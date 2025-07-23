NYT: Протестующие в Киеве пригрозили Зеленскому новым майданом

Tекст: Вера Басилая

Тысячи человек вышли на улицы Киева во вторник вечером, чтобы выразить недовольство действиями правительства Владимира Зеленского по ослаблению антикоррупционных институтов, сообщает The New York Times.

Акция стала первой крупной антиправительственной демонстрацией за три с лишним года войны с Россией. Протестующие – как гражданские, так и военные – собрались у офиса президента, требуя отменить новый закон, который лишает независимости два ключевых антикоррупционных агентства и расширяет полномочия генпрокурора, назначаемого президентом.

«Мой муж в окопах, и не за это они там воюют», – заявила Катерина Амелина, одна из участниц акции. Вечером того же дня сайт парламента обновил статус законопроекта, указав, что Зеленский подписал его.

За день до этого спецслужбы Украины провели обыски в антикоррупционных органах, объяснив это подозрениями в их проникновении российской разведкой.

Многие участники митинга отмечали сходство происходящего с событиями десятилетней давности, когда протесты на Майдане привели к смене власти. «Это очень грустный момент, потому что, для меня, это возвращение к тем же дискуссиям», – сказал бывший депутат парламента Мустафа Найем. Аналитики считают новый закон частью масштабного наступления на независимые СМИ, критиков власти и организации общественного контроля.

Акция в Киеве проходила мирно, без большого присутствия полиции, при этом аналогичные протесты прошли и во Львове. Участники выражали обеспокоенность тем, что правительство возвращается к прежним авторитарным практикам, а их жертвы на фронте теряют смысл.

«Мы сражаемся за прозрачное государство, и это решение подрывает мотивацию солдат, борющихся за европейскую Украину», – отметил ветеран войны Александр Терен.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон о подчинении Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры генеральному прокурору.

Издание Economist назвало принятие этого закона паническим шагом.

В Киеве вспыхнули массовые протесты против потери независимости НАБУ и САП.

Эксперт указала на бессилие Европы помешать Зеленскому захватить НАБУ.