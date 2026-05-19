Случай Ермака – это еще одно напоминание о том, что оккультизм – не безобидная придурь, а реальная опасность. Люди, принимающие решения, находятся в той же информационной среде, что и население в целом.0 комментариев
Пассажир севшего в якутском лесу Ан-2 получил ожоги
Мужчина пострадал при жесткой посадке воздушного судна Ан-2 в лесном массиве в Якутии, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
С ожогами госпитализирован один из находившихся на борту самолета Ан-2, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
«На место происшествия выехало две медицинские бригады Томпонской ЦРБ: реанимационная и хирургическая. По информации больницы, все восемь человек осмотрены врачами на месте», – добавили в минздраве.
Пострадавший мужчина направлен на лечение в Томпонскую центральную районную больницу. На момент осмотра угрозы для его жизни не зафиксировано.
Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет Ан-2 с восемью пассажирами совершил аварийную посадку в лесу Якутии. Находившиеся на борту люди самостоятельно вышли из лесного массива пешком. Следователи завели уголовное дело.