Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Ямпольская назвала «воздухан» самым близким ей претендентом на слово года
Советник президента и председатель Совета по поддержке русского языка Елена Ямпольская заявила, что среди всех претендентов на звание слова года по версии портала «Грамота.ру» ей ближе всего слово «воздухан».
На брифинге советнику президента задали вопрос о критериях включения слов в словарь русского языка. В качестве примеров были приведены слова-претенденты на звание слова 2026 года, включая «дофаминовый», «нишевый», «прайм-эра», «воздухан», «тревожник», «иишка», «ИИ-агент» и «генерить», передает РИА «Новости».
«Из всего, что вы перечислили, мне, наверное, ближе всего слово «воздухан», потому что оно и по происхождению, и по способу образования русское», – заявила Ямпольская.
Она подчеркнула, что к включению новых слов в словарь нужно подходить максимально взвешенно. Ямпольская выразила уверенность, что перечисленные слова не станут общепризнанной нормой и частью литературного языка, однако допустила их использование в разговорной речи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг портал «Грамота.ру» включил слова «вайбкодинг», «нишевый» и «воздухан» в шорт-лист претендентов на слово года.
Летом Минпросвещения сообщило о номинации слова «нишевый» на звание слова года из-за частоты употребления в русскоязычных СМИ.
В феврале словосочетание «бабушкина схема» победило в номинации «Экономика и финансы» ежегодной акции «Слово года».