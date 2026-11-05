Мошенники стали распространять вирусы под видом ИИ-сервисов для подбора макияжа

Мошенники стали красть деньги через ИИ-сервисы для красоты

Tекст: Катерина Туманова

О новой схеме мошенничества говорится в материалах прокуратуры, передает РИА «Новости». Аферисты в интернете рекламируют бесплатные ИИ-сервисы, с помощью которых можно якобы подобрать стрижки, прически, виды макияжа и новые образы, используя фотографию пользователя.

Для использования сервиса предлагается скачать приложение, которое оказывается вредоносным ПО. После установки файла мошенники получают удаленный доступ к телефону и могут похитить деньги.

В прокуратуре посоветовали использовать только официальные сервисы, не переходить по подозрительным ссылкам и установить защиту на телефон. Также нельзя передавать коды из СМС, пароли и данные карт неизвестным лицам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, киберпреступники начали распространять программу для кражи данных со смартфонов россиян под видом полезного сервиса для отслеживания заправок.

Управление МВД сообщало о новой схеме по распространению вредоносных программ через поддельные сайты популярных организаций. Киберпреступники стали распространять вредоносные программы под видом автомобильных помощников.