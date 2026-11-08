Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.0 комментариев
ВС России поразили используемые в интересах ВСУ объекты энергетики
Российские военные за прошедшие сутки нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, работающим в интересах вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны России.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов, объектам энергетики, транспортной инфраструктуры и логистики, используемым в интересах ВСУ», – говорится в сообщении ведомства в Max.
Подразделения группировок «Север» и «Запад» улучшили положение в Харьковской и Сумской областях, а также в ДНР. На этих направлениях противник потерял около 400 военнослужащих, американскую гаубицу М101, британский бронеавтомобиль Mastiff и канадский бронетранспортер Senator.
Группировки «Юг» и «Центр» заняли более выгодные рубежи в Донецкой народной республике и Днепропетровской области. Потери украинской стороны здесь превысили 510 человек. Уничтожены артиллерийская установка «Богдана», несколько единиц бронетехники и станции радиоэлектронной борьбы.
Военнослужащие группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, а бойцы «Днепра» улучшили положение по переднему краю. На этих участках ликвидированы более 215 украинских военных.
За сутки российские средства ПВО перехватили три управляемые авиабомбы и 538 беспилотников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российские военнослужащие нанесли термобарический удар по пункту управления формирований Вооруженных сил Украины на Днепропетровском направлении.
В четверг Вооруженные силы России в результате удара беспилотными аппаратами в Черном море поразили сухогруз, перевозивший военные грузы для украинской армии.
В тот же день танковые экипажи Т-80БВМ группировки войск «Восток» нанесли сокрушительный удар по передовым позициям украинских войск на территории Запорожской области.