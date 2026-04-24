Президент Белоруссии Лукашенко пригрозил тюрьмой за плохое хранение удобрений

Tекст: Вера Басилая

Лукашенко резко обратился к губернаторам регионов, предупредив их о серьезной ответственности за ненадлежащее хранение минеральных удобрений, передает РИА «Новости».

Лукашенко заявил, что будут «очень неприятные разговоры», потому что «есть проблемы немалые по сохранности удобрений»

«Ребята, ну вы просто одной ногой в тюрьме», – заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что причиной такого подхода стали высокие мировые цены на азотные удобрения. Он отметил, что потери удобрений из-за неправильного хранения приводят к значительным экономическим убыткам для страны.

Лукашенко также призвал губернаторов более ответственно подходить к вопросу закупок и хранения. По его словам, если нет возможности обеспечить сохранность, то лучше вовсе не брать удобрения, чтобы избежать убытков и последующих разбирательств.

Ранее Александр Лукашенко провел инспекцию посевной кампании с борта вертолета в Минской области.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал строгие санкции для чиновников за несоблюдение экономических договоренностей.

Белорусский лидер пообещал ужесточить ответственность за падеж скота в стране.



