ДТЭК: В Киеве и Днепропетровске ввели экстренные отключения света

Отключения производятся по команде компании «Укрэнерго», передает РИА «Новости» со ссылкой на ДТЭК.

В четверг мэр Киева Виталий Кличко заявил, что стабильная работа систем жизнеобеспечения города находится «под большим вопросом». По словам директора Центра исследований энергетики Украины Александра Харченко, собственная генерация электроэнергии в украинской столице уничтожена и не подлежит полному восстановлению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу украинские СМИ сообщили о погружении улиц и домов Киева во тьму из-за экстренных отключений света.

В четверг украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений электроснабжения в трех районах столицы по команде компании «Укрэнерго».

Во вторник энергохолдинг проинформировал об экстренных отключениях в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.