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    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

    2 комментария
    8 ноября 2026, 12:04 • Новости дня

    ВС России поразили используемые в интересах ВСУ объекты энергетики

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные за прошедшие сутки нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, работающим в интересах вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны России.

    «Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов, объектам энергетики, транспортной инфраструктуры и логистики, используемым в интересах ВСУ», – говорится в сообщении ведомства в Max.

    Подразделения группировок «Север» и «Запад» улучшили положение в Харьковской и Сумской областях, а также в ДНР. На этих направлениях противник потерял около 400 военнослужащих, американскую гаубицу М101, британский бронеавтомобиль Mastiff и канадский бронетранспортер Senator.

    Группировки «Юг» и «Центр» заняли более выгодные рубежи в Донецкой народной республике и Днепропетровской области. Потери украинской стороны здесь превысили 510 человек. Уничтожены артиллерийская установка «Богдана», несколько единиц бронетехники и станции радиоэлектронной борьбы.

    Военнослужащие группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, а бойцы «Днепра» улучшили положение по переднему краю. На этих участках ликвидированы более 215 украинских военных.

    За сутки российские средства ПВО перехватили три управляемые авиабомбы и 538 беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российские военнослужащие нанесли термобарический удар по пункту управления формирований Вооруженных сил Украины на Днепропетровском направлении.

    В четверг Вооруженные силы России в результате удара беспилотными аппаратами в Черном море поразили сухогруз, перевозивший военные грузы для украинской армии.

    В тот же день танковые экипажи Т-80БВМ группировки войск «Восток» нанесли сокрушительный удар по передовым позициям украинских войск на территории Запорожской области.

    7 ноября 2026, 14:47 • Новости дня
    Военкор Котенок показал кадры пробитого ракетой Южного моста в Киеве

    Военкор Котенок опубликовал фото пробитого ударом баллистики Южного моста в Киеве

    Военкор Котенок показал кадры пробитого ракетой Южного моста в Киеве
    @ Hennadii Minchenko/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал кадры пробитого ракетой Южного моста в Киеве после атаки Вооруженных сил России.

    На фотографии, опубликованной в Telegram-канале, зафиксировано сквозное пробитие фрагмента полотна моста, ставшее результатом детонации боевой части ракеты. «Непогано. Треба ещё», – написал Юрий Котенок.

    Военный корреспондент Александр Коц уточнил, что на снимке изображен именно Южный мост. «Просвет опор у Северного моста круглый, а у южного в виде стрелки. Снимок сделан снизу, с берега, из-под Южного моста», – объяснил он.

    Центральный короб конструкции, по которому двигаются поезда метро, оказался пробит насквозь. Нижняя плита сооружения выпала, а арматура свисает вниз. Журналист добавил, что мост получил повреждения от удара баллистической ракеты в ночь на 27 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографии серьезных повреждений Южного моста через Днепр.

    Также Министерство обороны сообщило о поражении объекта в украинской столице.

    Кроме того, военный эксперт Юрий Кнутов назвал повреждение вантов переправы причиной резкого ограничения движения транспорта.

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    7 ноября 2026, 17:54 • Новости дня
    МИД: Европейцам за столом переговоров по Украине делать нечего
    МИД: Европейцам за столом переговоров по Украине делать нечего
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что западные государства продолжают раскручивать спираль эскалации, а Лондон и Париж стремятся разместить на Украине многонациональные силы для противостояния с Москвой, что говорит, что европейцам на переговорах делать нечего.

    По словам Захаровой, западные государства по-прежнему отказываются учитывать интересы безопасности Москвы и продолжают раскручивать спираль эскалации.

    «Следует осознавать, что ответственность за данную эскалацию целиком и полностью ляжет на тех, кто генерирует все новые военные авантюры против России, безуспешно пытаясь добиться «стратегического поражения» нашей страны. Этим планам не суждено сбыться. Все поставленные российским руководством в рамках СВО цели и задачи будут выполнены», – заявила официальный представитель министерства Мария Захарова, комментируя учения «коалиции желающих».

    Дипломат добавила, что Лондон и Париж стремятся сохранить плацдарм для противостояния с Москвой посредством размещения на территории Украины многонациональных сил, сообщается на сайте МИД.

    «Символично также и то, что данные учения стартуют накануне возобновления в Абу-Даби консультаций по урегулированию конфликта в формате Россия-США-Украина. Это в очередной раз подтверждает, что европейцам за столом переговоров делать нечего», – отметила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу официальный представитель МИД Мария Захарова назвала законными целями любые войсковые подразделения на Украине.

