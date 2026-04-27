Tекст: Денис Тельманов

Ожесточенные бои на Сумском и Харьковском направлениях продолжаются, передает Telegram-канал «Северный ветер».

Группировка войск «Север» нанесла удары по скоплениям живой силы и техники противника в ряде населенных пунктов обеих областей, включая Новоивановку, Павловку, Кияницу, Великое Приколо, Мирополье, Толстодубово и другие.

В Сумской области штурмовики смогли продвинуться до 150 метров в одних районах и до 400 метров на 26 участках Сумского района за сутки.

За прошедшие сутки российские военные выбили националистов из 38 огневых позиций в Мирополье. В Краснопольском районе продолжаются бои в Таратутино, Новодмитровке и окрестностях, за сутки продвижение составило до 550 метров.

Подразделения РХБЗ нанесли удары тяжелой огнеметной системой по личному составу 119 обр ТерО, что привело к потерям противника.

Командир 425-го полка беспилотных систем ВСУ Валерий Поваров, по сообщениям украинских националистов, обвиняется в коррупции и фиктивных закупках БпЛА, а большая часть операторов не участвует в боях на местах.

На Харьковском направлении «Север» продолжает оттеснять противника от границы. В районах Веселого, Варваровки, Украинского, Польной, Приколотного и других населенных пунктов нанесены удары по скоплениям живой силы и техники.

В районе поселка Ветеринарное штурмовики продвинулись на 150 метров. В Волчанском районе отряды продвинулись на семи участках до 600 метров, а в Великобурлукском – на четырех участках до 650 метров.

Ожесточенные стрелковые бои идут в Покаляном, Шестеровке, Лосевке, Бударках, Землянках и на северо-западе Купянского района. Противник предпринял две неудачные контратаки в Волчанском районе, понеся потери.

За сутки подтвержденные потери украинских сил составили свыше 170 человек, из них более 120 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях. Уничтожено большое количество техники: американский «Хамви», несколько минометов, десятки БпЛА различных типов, автомобили и другая техника на всех направлениях.

Подразделения группировки «Север» установили контроль над Бочково в Харьковской области. Штурмовики группировки войск «Север» заняли опорный пункт ВСУ в ходе активных боевых действий в Харьковской области.