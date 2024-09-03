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    Может, история и была когда-то «летающей», но явно не сейчас – в ходе глобальной моды на суверенитет и автаркию. Так что арестам по ордеру Международного уголовного суда мешает сам дух времени, а не «конструкция границ», «зависимость от Китая» или «традиционные отношения».

    4 комментария
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Выучила ли страна уроки Беслана

    С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского бандподполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.

    13 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад всегда смотрел на Россию с опаской

    Несколько десятилетий, и до, и сразу после Второй мировой войны, Советский Союз оставался территорией надежды для миллионов людей не только на Западе, но и по всему миру. Разумеется, одно это обстоятельство вызывало у наших оппонентов даже не страх, а панический ужас.

    2 комментария
    3 сентября 2024, 21:56 • Новости дня

    Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

    В столице Приморского края он примет участие в форуме и проведет ряд международных встреч. В частности, у него запланированы переговоры с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом, а также общение с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и вице-премьером Сербии Александром Вулиным, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Путин проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа. Также у него запланирована беседа с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

    Во Владивосток Путин прибыл из Улан-Батора, где провел переговоры с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом,

    Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

    3 сентября 2024, 12:54 • Новости дня
    Путин назвал Монголию дружественной страной и союзником
    Путин назвал Монголию дружественной страной и союзником
    @ Софья Сандурская/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Монголия на протяжении многих десятилетий является союзником и дружественной России страной, заявил российский президент Владимир Путин.

    На встрече с председателем парламента Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом российский президент назвал Монголию дружественной страной и союзником России, передает ТАСС.

    «Мне очень приятно быть в дружественной нам Монголии», – сказал Путин, обращаясь к спикеру парламента. Он подчеркнул, что он рад вместе с монгольским народом отметить знаковое событие – общие победы на реке Халхин-Гол.

    Президент отметил, что Монголия «оказалась верным, надежным союзником Советского Союза, России» в борьбе с нацизмом, и сегодня успешно развиваются близкие, дружеские отношения, которые Россия и Монголия поддерживали на протяжении десятилетий.

    Кроме того, добавил Путин, Москва придает большое значение взаимодействию по линии парламентов. «В сегодняшнем мире это существенное дополнение к развитию контактов», – сказал глава государства.

    «Обсуждение международной повестки дня подтвердило, что рнаши позиции по многим актуальным глобальным сюжетам близки. Программа взаимодействия продолжается», – отметил Путин.

    Путин подчеркнул, что российско-монгольское взаимодействие по вопросам военно-технического и антитеррористического сотрудничества вносит вклад в обеспечение безопасности в Азии.

    Ранее Путин в ходе визита заявил, что отношения России и Монголии развиваются по всем направлениям. Он также поблагодарил народ Монголии за сохранение исторической памяти и пригласил монгольского коллегу Ухнаагийна Хурэлсуха на празднование 80-летнего юбилея Победы в Москве.

    Коментарии (3)
    3 сентября 2024, 01:32 • Новости дня
    Украина пообещала наказать Монголию за визит Путина
    Украина пообещала наказать Монголию за визит Путина
    @ Наталия Губернаторова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина пообещала «работать с партнерами» над тем, чтобы наказать Монголию за визит президента России Владимира Путина, заявил представитель украинского МИД Георгий Тихий.

    Тихий счел «тяжелым ударом» по МУС и международному уголовному праву визит Путина в Монголию, заявив, что Улан-Батор «разделяет ответственность за преступления», передает RT.

    «Мы будем работать с партнерами, чтобы гарантировать, что для Монголии это будет иметь последствия», – написал Тихий в X(бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее МИД Украины обратился к властям Монголии с призывом «выполнить обязательный международный ордер на «арест» Владимира Путина.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет проблем с Улан-Батором по поводу того, что Монголия является участницей МУС.

