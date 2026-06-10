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Дроны группировки «Север» уничтожили свыше 40 целей за 10 дней в Сумской области
С начала июня операторы беспилотников группировки войск «Север» совершили около 50 боевых вылетов, поразив укрытия и живую силу противника, сообщил начальник расчета с позывным Малой.
Операторы FPV-дронов 30-го мотострелкового полка ликвидировали свыше 40 целей в Сумской области за 10 дней лета, сказал собеседник ТАСС.
По его словам, подразделение эффективно взаимодействует с разведкой.
«С начала месяца подразделение совершило около 50 боевых вылетов. Было уничтожено более 40 целей. В основном поражаем укрытия противника, живую силу, подавляем огонь. Подразделение разведки обнаруживает цель, и мы начинаем работать», – рассказал военнослужащий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня расчеты ТОС-1А уничтожили четыре пункта управления беспилотниками в Сумской области. В середине мая операторы FPV-дронов группировки «Север» ликвидировали группу украинских солдат в местной лесополосе.