вычислить места запуска дронов. В Латвию уже прибыли бойцы Сил беспилотных систем ВСУ, которых разместили на базах «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс», сообщили в СВР.

    Служба внешней разведки напомнила, что современные технические средства позволяют точно определять точки старта беспилотников, в том числе по обломкам. Координаты латвийских центров принятия решений известны, а членство в НАТО не спасет от ответных действий, добавили в ведомстве.

    Ранее российские военные уничтожили летевший со стороны Латвии украинский ударный беспилотник.

    Один из дронов ВСУ упал на территорию нефтебазы в латвийском городе Резекне.

    Из-за этого происшествия премьер-министр республики Эвика Силиня настояла на увольнении министра обороны Андриса Спрудса.

    18 мая 2026, 21:57 • Новости дня
    Дмитриев: Без российской нефти невозможна глобальная энергобезопасность

    Tекст: Вера Басилая

    Мировая энергетическая безопасность невозможна без российских энергоносителей, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подчеркнул значимость отечественного сырья, передают «Вести». В своем Telegram-канале спецпредставитель президента оценил недавние решения по снятию ограничений с нефтяного экспорта.

    По его словам, мировая энергетическая безопасность невозможна без российских энергоносителей. Также Дмитриев заявил, что очередное продление отмены санкций против отечественной нефти стало позитивным сигналом. Он считает, что это решение благоприятно скажется на доходах государственного бюджета и работе профильных компаний.

    Ранее Дмитриев связал экономические трудности стран Евросоюза с отказом от российских энергоресурсов. СМИ сообщили, что Минфин США на месяц продлил снятие санкций на российскую нефть.

    18 мая 2026, 19:05 • Новости дня
    Путин пообщается в Пекине с китайцем, которого впервые увидел ребенком в 2000 году
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин во время поездки в Китай встретится с инженером Пэн Паем, который ребенком приветствовал главу государства в 2000 году.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что общение пройдет в резиденции во время небольшого перерыва, передает РИА «Новости».

    «После церемонии открытия годов образования в программе небольшой перерыв. В ходе этого перерыва наш президент в своей резиденции встретится с китайским инженером, его зовут Пэн Пай. Этого китайского гражданина наш президент видел еще ребенком в ходе своего первого государственного визита в качестве президента России в Китай в 2000 году», – отметил дипломат.

    По словам представителя Кремля, мальчик вырос, получил высшее образование в Москве и сейчас трудится в одной из крупных китайских компаний. Ушаков подчеркнул, что предстоящая беседа носит весьма символичный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля анонсировала официальный визит российского лидера в Китайскую Народную Республику 19 и 20 мая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил активную подготовку главы государства к предстоящей поездке.

    В прошлом году старший инженер Пэн Пай поделился историей своей детской встречи с Владимиром Путиным в пекинском парке Бэйхай.

    18 мая 2026, 14:55 • Новости дня
    Москва: Киев и НАТО ставят на эскалацию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим при поддержке Североатлантического альянса выбрал путь расширения конфликта на Украине вместо поиска дипломатических способов разрешения кризиса, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    «При поддержке западноевропейских членов НАТО делается ставка на эскалацию напряженности, дальнейшее расширение конфликта, продолжение боевых действий вместо того, чтобы всерьез заниматься поиском путей политико-дипломатического урегулирования на основе тех взаимопониманий, которых достигли президенты Российской Федерации и США в августе прошлого года в Анкоридже», – сказал дипломат.

    Он добавил, что Москва и Вашингтон поддерживают постоянный контакт, в том числе по ситуации на Украине.

    Галузин пообещал озвучить новую информацию о следующих раундах переговоров, когда для этого придет время, передает «РИА Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона не получала от Украины сигналов о готовности к мирному урегулированию конфликта.

    18 мая 2026, 16:30 • Новости дня
    Ушаков: Путин прибудет в Пекин вечером 19 мая

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава российского государства посетит китайскую столицу с официальным визитом, где его торжественно встретит министр иностранных дел КНР Ван И с почетным караулом.

    Российский лидер вечером 19 мая прилетит в Пекин, передает ТАСС. Об этом рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, программа поездки будет весьма насыщенной.

