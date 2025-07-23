Евродепутат призвал отозвать кандидатство Киева в ЕС из-за закона о НАБУ

Tекст: Дарья Григоренко

Вилимски подчеркнул: «На этой неделе стало окончательно и бесповоротно ясно, что Украина в ее нынешнем состоянии не должна даже приближаться к вступлению в ЕС». По словам депутата, действия президента Украины Владимира Зеленского, подписавшего спорный закон, делают Киев «нежизнеспособным партнером для Европы», передает ТАСС.

Политик считает, что Еврокомиссия должна четко заявить: страна, препятствующая расследованиям коррупции, не может быть кандидатом на членство в ЕС. В противном случае, отметил Вилимски, итак хрупкий авторитет Евросоюза будет подорван еще сильнее.

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В среду Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины заявили о существенном ограничении своей независимости после последних изменений законодательства.

Напомним, Владимир Зеленский подписал закон о переводе Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в подчинение генеральному прокурору. МИД Франции назвал ограничения в работе НАБУ препятствием для вступления Украины в ЕС.