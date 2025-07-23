Economist счел паническим принятие закона против НАБУ и САП на Украине

Tекст: Ирма Каплан

«Представленный на спешно созванном заседании комитета 22 июля в 8 утра, на котором ни глава комитета, ни большинство его членов не присутствовали. К полудню законопроект был в срочном порядке передан президенту на подпись. Сторонники Владимира Зеленского смогли с достаточным количеством голосов принять законопроект, за который проголосовали 263 человека, и только 13 осмелились проголосовать против. Но голосование, направленное на подрыв наиболее важных антикоррупционных реформ в Украине, бросает тень на будущий курс страны», – сказано в статье журнала Economist.

В материале закон, суть которого в ликвидации независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины называют указателем на запуск неких пугающих механизмов, запущенных после того, как НАБУ принялось расследовать деятельность сотрудников офиса Зеленского.

В журнале отмечают, что многих западных покровителей Зеленского принятие такого закона шокировало, однако, по данным источников, внимание правящих элит, видимо, переключилось на врагов внутри системы.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, против закона активно протестовали и в Раде, и на улицах крупных городов Украины. Вечером мэр Киева Виталий Кличко присоединился к протестующим, которых, по некоторым подсчетам, было не менее тысячи человек, а к вечеру их стало вдвое больше.

Позднее стало известно, что Зеленский подписал скандальный закон против независимости НАБУ и САП.

Журнал Spectator назвал катастрофой принятый Зеленским закон против НАБУ и САП, из-за чего Украина может лишиться многих выгод.