    «Наш руководитель прибудет в Пекин вечером завтра, 19 мая. В аэропорту китайской стороной будет организована торжественная церемония встречи. Будет приветствовать лично член политбюро Компартии, министр иностранных дел Ван И», – сказал представитель Кремля.

    Ушаков добавил, что по местной традиции в мероприятии примут участие дети и почетный караул. Затем глава государства отправится в резиденцию Дяоюйтай. Утром 20 мая на площади Тяньаньмэнь китайский лидер официально поприветствует высокого гостя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля сообщила о предстоящем официальном визите российского лидера в Китайскую Народную Республику.

    В понедельник глава государства посвятил время рабочим вопросам по подготовке к этой поездке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о серьезных ожиданиях Москвы от предстоящих переговоров.

    18 мая 2026, 22:11 • Новости дня
    Мерц заявил о готовности Европы к переговорам по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз активно обсуждает пути мирного урегулирования украинского конфликта, однако главным условием для старта диалога остается полная остановка боевых действий, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о готовности Европы участвовать в мирных переговорах по украинскому кризису, передает ТАСС. В ходе совместной пресс-конференции с болгарским премьер-министром Руменом Радевым в Берлине глава немецкого правительства отметил интенсивные дискуссии внутри ЕС по этому вопросу.

    «Европа готова сесть за стол переговоров - с Украиной, Россией, США», - подчеркнул Мерц. Отвечая на вопрос о возможном посреднике от Евросоюза, он указал на давний и глубокий диалог с европейскими партнерами о путях мирного решения. При этом канцлер отказался называть конкретные имена, чтобы не провоцировать публичные спекуляции.

    Главным требованием для старта диалога политик назвал прекращение огня. В настоящий момент конкретные переговоры с Москвой не планируются, а обсуждения идут на уровне ЕС и в формате E3 с участием Британии, Германии и Франции.

    Ранее экс-канцлер Ангела Меркель отмечала, что еще в 2021 году предлагала найти форматы диалога с российским лидером, но инициатива провалилась из-за отсутствия единой позиции в Евросоюзе.

    Ангела Меркель предупредила европейских политиков о риске недооценки президента России Владимира Путина.

    Президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Фридрих Мерц категорически отверг данную инициативу российского лидера.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров оценил это предложение как проверку европейских стран на политическую зрелость.

    18 мая 2026, 14:47 • Новости дня
    Сын создателя газеты «Из рук в руки» отдал мошенникам 16 млн рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Сын бывшего гендиректора «Пронто-медиа», издававшего газету «Из рук в руки», Николаса Дадиани стал очередной жертвой дистанционных злоумышленников, лишившись крупной суммы семейных сбережений.

    Подросток поддался на уловки телефонных аферистов и передал им семейное имущество на общую сумму 16 млн рублей, передает ТАСС.

    «Жертвой дистанционных мошенников стал 17-летний сын Николаса Дадиани – бывшего гендиректора "Пронто-медиа", издававшего газету "Из рук в руки". Мошенники убедили парня передать имущество семьи на сумму свыше 16 млн рублей», – сообщил источник агентства в правоохранительных органах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве правоохранители задержали двух женщин-курьеров по делу о хищении 16 млн рублей у юноши.

    Тремя днями ранее нижегородская школьница отдала аферистам более 11 млн рублей из родительских сбережений.

    В конце апреля телефонные мошенники похитили свыше 8 млн рублей из квартиры обманутого московского подростка.

    18 мая 2026, 18:56 • Новости дня
    В Москве умер академик Российской академии художеств Устинов

    Tекст: Денис Тельманов

    Выдающийся сценограф и создатель декораций для известных постановок и фильмов Юрий Устинов умер в возрасте 72 лет.

    Академик отделения театрального и кинодекорационного искусства Российской академии художеств Юрий Устинов скончался 17 мая, передает ТАСС.

    «Мастер вел активную творческую деятельность в театрах многих городов нашей страны. Широкую известность принесли ему работы в музыкальных театрах оперы и балета», – рассказали в пресс-службе академии.

    За свою карьеру художник оформил множество знаковых постановок. Среди них «Жизель» в балете Бориса Эйфмана, «Опричник» в Большом театре и «Травиата» в Воронеже.

    В академии отметили, что он был блестящим продолжателем традиций своих учителей и активно внедрял новейшие визуальные технологии в современную российскую сценографию.

