На Украине заявили об урезании Киевом ключевых антикоррупционных требований ЕС

Tекст: Ольга Иванова

Кабинет министров Украины вычеркнул из проекта антикоррупционной стратегии ключевые требования Европейского союза, передает РИА «Новости».

Депутат Верховной рады Анастасия Радина заявила: «Правительство под председательством Юлии Свириденко начхало на ключевые евроинтеграционные обещания».

Радина указала, что из документа убрали норму о праве Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводить процессуальные действия без согласования с генпрокурором. Также в проекте больше нет реформы процедуры назначения генпрокурора и независимого конкурса для избрания главы Госбюро расследований.

Парламентарий отметила, что правительство тем самым пошло вопреки промежуточным бенчмаркам для переговоров о вступлении Украины в ЕС и без их выполнения членства не будет. Ранее Владимир Зеленский требовал принять Украину в Евросоюз в 2027 году, однако европейские лидеры подчеркивали необходимость глубокой реформы законодательства, а Кая Каллас 15 февраля признала, что страны ЕС не готовы назвать дату вступления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Слуга народа» внесла в Верховную раду законопроект о ликвидации НАБУ и САП, а нардеп Анастасия Радина заявила о фактическом уничтожении антикоррупционной инфраструктуры Украины.

Евродепутат Гаральд Вилимски призвал Еврокомиссию лишить Киев статуса кандидата в ЕС из-за закона, уничтожающего независимость НАБУ и САП.

По данным Bloomberg, закон о НАБУ затормозил процесс переговоров о вступлении Украины в ЕС и осложнил открытие первого кластера, а борьба с коррупцией является ключевым условием для членства и получения финансовой поддержки.