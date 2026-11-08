Tекст: Дарья Григоренко

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов, объектам энергетики, транспортной инфраструктуры и логистики, используемым в интересах ВСУ», – говорится в сообщении ведомства в Max.

Подразделения группировок «Север» и «Запад» улучшили положение в Харьковской и Сумской областях, а также в ДНР. На этих направлениях противник потерял около 400 военнослужащих, американскую гаубицу М101, британский бронеавтомобиль Mastiff и канадский бронетранспортер Senator.

Группировки «Юг» и «Центр» заняли более выгодные рубежи в Донецкой народной республике и Днепропетровской области. Потери украинской стороны здесь превысили 510 человек. Уничтожены артиллерийская установка «Богдана», несколько единиц бронетехники и станции радиоэлектронной борьбы.

Военнослужащие группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, а бойцы «Днепра» улучшили положение по переднему краю. На этих участках ликвидированы более 215 украинских военных.

За сутки российские средства ПВО перехватили три управляемые авиабомбы и 538 беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российские военнослужащие нанесли термобарический удар по пункту управления формирований Вооруженных сил Украины на Днепропетровском направлении.

В четверг Вооруженные силы России в результате удара беспилотными аппаратами в Черном море поразили сухогруз, перевозивший военные грузы для украинской армии.

В тот же день танковые экипажи Т-80БВМ группировки войск «Восток» нанесли сокрушительный удар по передовым позициям украинских войск на территории Запорожской области.