    Помимо работы на сцене, выдающийся деятель искусств оставил заметный след в кинематографе. Он создавал художественное оформление для фильмов и сериалов, включая картину «Мастер и Маргарита» Юрия Кары, за которую получил премии «ТЭФИ» и «Золотой орел». Президент РАХ Василий Церетели и коллеги выразили соболезнования близким покойного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года умер почетный член Российской академии художеств Эрик Булатов. Днем ранее скончался народный художник России Павел Никонов.

    В январе прошлого года из жизни ушел художник-постановщик театра имени Вахтангова Владимир Круглов.

    18 мая 2026, 13:39 • Новости дня
    Северная Европа решила в июне провести учения ВВС НАТО Ramstein Flag 26

    Tекст: Мария Иванова

    В середине июня четыре североевропейских государства примут тактические учения боевой авиации НАТО Ramstein Flag 26, объединяющие свыше полутора сотен самолетов из 19 стран.

    Военно-воздушные силы Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании с 8 по 19 июня проведут часть тактических маневров стран НАТО Ramstein Flag 26, передает РИА «Новости».

    «Северная часть летных учений Ramstein Flag 26 пройдет в Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании с 8 по 19 июня», – отмечается в официальном заявлении.

    География тренировок охватит пространство от Финляндии до Испании. В мероприятиях примут участие 19 государств Североатлантического альянса, которые задействуют более 150 единиц авиационной техники. На финскую территорию прибудут свыше 50 самолетов и около 1,3 тыс. военнослужащих, которые будут использовать все доступные базы республики.

    В последние годы российская сторона регулярно обращает внимание на беспрецедентную активность западного блока у своих границ. Представители альянса объясняют расширение инициатив необходимостью сдерживания, называя это ответом на спецоперацию. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе, подчеркивая готовность решительно защищать свои интересы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля на востоке Финляндии стартовали учения военно-воздушных сил Ilmataktiikka 26 с участием восемнадцати истребителей F/A-18 Hornet.

    Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил об отработке Североатлантическим альянсом на финской территории провокационных сценариев вооруженного конфликта с РФ.

    В феврале дипломат сообщил о регулярных полетах разведывательных самолетов НАТО вдоль российской границы.

    18 мая 2026, 12:38 • Новости дня
    Кремль заявил о паузе в мирных переговорах по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры об урегулировании украинского конфликта временно приостановлены, однако российская сторона сохраняет надежду на их скорое возобновление, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, мирный процесс по Украине пока находится на паузе, однако Москва ожидает их продолжения, передает РИА «Новости».

    «В настоящее время мирный процесс находится на паузе. Мы рассчитываем, что он будет все-таки возобновлен», – подчеркнул Песков.

    Ранее в МИД России заявили, что Москва не получала от Киева сигналов о готовности двигаться к урегулированию конфликта.

    Президент России Владимир Путин заявил о приближении завершения украинского конфликта.

    19 мая 2026, 10:29 • Новости дня
    Медведев сравнил главу МИД Литвы с Моськой из басни Крылова

    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев резко отреагировал на призыв главы МИД Литвы ударить по Калининграду, сравнив его с Моськой из басни Ивана Крылова.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своем канале в Telegram пост, в котором раскритиковал заявление главы МИД Литвы Кестутиса Будриса, призвавшего НАТО нанести удар по Калининграду.

    «Чем меньше размер, тем более истошный лай», – написал Медведев, сравнив литовского министра с моськой из басни Крылова.

    В своем сообщении политик заявил, что представители так называемых балтийских стран вновь отметились «заливистым русофобским лаем». Он напомнил и о высказывании эстонского политика, который предложил не начинать переговоры с Россией, пока Украина не добилась успехов на фронте.

    При этом Медведев назвал литовского министра «клиническим дегенератом по кличке будрис» и добавил, что, по его мнению, «моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета» и что у них «мозг очень мал». Он также рассуждал, что более смелым шагом было бы предложение применить статью 5 Вашингтонского договора к Украине «в связи с нападением на их трибалтийские вымираты».

