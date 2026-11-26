При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.5 комментариев
Токаев назвал передовые технологии основой сотрудничества с Россией
Токаев: Передовые технологии станут основой партнерства с Россией
Сотрудничество в области передовых технологий будет одним из ключевых направлений стратегического партнерства между Казахстаном и Россией, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Убежден, сотрудничество в сфере передовых технологий станет основным направлением казахстанско-российского стратегического партнерства», – цитирует РИА «Новости» заявление Токаева на пленарном заседании международной конференции AI Journey.
По его словам, объединив усилия, страны смогут успешно отвечать на вызовы новой технологической эпохи. Токаев подчеркнул, что Казахстан и Россию связывают многовековая дружба, общая история, прочные экономические и гуманитарные связи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о намерении перенимать опыт России в сфере ИИ, цифровизации и кибербезопасности.
Президент России Владимир Путин назвал Токаева главным гостем пленарного заседания конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
В августе Токаев отметил возможность вытеснения оружия массового поражения из геополитического противостояния нейросетями и цифровыми технологиями.