Премьер Гренландии отказался менять позицию за американские сладости

Премьер Гренландии Нильсен отверг попытки США подкупить жителей сладостями

Tекст: Вера Басилая

Спецпосланник США Джефф Лэндри во время визита в Нуук раздавал местным детям шоколадные монеты, передает РИА «Новости».

Дипломат пообещал неограниченное количество печенья тем, кто приедет в его резиденцию в Луизиане. Однако премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул, что подобные действия не повлияют на политические взгляды населения.

«Наша позиция ясна. У нас есть красные линии, и сколько бы «шоколадного печенья» нам ни дали, мы их не изменим», – заявил глава автономии. Он также добавил, что американский представитель не сказал ничего способного улучшить отношения между Вашингтоном и Нууком.

На прошлой неделе американское посольство анонсировало встречи Лэндри и посла Кеннета Хоуэри с гренландцами для поиска экономических возможностей. Телеканал TV2 отметил, что переговоры прошли в хорошем тоне, но не принесли серьезных перспектив сотрудничества. Министр иностранных дел острова Муте Эгеде подтвердил сохранение прежних позиций сторон.

Гренландия остается частью Дании, несмотря на прошлые заявления Дональда Трампа о желании Вашингтона приобрести остров. Местные и датские власти неоднократно предостерегали американскую сторону от посягательств на их территориальную целостность.

Американский спецпосланник Джефф Лэндри приехал в Нуук для участия в деловой конференции.

В конце прошлого года президент США назначил его на эту должность ради присоединения острова.

Премьер-министр автономии Йенс-Фредерик Нильсен категорически отверг возможность перехода территории под управление Вашингтона.