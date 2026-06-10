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    Единый евроистребитель развалился до взлета
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    Над Воронежской областью уничтожили более 40 украинских дронов
    Захарова: Зеленский продул свой собственный народ в карты
    МИД России потребовал вывести ядерное оружие США из Европы
    В Армении возбуждено 115 уголовных дел против оппозиционных Пашиняну политиков
    В АдГ потребовали от Киева репарации за «Северные потоки»
    Туск заявил, что его бесят заявления Зеленского
    Coca-Cola начала суд с Роспатентом из-за бренда Sprite
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия никому ничего не должна

    Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.

    14 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Пора дать засохнуть антирусским корням ленинизма

    В ленинской трактовке идеи коммунизма есть одна бросающаяся в глаза черта – его антирусский характер. Ленин задолго до современных американских демократов продвигал фактически идею «позитивной дискриминации» (дискриминации, направленной против большинства).

    129 комментариев
    Алексей Вагин Алексей Вагин Израиль подогревает междоусобный конфликт консерваторов в США

    Соцопросы в США неизменно фиксируют снижение уровня поддержки Израиля. И это становится для Америки не внешне-, а внутриполитическим фактором, бьющим прежде всего по Трампу.

    12 комментариев
    10 июня 2026, 07:16 • Новости дня

    Дроны группировки «Север» уничтожили свыше 40 целей за 10 дней в Сумской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С начала июня операторы беспилотников группировки войск «Север» совершили около 50 боевых вылетов, поразив укрытия и живую силу противника, сообщил начальник расчета с позывным Малой.

    Операторы FPV-дронов 30-го мотострелкового полка ликвидировали свыше 40 целей в Сумской области за 10 дней лета, сказал собеседник ТАСС.

    По его словам, подразделение эффективно взаимодействует с разведкой.

    «С начала месяца подразделение совершило около 50 боевых вылетов. Было уничтожено более 40 целей. В основном поражаем укрытия противника, живую силу, подавляем огонь. Подразделение разведки обнаруживает цель, и мы начинаем работать», – рассказал военнослужащий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня расчеты ТОС-1А уничтожили четыре пункта управления беспилотниками в Сумской области. В середине мая операторы FPV-дронов группировки «Север» ликвидировали группу украинских солдат в местной лесополосе.

    9 июня 2026, 09:51 • Новости дня
    Зеленский раскрыл детали тайных переговоров с Абрамовичем

    Зеленский заявил Абрамовичу об отказе Киева уступать Донбасс

    Зеленский раскрыл детали тайных переговоров с Абрамовичем
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские власти категорически отвергли возможность территориальных уступок, подчеркнув неизменность позиции по восточным регионам в ходе неафишируемых контактов с бизнесменом Романом Абрамовичем.

    Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с российским предпринимателем Романом Абрамовичем. Об этом глава государства рассказал в интервью британской газете The Guardian.

    По данным издания, в мае бизнесмен тайно посетил украинскую столицу для проведения переговоров. В ходе беседы обсуждались вопросы территориальной принадлежности.

    «Зеленский заявляет, что сказал Абрамовичу, что никогда не откажется от Донбасса, как того желает Москва», – говорится в материале. Другие детали состоявшегося разговора не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на ПМЭФ сообщил о просьбе Владимира Зеленского организовать личную встречу через российского предпринимателя.

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко назвал Романа Абрамовича участником этих майских переговоров в Киеве.

    В апреле глава киевского режима счел возможный вывод украинских войск из Донбасса стратегическим проигрышем.

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    9 июня 2026, 18:54 • Новости дня
    Украина объявила о принудительной эвакуации из Славянска и Краматорска
    Украина объявила о принудительной эвакуации из Славянска и Краматорска
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Украины приступили к принудительному вывозу семей с детьми из крупных населенных пунктов ДНР, находящихся под контролем ВСУ, сообщили в местной администрации.

    Украинская администрация начала принудительную эвакуацию жителей Славянска и Краматорска. Местные власти пояснили, что мера затрагивает семьи с детьми, передает РИА «Новости».

    «В Донецкой области расширяем зону обязательной эвакуации принудительным способом семей с детьми. Речь идет об отдельных улицах городов Славянск, Краматорск и поселке Беленькое, а также о всей территории села Приволье и поселка Малотарановка», – заявили в украинской администрации.

