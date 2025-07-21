Не нужно обращать внимание на эти короткие видео с Патриков, где жертвы пластической хирургии рассказывают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы они пошли с ним на свидание. Нисколько не должен.14 комментариев
СБУ провела массовые обыски у детективов антикоррупционного бюро Украины
Служба безопасности Украины организовала масштабные обыски в отношении сотрудников Национального антикоррупционного бюро, подозреваемых в связях с российскими спецслужбами и коррупционных схемах, сообщило издание «Инсайдер».
Серия обысков у сотрудников НАБУ проходит в разных регионах страны, передает ТАСС. Детективам инкриминируют государственную измену, сотрудничество с российскими структурами и коррупцию в интересах украинских олигархов. СБУ заявила о наличии якобы доказательств неофициального влияния спецслужб России на деятельность отдельных сотрудников НАБУ.
Издание также отмечает, что отношения между офисом Зеленского и антикоррупционным бюро обострились после недавних коррупционных обвинений в адрес вице-премьера Алексея Чернышова, который считается влиятельной фигурой в окружении президента. В начале июля кабмин не утвердил детектива НАБУ Александра Цивинского на пост главы Бюро экономической безопасности, несмотря на рекомендации международных экспертов.
Ряд украинских СМИ высказывал предположения о возможной попытке Зеленского распустить НАБУ и расширить давление не только на бюро, но и на прозападных активистов и медиа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, публичные обыски и уголовные дела против оппонентов власти на Украине вызвали волну обвинений в авторитаризме президента Владимира Зеленского. Администрация президента США Дональда Трампа ранее планировала расследовать деятельность Центра противодействия коррупции во главе с Виталием Шабуниным. Концентрация власти на Украине привела к ослаблению демократических институтов, а ряд ключевых лидеров и чиновников был заменен или отстранен.