    Коментарии (23)
    3 сентября 2024, 20:50 • Видео
    На земли России позарился Тайвань

    Если бы в Пекине правда хотели восстановить территориальную целостность Китая, то забрали бы назад российское Приамурье и другие территории, когда-то бывшие частью Китая, а не посягали бы на Тайвань. С таким заявлением выступил глава тайваньской администрации Лай Циндэ (Уильям Лай). Что ответить на подобную наглость?

    Коментарии (0)
    3 сентября 2024, 09:34 • Новости дня
    Медведев предостерег МУС от попыток исполнить ордер в отношении Путина

    Зампредседателя Совбеза Медведев призвал МУС бояться попыток исполнить ордер в отношении Путина

    Медведев предостерег МУС от попыток исполнить ордер в отношении Путина
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Монголия не приняла во внимание ордер Международного уголовного суда на арест российского президента Владимира Путина, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    «Монголы послали МУС и евродегенератов в известном еще с XIII века российско-монгольском направлении», – написал он в своем Telegram-канале.

    Зампред Совбеза подчеркнул, что судьям и прокурорам МУС, напротив, стоит больше бояться в случае, если незаконный ордер будет исполнен.

    Ранее в Кремле заявили, что у Москвы нет переживаний относительно хода официального визита российского лидера в Монголию, а все аспекты тщательно готовились.

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    3 сентября 2024, 09:13 • Новости дня
    Путин и Хурэлсух начали переговоры в кочевой юрте в Улан-Баторе

    Лидеры России и Монголии Путин и Хурэлсух начали переговоры в узком кругу в кочевой юрте в Государственном дворце Улан-Батора

    Путин и Хурэлсух начали переговоры в кочевой юрте в Улан-Баторе
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин и его монгольский коллега Ухнаагийн Хурэлсух начали переговоры в узком составе в Государственном дворце в центре Улан-Батора.

    Известно, что встреча традиционно проходит в настоящей кочевой юрте президента Монголии, расположенной на пятом этаже резиденции основных госструктур, передает ТАСС.

    Интерьер помещения соответствует древним монгольским традициям, он украшен деревянной резьбой, золотом, серебром и полудрагоценными камнями. На особо почетной северной части юрты расположен портрет Чингисхана на постаменте из сандалового дерева.


    Как указал помощник президента Юрий Ушаков, переговоры лидеров будут посвящены сотрудничеству в промышленности, сельском хозяйстве и транспорте и стратегическому партнерству Москвы и Улан-Батора.

    Президент Монголии лично встретил Путина на центральной площади Улан-Батора.

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    3 сентября 2024, 18:11 • Новости дня
    На торжественном приеме в Улан-Баторе спели «День Победы»

    В Монголии на праздновании годовщины событий на Халхин-Голе спели «День Победы»

    На торжественном приеме в Улан-Баторе спели «День Победы»
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Легендарная песня «День Победы» прозвучала на торжественном приеме по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе, в котором принял участие президент России Владимир Путин в рамках официального визита в Монголию.

    Видео выступления опубликовала пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

    Напомним, президент России Владимир Путин находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл вечером 2 сентября для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

    Коментарии (0)
    3 сентября 2024, 08:33 • Новости дня
    Путин и Хурэлсух встретились в Улан-Баторе

    Президент Монголии встретил Путина на центральной площади Улан-Батора

    Путин и Хурэлсух встретились в Улан-Баторе
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин прибыл в центр столицы Монголии Улан-Батора, его лично встретил на центральной площади Сухэ-Батора президент страны Ухнаагийн Хурэлсух.

    Путина приветствуют почетный караул и конная гвардия в стилизованных под средневековое снаряжение ярких мундирах возле лестницы государственного дворца, в центре установлен масштабный монумент Чингисхана, передает ТАСС.

    Для встречи главы российского государства в центре площади установлен подиум с алым атласным паланкином, президенты обмениваются в этом месте открывающим официальную часть визита рукопожатием.

    Напомним, 3 сентября начинается официальная часть визита Владимира Путина в Монголию. В частности, российский лидер примет участие в мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы Москвы и Улан-Батора над японскими войсками на реке Халхин-Гол.