    Накануне российские войска подошли к окраинам Краматорска на расстояние 11 километров. Как писала газета ВЗГЛЯД, освобождение села Рай-Александровка откроет российским подразделениям «восточные ворота» в Славянск.

    Ранее сообщалось, что принудительную эвакуацию мирных жителей в славянско-краматорской агломерации осуществляет украинская организация «Белые ангелы».

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    9 июня 2026, 17:42 • Новости дня
    Туск заявил, что его бесят заявления Зеленского

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава польского правительства Дональд Туск выразил недовольство высказываниями украинского руководства, отметив у официального Киева нехватку исторического понимания ряда моментов.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его раздражают некоторые высказывания Владимира Зеленского и представителей властей в Киеве, передает ТАСС.

    «Меня тоже, бывает, бесит, когда я слышу неумные заявления с той стороны границы. Я объяснял Зеленскому – заботьтесь о нас так, как мы заботимся о вас», – отметил Туск в ходе пресс-конференции. Польский политик обвинил украинское руководство в отсутствии эмпатии, а также в нехватке исторического мышления и понимания чувствительности поляков.

    Кроме того, Туск сообщил о неудаче недавних переговоров главы офиса Зеленского Кирилла Буданова с представителями польских властей в Варшаве. При этом премьер подчеркнул, что оказание помощи Киеву в конфликте с Россией по-прежнему отвечает интересам Польши.

    Очередное обострение в отношениях между Варшавой и Киевом произошло после того, как в мае Зеленский присвоил центру специальных операций имя героев УПА (признана экстремистской и запрещена в РФ). Это решение вызвало резкую критику в Польше, в частности, президент Кароль Навроцкий предложил лишить его ордена Белого Орла.

    Ранее Туск осудил присвоение подразделению ВСУ имени экстремистской организации УПА. А министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш потребовал отменить данное решение.

    До этого бывший польский президент Лех Валенса отказался поддерживать Владимира Зеленского из-за чествования украинских националистов.

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    9 июня 2026, 19:02 • Новости дня
    В АдГ потребовали от Киева репарации за «Северные потоки»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель назвала подрыв газопроводов «Северный поток» актом государственного терроризма и возложила на украинские власти ответственность за колоссальный ущерб.

    Политик выступила с резкой критикой действий Киева на брифинге в Бундестаге, передает РИА «Новости». Она призвала украинскую сторону прояснить свою роль в диверсии на энергетической инфраструктуре.

    «Украина должна сначала объяснить, как произошел этот акт государственного терроризма и какую роль она в этом сыграла. В таком случае поток платежей должен был бы быть развернут в обратную сторону, то есть Украина должна будет выплатить репарации Федеративной Республике Германия, поскольку это нанесло нам гигантский ущерб по всей Европе из-за потери дешевой ископаемой энергии», – заявила Вайдель.

    Депутат подчеркнула, что экономическое благополучие страны десятилетиями зависело от российских энергоресурсов. Однако эта успешная модель была намеренно разрушена текущим правительством из-за антироссийской риторики.

    Вайдель также поделилась планами партии на случай победы на досрочных выборах в будущем году. По ее словам, оппозиция намерена незамедлительно начать прямые контакты с Москвой и принудить украинское руководство к мирному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель потребовала прекратить финансовую поддержку Украины из-за диверсий на трубопроводах.

    Главный редактор швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Эрик Гуйер назвал подрыв газопроводов актом украинского государственного терроризма.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Берлин в затягивании расследования этого инцидента.

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    9 июня 2026, 13:24 • Новости дня
    Небензя назвал «дном» заседание Совбеза ООН по теракту в Старобельске

    Постпред Небензя раскритиковал заседание Совбеза ООН по Старобельску

    Небензя назвал «дном» заседание Совбеза ООН по теракту в Старобельске
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал дном недавнее заседание Совета Безопасности ООН, посвященное теракту ВСУ в Старобельске и отметил недоговороспособность киевских властей.

    Небензя выразил возмущение ходом обсуждения в Совбезе ООН теракта в Старобельске, передают «Вести».

    «Я много видел циничных заседаний в Совете Безопасности, но, наверное, это действительно то дно, которого мы достигли, обсуждая трагедию в Старобельске», – заявил Василий Небензя. Он добавил, что участники встречи не проявили сострадания к погибшим и отрицали очевидные факты.

