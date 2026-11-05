Ямпольская назвала «воздухан» самым близким ей претендентом на слово года

Tекст: Дарья Григоренко

На брифинге советнику президента задали вопрос о критериях включения слов в словарь русского языка. В качестве примеров были приведены слова-претенденты на звание слова 2026 года, включая «дофаминовый», «нишевый», «прайм-эра», «воздухан», «тревожник», «иишка», «ИИ-агент» и «генерить», передает РИА «Новости».

«Из всего, что вы перечислили, мне, наверное, ближе всего слово «воздухан», потому что оно и по происхождению, и по способу образования русское», – заявила Ямпольская.

Она подчеркнула, что к включению новых слов в словарь нужно подходить максимально взвешенно. Ямпольская выразила уверенность, что перечисленные слова не станут общепризнанной нормой и частью литературного языка, однако допустила их использование в разговорной речи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг портал «Грамота.ру» включил слова «вайбкодинг», «нишевый» и «воздухан» в шорт-лист претендентов на слово года.

Летом Минпросвещения сообщило о номинации слова «нишевый» на звание слова года из-за частоты употребления в русскоязычных СМИ.

В феврале словосочетание «бабушкина схема» победило в номинации «Экономика и финансы» ежегодной акции «Слово года».