Премьер Гренландии заявил о невозможности передачи острова США

Премьер Гренландии Нильсен: Гренландия не будет принадлежать США

Tекст: Тимур Шайдуллин

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров не станет частью США и не будет управляться Вашингтоном. Он отметил, что встреча с представителями администрации США в Белом доме прошла конструктивно и серьёзно, но не привела к изменению позиции американской стороны относительно статуса Гренландии, передает ТАСС.

14 января министры иностранных дел Дании и Гренландии покинули Белый дом менее чем через полтора часа после начала переговоров с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

В социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) Нильсен подчеркнул: «Встреча прошла в серьёзном, но конструктивном тоне... Гренландия не будет принадлежать США. Управление Гренландией не будет осуществляться из США. Гренландия не станет частью США... Мы являемся частью Королевства Дания».

Премьер Гренландии также приветствовал начало диалога и запуск дипломатических усилий, в частности создание рабочей группы, отметив стремление острова к мирному диалогу с Вашингтоном.

В то же время, глава МИД Гренландии разрыдалась после переговоров в Белом доме, не сумев сдержать эмоции после обсуждения вопросов безопасности острова с представителями США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дания заявила, что не смогла изменить мнение Вашингтона относительно намерений включить Гренландию в состав США.

А сам Нильсен во вторник подчеркнул, что остров остается верен Дании и любые предложения о продаже территории категорически отвергаются.