    Постпред обратил внимание на то, что украинский представитель пытался оспорить присутствие детей в атакованном здании. При этом удар беспилотниками по учебному заведению носил целенаправленный характер. В ночь на 22 мая атаке подверглись корпуса педагогического колледжа, где находились 86 несовершеннолетних.

    Касаясь темы урегулирования конфликта, Небензя подчеркнул полное отсутствие переговорного процесса на данный момент. По его словам, Киев совершенно не готов идти на компромиссы. Дипломат уверен, что продолжение боевых действий выгодно украинской верхушке, а прекращение конфликта обернется для Владимира Зеленского политической гибелью.

    МИД России передал в московский офис ООН материалы об атаке на педагогический колледж в Старобельске.

    Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил европейские государства в двойных стандартах из-за реакции на эту трагедию.

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    9 июня 2026, 12:12 • Новости дня
    Военкор Коц: У ВСУ в Константиновке начинает сыпаться оборона

    Tекст: Вера Басилая

    Группировка «Юг» обошла Константиновку с трех направлений, завязав уличные бои и практически полностью заблокировав пути снабжения украинских подразделений, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    Подразделения российской армии успешно продвигаются в городской застройке Константиновки, сообщил военный корреспондент Александр Коц в Max.

    Линия фронта потеряла сплошной характер, а сопротивление противника стало очаговым. Украинские бойцы жалуются на острую нехватку пехоты.

    По словам Коца, тяжелое положение признают и украинские аналитики. «Россияне уже взяли Новодмитровку, заходя на Константиновку с севера. К сожалению, захват Константиновки почти предрешен», – констатируют эксперты.

    Город фактически оказался в клещах. Единственная доступная трасса на соседнюю Дружковку простреливается насквозь и вскоре может быть полностью перерезана. Накануне Министерство обороны сообщило об освобождении поселка Химик, что приблизило передовые отряды к дороге на три километра.

    Военкор отмечает, что падение данного узла обороны разрушит южную опору Славянско-Краматорской агломерации. Это откроет армии прямой выход на Алексеево-Дружковку. В результате южный фас Краматорска останется совершенно без прикрытия.

    Ранее украинские военные признали риск потери Константиновки по сценарию Красноармейска.

    Глава ДНР Денис Пушилин рассказал об охвате этого населенного пункта с трех сторон.

    Военкоры сообщили о прорыве российских войск вглубь городской застройки Константиновки.

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    9 июня 2026, 21:07 • Новости дня
    Захарова: Зеленский продул свой собственный народ в карты
    Захарова: Зеленский продул свой собственный народ в карты
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала Владимира Зеленского после его заявления о том, что главными «картами» Украины являются ее граждане.

    Захарова обратила внимание на слова главы украинского режима о том, что живые люди – смелые и умные граждане – являются главными «картами» Украины. По мнению представителя российского внешнеполитического ведомства, эта формулировка символично отражает отношение украинских властей к собственному населению, передает ТАСС.

    «Ключевые слова – были, люди, карты. Организовав беспощадную могилизацию смелых и умных, Зеленский продул свой собственный народ в карты, превратив людей в свои шестерки», – отметила Захарова. По ее словам, украинский конфликт для Зеленского превратился в инструмент политической игры: «Война для него – казино, в котором на кон ставятся жизни миллионов и обещания мира конвертируются в миллиарды долларов».

    Представитель МИД РФ также прокомментировала визит Зеленского в Великобританию и его обращения к западным партнерам за дальнейшей поддержкой. По ее мнению, украинское руководство продолжает добиваться новых поставок вооружений и финансовой помощи, несмотря на тяжелую ситуацию в стране. «Загнанный в угол наркоман в очередной раз прибежал к своим покровителям за новой дозой. В Лондоне он с трясущейся рукой вновь требует больше денег, больше оружия и больше пушечного мяса», – написала Захарова.

    Она добавила, что возможности украинских властей исчерпываются, а цена принимаемых решений, по ее оценке, будет ощущаться еще долгие годы. «Банковой банковать уже нечем – заложено все на несколько поколений вперед», – заключила официальный представитель МИД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила мобилизационные меры Киева с кровавой мясорубкой. Украинский президент использовал заявления о России для оправдания массового призыва граждан в ряды ВСУ. Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров назвал Владимира Зеленского проигравшимся игроком казино.

