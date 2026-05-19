Случай Ермака – это еще одно напоминание о том, что оккультизм – не безобидная придурь, а реальная опасность. Люди, принимающие решения, находятся в той же информационной среде, что и население в целом.
Премьер Гренландии Нильсен отверг попытки США подкупить жителей сладостями
Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен прокомментировал визит американского дипломата Джеффа Лэндри, который во время прогулки по столице Нуук угощал детей сладостями.
Спецпосланник США Джефф Лэндри во время визита в Нуук раздавал местным детям шоколадные монеты, передает РИА «Новости».
Дипломат пообещал неограниченное количество печенья тем, кто приедет в его резиденцию в Луизиане. Однако премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул, что подобные действия не повлияют на политические взгляды населения.
«Наша позиция ясна. У нас есть красные линии, и сколько бы «шоколадного печенья» нам ни дали, мы их не изменим», – заявил глава автономии. Он также добавил, что американский представитель не сказал ничего способного улучшить отношения между Вашингтоном и Нууком.
На прошлой неделе американское посольство анонсировало встречи Лэндри и посла Кеннета Хоуэри с гренландцами для поиска экономических возможностей. Телеканал TV2 отметил, что переговоры прошли в хорошем тоне, но не принесли серьезных перспектив сотрудничества. Министр иностранных дел острова Муте Эгеде подтвердил сохранение прежних позиций сторон.
Гренландия остается частью Дании, несмотря на прошлые заявления Дональда Трампа о желании Вашингтона приобрести остров. Местные и датские власти неоднократно предостерегали американскую сторону от посягательств на их территориальную целостность.
Американский спецпосланник Джефф Лэндри приехал в Нуук для участия в деловой конференции.
В конце прошлого года президент США назначил его на эту должность ради присоединения острова.
Премьер-министр автономии Йенс-Фредерик Нильсен категорически отверг возможность перехода территории под управление Вашингтона.