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    3 сентября 2024, 18:35 • Новости дня
    Путин завершил официальный визит в Монголию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин завершил официальный визит в Монголию, куда прибыл накануне для участия в мероприятиях по случаю 85-летней годовщины победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

    Далее российский лидер посетит Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, передает ТАСС.

    Напомним, Путин 2 сентября прибыл с официальным визитом в Монголию, где принял участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. Вместе с монгольским лидером Ухнаагийном Хурэлсухом Путин возложил цветы к первому в мире памятнику Жукову в Улан-Баторе.

    В рамках визита в Монголию российский лидер провел переговоры с руководством страны. По итогам встречи с монгольским президентом Путин назвал перспективным сотрудничество с Монголией в газовой сфере, отметил рост товарооборота России и Монголии и заявил о развитии российско-монгольских отношений по всем направлениям.

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    3 сентября 2024, 15:56 • Новости дня
    Путин назвал конструктивными и содержательными переговоры в Монголии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал конструктивными и содержательными переговоры с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и другими руководителями этой страны.

    По словам российского лидера, на переговорах обсуждалось множество вопросов, актуальные региональные и международные проблемы, передает ТАСС. Кроме того, были обозначены дальнейшие перспективы многопланового партнерства, добавил Путин.

    «Мы ценим, что Монголия держит курс на обоюдовыгодное сотрудничество с нами. Это отчетливо подтвердили и наши сегодняшние переговоры с президентом Хурэлсухом и другими монгольскими руководителями», – сказал президент России в ходе торжественного приема в Улан-Баторе.

    «Верные традициям боевого товарищества, заложенным нашими дедами и отцами, Россия и Монголия продолжают активно взаимодействовать и развивают всеобъемлющее стратегическое партнерство», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин подтвердил готовность к атомным проектам с Монголией.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент России находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл вечером 2 сентября для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

    Коментарии (2)
    3 сентября 2024, 12:34 • Новости дня
    Президент Монголии поблагодарил Путина за визит
    Президент Монголии поблагодарил Путина за визит
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух поблагодарил главу российского государства Владимира Путина за визит в страну, об этом он сообщил на встрече с российским коллегой по итогам переговоров в Улан-Баторе.

    «Прежде всего хотел выразить признательность президенту Владимиру Владимировичу Путину за его официальный визит в нашу страну в рамках празднования 80-летия совместной победы на реке Халхин-Гол. <…> Мы имеем давнюю традицию отмечать эту знаменательную дату, отдавая дань памяти нашим солдатам, которые героически сражались, не жалея своих жизней, за независимость, суверенитет и территориальную целостность наших стран, для того чтобы увековечить их патриотический подвиг в будущих поколениях для укрепления нерушимой дружбы народов Монголии и России, скрепленной великими свершениями во имя мира и развития», – сказал Хурэлсух, передает ТАСС.

    Глава Монголии подчеркнул, что для страны визит Путина важен для развития двусторонних отношений, в особенности в энергетической сфере, а также в сферах транспорта, окружающей среды, культуры, образования, здравоохранения и в гуманитарной сфере.

    В рамках визита президента России в Улан-Батор были подписаны двусторонние соглашения о сотрудничестве, в том числе в области поставок нефтепродуктов, об обеспечении Монголии авиационным топливом, о разработке базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в столице Монголии.

    Также подписано соглашение об обеспечении эпидемического благополучия по чуме и меморандум о взаимопонимании, касающийся сохранения озера Байкал и его крупнейшего притока – трансграничной реки Селенга.

    Ранее Путин в ходе визита заявил, что отношения России и Монголии развиваются по всем направлениям.

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    3 сентября 2024, 16:28 • Новости дня
    Политолог Данилин назвал визит Путина в Монголию событием высочайшего уровня

    Официальный визит президента России Владимира Путина в Монголию, торжественная встреча почетного караула в аэропорту, расстеленная ковровая дорожка – все это символы заката однополярного мира, заявил директор Центра политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ Павел Данилин.