    Пост Медведев сопроводил изображением маленькой лысой собачки с хохолком на голове. Комментируя картинку, он еще раз повторил, что чем меньше размер, тем более истошный лай, и связал это с желанием повысить собственный авторитет за счет нападок на более сильного оппонента.

    Глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью швейцарскому изданию Neue Zurcher Zeitung заявил о необходимости нанести удары НАТО по российскому Калининграду.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот призыв к атаке на Калининград «суицидальной паранойей».

    Депутат Госдумы Андрей Колесник предложил «лечить» Вильнюс ракетами в ответ на подобные угрозы нападения на Калининградскую область.

    19 мая 2026, 10:14 • Новости дня
    В Госдуме призвали «лечить ракетами» власти Литвы

    Депутат Колесник предложил лечить ракетами угрозы Литвы напасть на Калининград

    Tекст: Вера Басилая

    Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник жестко отреагировал на слова главы МИД Литвы о возможной атаке НАТО на Калининградскую область, предложив «лечить» Вильнюс ракетами.

    Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник резко отозвался о заявлении главы МИД Литвы Кестутиса Будриса о возможном нападении НАТО на Калининградскую область, передает «Газета.Ru».

    По его словам, подобные высказывания свидетельствуют об истерике и паранойе западных политиков, особенно лидеров прибалтийских стран.

    «Паранойя косит ряды западных политиков, действующих политиков, находящихся на должностях. Их надо как-то лечить. Не ядерными зарядами, а подлечить их обычными зарядами, чтобы они понимали, что такие заявления – это прямой призыв к войне с Россией... Подлечить ее Литву ракетами», – заявил депутат. Он добавил, что авторам подобных идей стоит обратиться к психиатрам.

    Колесник напомнил, что вооружения в Калининградской области достаточно для защиты региона не только от Литвы, но и от НАТО в целом. При этом он подчеркнул, что в случае эскалации вооруженной агрессии против Калининградской области Литва, по его выражению, «уйдет в небытие» первой.

    Глава МИД Литвы Кестутис Будрис выступил с инициативой ударить по Калининграду.

    Кипрский журналист Алекс Христофору охарактеризовал подобные призывы настоящим безумием.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту идею суицидальной паранойей.


    ФСБ задержала взорвавших БПЛА в воинской части в Воронежской области
    Пентагон заявил о «деградации возможностей» Украины
    Посол Украины заявил о рекордной военной помощи от Германии
    Грузия потребовала от ЕС объяснений за разгон митинга в Копенгагене
    Швеция решила закупить у Франции четыре фрегата
    Соцфонд: Накопительные пенсии россиян будут увеличены на 17,3%
    Синоптик спрогнозировал спад аномальной жары

    Конкуренция с азербайджанским газом выгодна России

    Словакия пытается найти замену российскому газу, от которого ЕК заставляет отказаться всех европейцев уже в следующем году. Братислава хочет заключить 10-летний контракт с Азербайджаном на поставку голубого топлива. Венгрия, скорее всего, тоже будет искать топливо у Баку. Парадокс в том, что Азербайджан не факт, что найдет столько газа так быстро, но это на руку и России, и нашим европейским покупателям. Почему? Подробности

    Россия и Китай готовят энергетический прорыв

    Владимир Путин начинает двухдневный визит в Китай. Москва и Пекин готовят к подписанию около 40 соглашений, включая документы о многополярном мироустройстве. Однако центральной темой переговоров, как ожидают эксперты, станут совместные проекты в сфере поставок трубопроводного газа и СПГ, развития нефтепроводов, а также новые механизмы финансового взаимодействия между Россией и КНР. Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Борьба за власть ведет Британию к гражданской войне

    Премьер Великобритании Кир Стармер скоро объявит об отставке, вопреки прежним заявлениям о том, что останется на посту. Об этом пишут британские СМИ – и это похоже на правду, поскольку ситуация и для правительства, и для британской политической системы сложилась критическая, чтобы не сказать предреволюционная. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Платные парковки в Москве в 2026 году: тарифы на стоянку, штрафы за нарушения

      До нескольких сотен рублей в час составляет сегодня цена на парковку в центре Москвы. Каковы действующие тарифы на парковку в Москве, можно ли припарковаться бесплатно или со скидкой, кто может воспользоваться льготами по оплате парковки и как обжаловать наложенный за неуплату парковки штраф?

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

