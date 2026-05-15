Tекст: Дмитрий Зубарев

Бойцы 56-го гвардейского десантно-штурмового полка из состава группировки войск «Север» нанесли удар по украинским военным в Сумской области. Об успешных действиях расчета FPV-дронов передает ТАСС со ссылкой на командира подразделения с позывным Пушкин.

«Средства воздушной разведки подразделений выявили перемещение группы живой силы противника в районе одной из лесополос в Сумской области. После анализа разведданных было принято решение о нанесении огневого поражения. Все цели были уничтожены», – сообщил начальник расчета БПЛА.

Современные средства связи и управления позволяют эффективно координировать применение беспилотных систем. По словам военнослужащего, операторы дронов ежедневно наносят удары по технике, вооружению и личному составу противника, а результаты работы фиксируются в режиме реального времени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки «Север» в Сумской области поразили 21 пункт управления украинскими беспилотниками.

Российские штурмовики продолжили наступление вглубь этого региона.

Военнослужащие выбили националистов из 38 огневых позиций в Мирополье.