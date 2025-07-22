Выйдет Украина из Стамбульских соглашений или нет, не так уж важно – майданный режим к миру придется принуждать силой, другого его адепты не поймут, тут не американское кино.2 комментария
Bloomberg сообщил о риске потери Киевом помощи Европы из-за обысков в НАБУ
Bloomberg: Коррупция и обыски в НАБУ на Украине угрожают поддержке ЕС Киева
Облавы на сотрудников Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и давление на антикоррупционных активистов на Украине могут подорвать перспективы получения страной новой военной помощи от Европы, заявил колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион.
Колумнист Чемпион пишет, что коррупция остается слабым местом Украины, а недавние действия властей против Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) вызывают особую тревогу, передает РИА «Новости».
Он отмечает, что обыски и аресты в отношении антикоррупционных активистов и сотрудников бюро могут подорвать доверие европейских партнеров, выделяющих многомиллиардные средства на оборону Украины.
Чемпион подчеркивает, что правительства, обвиняемые в коррупции, обычно устраивают облавы на тех, кто борется с этими проявлениями, и Украина, находясь в сложной ситуации, не может позволить себе такую репутацию. В частности, он приводит в пример арест антикоррупционного активиста Виталия Шабунина, назвав его политически мотивированным, а также отмечает, что обыски в НАБУ в понедельник являются частью более широкой проблемы.
Все эти события происходят на фоне расследования НАБУ дела против бывшего министра национального единства и экс-вице-премьера Алексея Чернышова, обвиняемого в коррупции. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) считает, что обыски в НАБУ стали ответом на дело против Чернышова и что существует риск ликвидации самого бюро.
Ранее Служба безопасности Украины провела масштабные обыски среди сотрудников Национального антикоррупционного бюро, подозреваемых в связях с российскими спецслужбами и коррупционных схемах.
Данные обыски вызвали обеспокоенность у стран G7 и Евросоюза.
В Верховной раде связали проведение обысков с недовольством главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака руководителем НАБУ Семеном Кривоносом.