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    9 июня 2026, 17:57 • Новости дня
    Украинских спортменов оштрафовали за неуважение к гимну России

    За демарш при награждении россиянина наказаны два украинских спортсмена

    Украинских спортменов оштрафовали за неуважение к гимну России
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинцы Дмитрий Луцишин и Леонид Сидорчук были наказаны за то, что покинули пьедестал почета на чемпионате Европы по параармрестлингу, отказавшись слушать гимн России в честь победившего Андрея Гаврилова.

    Европейская федерация армрестлинга (EAF) оштрафовала двух украинских спортсменов за неспортивное поведение на турнире в Будапеште, передает RT.

    В соревнованиях на левой руке в весовой категории до 60 кг золото завоевал российский атлет Андрей Гаврилов. Представители Украины Леонид Сидорчук и Дмитрий Луцишин заняли второе и третье места соответственно.

    Во время церемонии награждения после вручения медалей украинцы демонстративно сошли с пьедестала, когда зазвучал российский гимн. В результате каждый нарушитель был наказан штрафом в размере 250 евро.

    Примечательно, что в официальных протоколах турнира Гаврилов значился как нейтральный спортсмен. Тем не менее организаторы подняли флаг России и включили национальный гимн в честь его победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая украинская гимнастка София Краинская закрыла уши во время исполнения российского гимна на первенстве Европы. Однако депутат Госдумы Светлана Журова исключила применение санкций к спортсменкам за этот протест.

    Ранее украинский борец Артур Костюк сошел с пьедестала при звучании гимна России на молодежном чемпионате Европы.

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    9 июня 2026, 21:52 • Новости дня
    Министр обороны Болгарии заявил об отказе поставлять оружие Киеву

    Министр обороны Болгарии Стоянов отказался поставлять оружие Киеву

    Министр обороны Болгарии заявил об отказе поставлять оружие Киеву
    @ VASSIL DONEV/EPA/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новые власти Болгарии не планируют дальнейшие поставки вооружения украинской армии, сообщил глава Минобороны страны.

    Новое руководство Болгарии отказалось от планов по дальнейшему снабжению украинской армии оружием. Министр обороны Димитар Стоянов подтвердил позицию правительства премьер-министра Румена Радева, выступающего против военной помощи Киеву, передает РИА «Новости».

    «Им нужны люди, а не оружие… Мы видим позиционную войну, и сколько бы вооружений ни накапливалось, результатом будет только гибель людей», – заявил глава оборонного ведомства на пресс-конференции.

    Болгария обладает уникальными для НАТО мощностями по производству боеприпасов для советского вооружения, используемого украинскими войсками. С 2022 года София направила Киеву 13 пакетов военной помощи, однако стоимость и точное содержимое этих поставок остаются засекреченными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избирательный блок Румена Радева выиграл апрельские парламентские выборы. В мае новый премьер-министр оперативно сформировал правительство страны. Вскоре он предложил Европе сменить курс по украинскому конфликту.

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    9 июня 2026, 17:52 • Новости дня
    Российские артиллеристы раскрыли тактику уничтожения «Птиц Мадьяра»

    Российские артиллеристы раскрыли тактику уничтожения «Птиц Мадьяра» в ДНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие Южной группировки войск ВС РФ рассказали журналистам, как успешно ликвидируют операторов вражеских беспилотников, отдавая приоритет уничтожению обученных специалистов во время ротации.

    Подразделения десятого танкового полка Южной группировки войск ВС РФ наносят прицельные удары по позициям украинских солдат в Константиновке в Донецкой народной республике. Главной целью артиллеристов стали хорошо обученные операторы подразделения беспилотников противника, так называемые «Птицы Мадьяра».

    Заместитель командира взвода гаубичной батареи с позывным «Артист» пояснил РИА «Новости», что ликвидировать пункт управления несложно, однако важно уничтожить самих специалистов. «Разведчики выявляют, дают координаты, мы уничтожаем», – рассказал военнослужащий.

    Он добавил, что российские бойцы стараются подловить вражеские расчеты в моменты ротации или подвоза боеприпасов. Именно в эти периоды противник наиболее уязвим для артиллерийского огня, отмечают военные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование перебросило часть элитного батальона беспилотников «Птицы Мадьяра» под Константиновку. Позже российские войска уничтожили около 11 пунктов управления дронами противника в этом районе.

    А советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о значительном снижении боеспособности данного подразделения из-за больших потерь.

