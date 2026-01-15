Премьер Гренландии заявил о невозможности передачи острова США

Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.9 комментариев
Глава правительства Гренландии заверил, что остров останется частью Дании и не перейдет под управление Вашингтона, несмотря на итоги переговоров в Белом доме.
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров не станет частью США и не будет управляться Вашингтоном. Он отметил, что встреча с представителями администрации США в Белом доме прошла конструктивно и серьёзно, но не привела к изменению позиции американской стороны относительно статуса Гренландии, передает ТАСС.
14 января министры иностранных дел Дании и Гренландии покинули Белый дом менее чем через полтора часа после начала переговоров с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
В социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) Нильсен подчеркнул: «Встреча прошла в серьёзном, но конструктивном тоне... Гренландия не будет принадлежать США. Управление Гренландией не будет осуществляться из США. Гренландия не станет частью США... Мы являемся частью Королевства Дания».
Премьер Гренландии также приветствовал начало диалога и запуск дипломатических усилий, в частности создание рабочей группы, отметив стремление острова к мирному диалогу с Вашингтоном.
В то же время, глава МИД Гренландии разрыдалась после переговоров в Белом доме, не сумев сдержать эмоции после обсуждения вопросов безопасности острова с представителями США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дания заявила, что не смогла изменить мнение Вашингтона относительно намерений включить Гренландию в состав США.
А сам Нильсен во вторник подчеркнул, что остров остается верен Дании и любые предложения о продаже территории категорически отвергаются.