    По его словам, Монголия, будучи подписантом статута Международного уголовного суда, продемонстрировала, что для нее не является авторитетом эта скомпрометированная надгосударственная судебная инстанция и что свои суверенные интересы Улан-Батор ставит куда выше, чем манипулятивные ордеры дискредитировавшего себя пристрастным отношением МУС.

    Визит Путина и для России, и для Монголии стал важнейшим государственным событием высочайшего уровня – заключен пакет соглашений о поставках в страну энергоресурсов, о реконструкции строительства электростанции в Улан-Баторе, соглашения в сфере защиты экологии и многое другое. Это что касается подписанных документов.

    «Не менее важным является то, что в официальной части визита значатся мероприятия, посвященные годовщине – 85-летию победы над милитаристской Японией на Халхин-Голе. Глубокий смысл этим мероприятиям придает тот факт, что проходят они на монгольской земле, то есть там, где были разгромлены войска Микадо и где получили отпор далекоидущие планы нацистов по превращению Азиатско-Тихоокеанского региона в японскую вотчину», – пишет Данилин в материале для «Газеты.ru».

    Политолог отметил, что в преддверии боев на Халхин-Голе английские и американские официальные лица всячески подталкивали японского императора к продолжению агрессии на юг, в Китай, и на запад – в СССР. В июле 1939 года между Токио и Лондоном были заключены соглашения, о которых японцы и англичане стараются не вспоминать сегодня.

    «В соответствии с этими договоренностями Британия признала японскую аннексию части Китая – то есть фактически прямо подтолкнула к еще большим территориальным захватам в Поднебесной и к новым миллионам жертв. А американцы в свою очередь продлили торговый договор с императором. Все это было сделано тогда, безусловно, против интересов и монголов, и китайцев, и русских. Но победа СССР на Халхин-Голе отбросила милитаристскую Японию от советских границ, привела к правительственному кризису в Токио и предостерегла японцев от участия в войне с Советским Союзом», – отмечает Данилин.

    Сегодня, добавляет политолог, власти Монголии дают четко и однозначно понять – отношения с Москвой и Пекином для Улан-Батора стоят на первом месте. «А лживые и ангажированные, продиктованные из Вашингтона судебные решения Международного уголовного суда – на последнем. И сам Вашингтон для Монголии не указ. Там могут сколько угодно кривиться в бессильной злобе, но Улан-Батор в лице президента Ухнагийна Хурэлсуха свой выбор сделал, и этот выбор – дружить с Россией, а не выступать в качестве разменной монеты в конфликте между глобалистским Западом и Москвой», – поясняет эксперт.

    «Хороший урок, кстати, для всех соседей – в том числе и для наследников Микадо, которые с упорством, достойным лучшего применения, разрушают все хорошее, что было создано в российско-японских взаимоотношениях за последние 35 лет. Да и всему миру неплохое напоминание о том, что на самом деле тогда происходило, какие ставки были на кону и что борьба тогда шла с нацизмом по всему миру, а не только в Европе», – пишет Данилин.

    Напоминание прекрасное, считает политолог, «особенно в преддверии Международного дня памяти жертв фашизма, отмечаемого 8 сентября, в грустную эпоху, когда нацизм вновь поднимает свою голову, а в мире большинство стран закрывают на возрождение коричневой гидры глаза – так же как и 85 лет тому назад».

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    3 сентября 2024, 13:19 • Новости дня
    Путин подтвердил готовность к атомным проектам с Монголией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия готова помочь Монголии с поставками топлива и готова к развитию совместных атомных проектов, заявил президент Владимир Путин в ходе визита в Улан-Батор.

    «Наша страна давно и надежно обеспечивает экономику Монголии востребованными энергоресурсами. Так, в прошлом году более 90%  бензина и дизеля поступило на монгольский рынок именно из России», – передает слова главы российского государства ТАСС.

    «Мы неизменно откликаемся на просьбы монгольских друзей о содействии в удовлетворении растущих потребностей в топливе и горюче-смазочных материалах, в том числе на льготных условиях», – указал Путин.

