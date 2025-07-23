Протест более не табу. Критика властей не воспринимается как «игра на противника». Именно этот эффект позволял офису Зеленского заметать под ковер множество проблем.4 комментария
МИД Франции назвал решения Зеленского по НАБУ препятствием к вступлению Украины в ЕС
Решение Владимира Зеленского ограничить полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) противоречит процессу вступления Украины в Европейский союз, заявил министр по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.
По словам Аддада, решение Владимира Зеленского ограничить полномочия НАБУ является препятствием для вступления Украины в Европейский союз, передает RT.
Он подчеркнул, что разделяет обеспокоенность, высказанную Еврокомиссией накануне. По словам Аддада, украинцам еще не поздно «сделать шаг назад», имея в виду возможность отмены этого решения.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, который переводит Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) Украины в подчинение генеральному прокурору.
Журнал Spectator назвал этот закон катастрофой для борьбы с коррупцией на Украине.
Агентство Bloomberg сообщало о риске прекращения поддержки Киева со стороны Евросоюза из-за обысков в НАБУ.
Протестующие в Киеве пригрозили Зеленскому новым майданом из-за закона об ограничении деятельности НАБУ и САП.