Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?0 комментариев
Евродепутат призвал отозвать кандидатство Киева в ЕС из-за закона о НАБУ
Евродепутат Гаральд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте, заявил, что ЕК должна лишить Киев статуса кандидата на вступление в ЕС из-за принятого закона, который фактически уничтожает независимость НАБУ и САП Украины.
Вилимски подчеркнул: «На этой неделе стало окончательно и бесповоротно ясно, что Украина в ее нынешнем состоянии не должна даже приближаться к вступлению в ЕС». По словам депутата, действия президента Украины Владимира Зеленского, подписавшего спорный закон, делают Киев «нежизнеспособным партнером для Европы», передает ТАСС.
Политик считает, что Еврокомиссия должна четко заявить: страна, препятствующая расследованиям коррупции, не может быть кандидатом на членство в ЕС. В противном случае, отметил Вилимски, итак хрупкий авторитет Евросоюза будет подорван еще сильнее.
В среду Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины заявили о существенном ограничении своей независимости после последних изменений законодательства.
Напомним, Владимир Зеленский подписал закон о переводе Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в подчинение генеральному прокурору. МИД Франции назвал ограничения в работе НАБУ препятствием для вступления Украины в ЕС.