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    9 июня 2026, 08:40 • Новости дня
    Прилепин раскрыл численность подразделений Добровольческого корпуса Минобороны

    Прилепин: В Добровольческий корпус Минобороны входят 27 подразделений

    Tекст: Вера Басилая

    Недавно завершивший службу писатель и военнослужащий Захар Прилепин заявил, что порядка 27 подразделений входят в Добровольческий корпус Минобороны.

    Писатель и военнослужащий Захар Прилепин, недавно завершивший службу, раскрыл структуру Добровольческого корпуса Минобороны, передает ТАСС. Он пригласил всех желающих присоединиться к формированию, чтобы лично увидеть принципы его работы.

    «Пользуюсь случаем, хочу желающих послужить и понять, как это все происходит, пригласить – заходите. Там у нас пресловутая, знаменитая «Пятнашка», там «Ветераны», которые совершили все эти проходы по трубам, эти великолепные операции, которые изучают сейчас все военные академии мира», – заявил Прилепин.

    По словам писателя, добровольцы удерживают половину бахмутского, славянского и часово-ярского направлений. Всего в состав объединения входят порядка 27 различных подразделений, включая штурмовые отряды, артиллерию и расчеты беспилотников.

    Контракты с бойцами заключаются на шесть месяцев, после чего они могут отправиться домой. При этом подъемные выплаты здесь ниже, чем при прямом договоре с министерством. Сам корпус был создан в 2023 году на базе опытных специалистов.

    После тяжелого ранения Захар Прилепин подписал контракт на прохождение военной службы

    Сын Захара Прилепина Игнат вступил в штурмовое подразделение интербригады «Пятнашка».

    Прилепин рассказал об опасной службе сына на передовой.

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    9 июня 2026, 10:18 • Новости дня
    Меркурис сообщил об ожидании ВСУ наступления российских войск на Одессу

    Меркурис: ВСУ строят оборонительные рубежи вокруг Одессы из-за «Орешника»

    Tекст: Вера Басилая

    Паника из-за эффекта от удара комплексом «Орешник» по Украине охватила Одессу, командование ВСУ наспех пытается возвести оборонительные укрепления, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

    Британский военный эксперт Александр Меркурис рассказал о панике ВСУ в Одессе, передает РИА «Новости». По его словам, солдаты наспех пытаются укрепить позиции вокруг черноморского города.

    «Ситуация для украинской армии и для украинских сил в целом продолжает ухудшаться», – констатировал аналитик в эфире своего видеоблога.

    Он добавил, что применение ракет «Орешник» обрекает на провал любые попытки спешно окопаться. Масштабные сооружения свидетельствуют о растущих опасениях Киева перед вероятным продвижением российских войск.

    Угроза потери контроля над городом провоцирует упаднические настроения. Напомним, в ночь на 24 мая армия России нанесла массированный удар возмездия комплексами «Орешник» по военным объектам на Украине.

    Вооруженные силы России осуществили интенсивные удары ракетами «Орешник» по целям от Одессы до Хмельницкого.

    Украинские военные не обладают средствами для перехвата «Орешника».

    Президент России Владимир Путин заявил, что система «Орешник» пока не применялась в полном боевом смысле по территории Украины и использовалась в рамках испытаний.

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    10 июня 2026, 06:42 • Новости дня
    Глава Чувашии Николаев: Чебоксары подверглись ракетной атаке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Столица Чувашии оказалась под ракетным обстрелом, могли пострадать люди, сообщил глава региона Олег Николаев утром в среду.

    «Ранним утром Чебоксары подверглись ракетной атаке. На данный момент уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры», – написал Николаев в Max.

    Он добавил, что экстренные службы уже работают на местах, для обеспечения безопасности принимаются меры.

    Руководитель республики подчеркнул, что держит ситуацию под личным контролем и находится на связи с правоохранительными органами.

    В случае обнаружения обломков или подозрительных предметов граждан просят немедленно звонить по номеру 112 и не пытаться трогать опасные находки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая столица Чувашии уже подвергалась ударам с воздуха. В результате масштабного налета беспилотников погибли три мирных жителя. Глава региона сообщал о повреждении 40 многоквартирных домов.

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    9 июня 2026, 11:47 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по заправкам в Харьковской и Николаевской области

    WarGonzo: БПЛА атаковали заправки и транспортные узлы на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Участились атаки российских дронов на заправки в Харьковской, Николаевской, а также по транспорту на трассах Павлоград – Покровск, Апостолово – Никополь и Харьков-Сумы, сообщили военкоры.

