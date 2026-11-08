Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.0 комментариев
В Киеве и Днепропетровске ввели экстренные отключения света
ДТЭК: В Киеве и Днепропетровске ввели экстренные отключения света
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений электроэнергии в Киеве, Киевской области и Днепропетровске.
Отключения производятся по команде компании «Укрэнерго», передает РИА «Новости» со ссылкой на ДТЭК.
В четверг мэр Киева Виталий Кличко заявил, что стабильная работа систем жизнеобеспечения города находится «под большим вопросом». По словам директора Центра исследований энергетики Украины Александра Харченко, собственная генерация электроэнергии в украинской столице уничтожена и не подлежит полному восстановлению.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу украинские СМИ сообщили о погружении улиц и домов Киева во тьму из-за экстренных отключений света.
В четверг украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений электроснабжения в трех районах столицы по команде компании «Укрэнерго».
Во вторник энергохолдинг проинформировал об экстренных отключениях в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.