    Он добавил, что двустороннее «партнерство в энергетике не ограничивается экспортом углеводородов».

    В частности, российская компания «ИнтерРАО» рассчитывает подключиться к модернизации и реконструкции улан-баторской ТЭЦ-3, помочь в установке нового оборудования и трехкратно увеличить генерирующие мощности станции.

    Путин добавил, что проведение таких работ «позволит повысить надежность снабжения жителей столицы Монголии светом и теплом». По итогам нынешних переговоров было подписано соглашение о разработке базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе.

    «Россия будет и далее поставлять монгольским потребителям электроэнергию. Мы также открыты для реализации совместных проектов в сфере мирного атома на базе самых современных и безопасных российских технологий, в том числе с использованием маломодульных реакторов», – отметил Путин.

    Кроме того, у России и Монголии есть большие перспективы для сотрудничества в газовой сфере.

    «Завершена разработка проектной документации газопровода «Союз Восток» протяженностью почти в тысячу километров, который соединит Россию, Монголию и Китай. В настоящее время проводится государственная экспертиза проекта, выполняется оценка его воздействия на окружающую среду», – сказал президент России.

    Путин подчеркнул, что «речь идет не просто о транзите российского газа через Монголию: рассматривается возможность поставок этого топлива и для монгольских потребителей». «Газпром готов оказать необходимую поддержку в практических вопросах газификации страны», – сказал глава государства.

    Эксперт АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» Петр Камина пояснил газете ВЗГЛЯД, что визит Путина в Монголию имеет стратегический характер для развития отношений двух стран в сфере энергетики.

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    3 сентября 2024, 16:55 • Новости дня
    Эксперт: Россия и Монголия стремятся укреплять зарождающиеся институты многополярного мира

    Политолог Ткаченко: Россия готова инвестировать в экономику Монголии и потеснить в некоторых отраслях США и Южную Корею

    Эксперт: Россия и Монголия стремятся укреплять зарождающиеся институты многополярного мира
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Визит Владимира Путина в Монголию наглядно показал, что Улан-Батор и Москва разделяют общие принципы многополярного мироустройства. Страны послали Западу сигнал: они не собираются разрывать контакты по причине выдуманных в США идеологем, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Несмотря на попытки Монголии налаживать связи с Западом, у республики сохраняется понимание, что именно Россия остается для нее одним из важнейших партнеров с экономической и исторической точек зрения», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ.

    «Визит Путина становится шагом на пути к наращиванию сотрудничества двух государств. Неслучайно вместе с президентом в Улан-Батор прибыла широкая делегация, в которой собрались главы ключевых ведомств и компаний нашей страны. Видно, что лидеры планировали обсудить широкий спектр вопросов», – добавляет он.

    «Как отметил Путин, позиции двух государств на международной арене во многом схожи. Наши страны стремятся укреплять зарождающиеся институты многополярного мира. Мы также не приемлем использование санкций в качестве рычага давления на суверенные страны. Это принципиально важные тезисы, согласие с которыми само по себе придает импульс сотрудничеству России и Монголии», – считает эксперт.

    «Кроме того, Москва и Улан-Батор послали сигнал Западу: мы не собираемся «ужимать» собственные международные контакты, придерживаясь странных американских идеологем. Также Россия подтвердила готовность инвестировать в экономику Монголии, во многих отраслях которой мы можем потеснить США или Южную Корею», – заключил Ткаченко.

    Во вторник в Улан-Баторе состоялись переговоры президента России Владимира Путина и монгольского лидера Ухнаагийна Хурэлсуха. Главы государств обсудили торговлю, военно-техническое сотрудничество и совместные проекты в сфере мирного атома.

    «Россия является одним из главных внешнеэкономических партнеров Монголии, и за первые семь месяцев текущего года товарооборот прибавил свыше 21%. Причем коммерческие расчеты между двумя нашими странами уже практически полностью осуществляются в альтернативных доллару и евро валютах», – отметил Путин по итогам переговоров.