    В Харьковской и Николаевской областях участились удары беспилотников по заправкам, передает WarGonzo. Кроме того, атакованы транспорт на трассах из Павлограда в Покровск, а также из Харькова в Сумы.

    Одновременно с этим продолжается планомерное уничтожение украинского подвижного состава. Российские силы успешно ликвидируют тепловозы и электровозы, лишая противника возможности оперативно перебрасывать резервы.

    Российские беспилотники уничтожили большое количество автотранспорта ВСУ на трассе Сумы – Харьков. В мае армия России поразила вражеские тепловозы в Днепропетровской области.

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    9 июня 2026, 15:28 • Новости дня
    Невеста пострадала при ударе украинского дрона в Луганске

    Невеста ранена при ударе украинского дрона в Луганске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки украинского беспилотника на базу отдыха в Луганской народной республике пострадали две участницы предсвадебной вечеринки.

    Две девушки получили ранения при атаке беспилотника ВСУ по глэмпингу в Луганске. Это случилось в ночь на вторник во время празднования девичника на территории луганского глэмпинга, передает ТАСС. Начиненный шрапнелью дрон ударил по домикам, где отдыхали девушки. Одна из пострадавших лишилась кисти руки, другая получила ранение в шею.

    «Одна из девушек – невеста – была на втором этаже, когда сюда прилетел дрон. Подругу ее ранило на улице, на крыльце [ей] оторвало кисть, попало в голень. Невеста сильно не пострадала: ей то ли осколки немного зацепили лицо, то ли руки. Но после того, как все случилось, она в крови прыгнула в машину и уехала», – рассказал сотрудник комплекса Сергей.

    По словам очевидца, медицинская помощь самой невесте не потребовалась, однако двух других девушек госпитализировали. Взрывом были повреждены три деревянных строения, разбита бытовая техника и пробиты крыши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о госпитализации двух пострадавших при ударе по луганскому глэмпингу девушек.

    До этого украинские беспилотники атаковали рейсовый автобус и частный сектор в республике. Месяцем ранее в результате налета дронов на жилые дома в Луганске погибла пожилая преподавательница университета.

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    Украина объявила о принудительной эвакуации из Славянска и Краматорска
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    Снимавший провокации в метро Москвы иностранец задержан

    Россия доказала технологический суверенитет в электроэнергетике

    Первая созданная полностью в России газовая турбина большой мощности наработала тысячи часов в составе ТЭС в Краснодарском крае. Ростех продолжает ее совершенствовать и удешевлять обслуживание турбины. Хотя еще несколько лет назад наличие в России вообще такого технического сооружения было под большим вопросом. Этот рынок был поделен между американцами и немцами. Подробности

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    Россия строит умный суверенитет

    В своем выступлении на ПМЭФ Владимир Путин обозначил реалистичный и вдохновляющий образ развития России, считают эксперты. По их мнению, президент конкретизировал курс на технологический суверенитет, подтвердил провал Запада изолировать Россию, а также жестко ответил на «письменную истерику» Владимира Зеленского, дав понять, что Россия будет продолжать добиваться своих целей. Подробности

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    Российские войска переходят к боям с планшета

    Уже в ближайшие месяцы Вооруженные силы получат систему, принципиальным образом улучшающую эффективность боевых действий. Речь идет об информационной сети управления войсками, которая должна действовать, по словам главы Минобороны Андрея Белоусова, «от взвода до соединения». Как она будет работать? Подробности

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    Украина обнуляет обязательства перед Трампом

    Ресурсная сделка между Украиной и США поставлена на паузу. Киев по политическим причинам отказался от планов по привлечению американских миллиардов в разработку недр. До этого Украина срывала газовые контракты с Россией, Минские соглашения и договоренности в Стамбуле. Почему ревизия любых долгосрочных обязательств стала уникальной традицией украинской политики? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Европа и Зеленский выставили России ультиматум

      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    • Выборы в Армении: Пашинян устоит?

      В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    • В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Семейный налоговый кешбэк в 2026 году: как получить семейную налоговую выплату

      Для ряда российских семей с детьми существует особенная льгота: возврат части уплаченного налога. Каким параметрам должна соответствовать семья для получения семейного налогового кешбэка, как рассчитать доход, который позволяет рассчитывать на данную льготу – и на какую сумму в итоге можно рассчитывать?

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

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    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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