    Он также сообщил о готовности проектной документации газопровода «Союз-Восток». Его протяженность составит около 1 тыс. км. «Речь идет не просто о транзите российского газа через Монголию. Рассматривается возможность поставок этого топлива и для монгольских потребителей. «Газпром» готов оказать необходимую поддержку в практических вопросах газификации страны», – заявил президент.

    Россия открыта и для реализации совместных проектов в сфере мирного атома на базе самых современных технологий, в том числе с использованием маломодульных реакторов. При обсуждении военно-технического и антитеррористического сотрудничества президенты констатировали, что двустороннее взаимодействие в этих сферах вносит вклад в обеспечение безопасности в Азии.

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    3 сентября 2024, 13:03 • Новости дня
    Путин назвал перспективным сотрудничество с Монголией в газовой сфере

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сотрудничество России и Монголии в газовой сфере перспективно, сейчас проходит госэкспертизу проект газопровода из России в Китай через монгольскую территорию, сообщил президент Владимир Путин по итогам переговоров с главой Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

    «Видим хорошие перспективы для сотрудничества в газовой сфере. Завершена разработка проектной документации газопровода «Союз Восток» протяженностью почти в тысячу километров, который соединит Россию, Монголию и Китай. В настоящее время проводится государственная экспертиза проекта, выполняется оценка его воздействия на окружающую среду», – передает слова президента России ТАСС.

    Путин подчеркнул, что «речь идет не просто о транзите российского газа через Монголию: рассматривается возможность поставок этого топлива и для монгольских потребителей». «Газпром готов оказать необходимую поддержку в практических вопросах газификации страны», – сказал глава государства.

    Эксперт АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» Петр Камина пояснил газете ВЗГЛЯД, что визит Путина в Монголию имеет стратегический характер для развития отношений двух стран в сфере энергетики.

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    3 сентября 2024, 09:50 • Новости дня
    Путин поздравил Монголию с юбилеем победы на Халхин-Голе

    Российский лидер Владимир Путин поздравил Монголию с 85-летием победы на Халхин-Голе

    Tекст: Константин Сергеев

    Перед открытием двусторонних российско-монгольских переговоров Владимир Путин внес запись в книгу почетных гостей в Государственном дворце Улан-Батора.

    Российский лидер поздравил Монголию с юбилеем – 85-летием победы на Халхин-Голе, сообщает ТАСС.

    «С радостью приезжаю в очередной раз в Монголию в гости к давним друзьям и добрым соседям. Поздравляю с 85-летием совместной победы наших стран над японскими агрессорами на реке Халхин-Гол», – написал в книге почетных гостей Путин.

    Также президент России в своем послании подчеркнул, что память о героических событиях хранится бережно десятилетиями. Путин заверил, что наследие перейдет грядущим поколениям, пожелал Монголии «мира, стабильности, процветания и благополучия».

    Ранее во вторник газета ВЗГЛЯД сообщала, что президент Монголии по приглашению Владимира Путина согласился посетить саммит БРИКС в Казани.

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    3 сентября 2024, 14:47 • Новости дня
    Путин и Хурэлсух возложили цветы к первому в мире памятнику Жукову в Улан-Баторе

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин и его монгольский коллега Ухнаагийн Хурэлсух посетили действующий в Монголии мемориальный комплекс Маршала Советского Союза Георгия Жукова, где возложили цветы к памятнику советскому военачальнику.

    В торжественной церемонии возложения цветов принял участие почетный караул в национальной форме и военный духовой оркестр, который исполнил гимны России и Монголии, передает ТАСС.

    Также на церемонии присутствовали военнослужащие и ветераны, среди которых была единственная оставшаяся в живых свидетель и ветеран боевых действий на Халхин-Голе Цэрэнгийн Чимэдцэрэн.

    Памятник Жукову представляет собой серебристо-стальной бюст Маршала Советского Союза в парадной форме на фоне стилизованного алого гранитного флага.

    Ранее Путину предложили в Монголии открыть туркластер к 90-летию победы на Халхин-Голе.

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