    Во вторник европейские страны из так называемой коалиции желающих запланировали военные учения в Польше для отработки ввода войск на Украину.

    В МИД назвали иностранные подразделения на украинской территории законными военными целями.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    8 ноября 2026, 08:23 • Новости дня
    ВС России поразили электроподстанцию в Житомирской области и судно с оружием

    Минобороны: ВС России поразили контейнеровоз с оружием для ВСУ под Одессой

    ВС России поразили электроподстанцию в Житомирской области и судно с оружием
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по электроподстанции в Житомирской области и контейнеровозу с военным имуществом для украинской армии в Черном море.

    Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, которые используются в интересах украинской армии, а также по морским судам, задействованным для доставки грузов военного назначения, сообщает Минобороны.

    В течение ночи в результате ударов беспилотными летательными аппаратами была поражена электроподстанция мощностью 330 кВт в районе населенного пункта Белошицы Житомирской области. Данный энергетический объект обеспечивал электричеством предприятия военной промышленности Украины.

    Кроме того, в акватории Черного моря юго-западнее Одессы российские военные поразили судно типа «контейнеровоз». Уточняется, что этот корабль доставлял на территорию Украины вооружение и военное имущество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу с военным имуществом для украинской армии в акватории Черного моря.

    В среду российские военные поразили беспилотниками доставлявший грузы для ВСУ сухогруз в порту Одессы.

    Ранее армия России ударила по морскому судну с военными грузами юго-западнее Одессы.

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    8 ноября 2026, 08:07 • Новости дня
    Авиаудар уничтожил базу элитного отряда БПЛА ВСУ «Птицы Мадяра» в Харькове

    ВКС России уничтожили пункт дислокации отряда БПЛА «Птицы Мадяра» в Харькове

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская авиация поразила место размещения операторов беспилотников украинской армии на харьковском направлении.

    В Харькове в результате авиаудара Воздушно-космических сил России уничтожен пункт временной дислокации одного из расчетов 414-й отдельной бригады беспилотных систем «Птицы Мадяра», передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

    По данным источника, украинское командование перебросило в Харьковскую область дополнительные расчеты элитных подразделений БПЛА. Помимо «Птиц Мадяра», в регион прибыла 429-я отдельная бригада беспилотных систем «Ахиллес».

    Собеседник агентства добавил, что российская авиация также нанесла удары по целям противника в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Макарово, Хатнее, Колодезное, Мерефа, Мартовое и Плоское.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье украинское командование направило расчеты элитных подразделений беспилотников «Птицы Мадяра» и «Ахиллес» в Харьковскую область.

    В пятницу оперативно-тактическая авиация России нанесла удар авиабомбой ФАБ-3000 по месту временной дислокации подразделений украинской армии в населенном пункте Димитрово.

    В четверг Министерство обороны сообщило об ударах по складу БПЛА в Харькове.

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    7 ноября 2026, 17:59 • Новости дня
    ВС России поразили электроподстанцию под Киевом и судно с военным грузом

    Минобороны: Российские военные поразили электроподстанцию под Киевом и сухогруз

    ВС России поразили электроподстанцию под Киевом и судно с военным грузом
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российские беспилотники нанесли удары по электроподстанции в районе населенного пункта Новые Петровцы Киевской области и сухогрузу с военными грузами в Черном море, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России поразили в районе населенного пункта Ирпень в Киевской области бензовозы на стоянке, задействованные для доставки горючего подразделениям ВСУ, сообщает Минобороны.

    Кроме того, в районе населенного пункта Новые Петровцы поражена электроподстанция Северная 330 кВ, обеспечивавшая электроэнергией предприятия военной промышленности Украины.

    В акватории Черного моря восточнее Одессы поражено судно типа «сухогруз», доставлявшее на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве и области.

    В четверг Вооруженные силы России в результате удара беспилотными аппаратами в Черном море поразили сухогруз с военными грузами для украинской армии.

    В среду российские военные нанесли удар беспилотниками по сухогрузу в порту Одессы.

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    7 ноября 2026, 20:31 • Новости дня
    Силы ПВО перехватили за день 28 беспилотников над четырьмя регионами

    Силы ПВО уничтожили за день 28 украинских дронов над четырьмя регионами

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за день перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами России, сообщило Министерство обороны.

    Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областей в период с 8:00 до 20:00 мск, сообщает Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу дежурные средства ПВО перехватили 411 украинских беспилотников над регионами России.

    В пятницу системы ПВО уничтожили более 15 дронов при отражении атаки на Ростовскую область.

    В четверг российские силы сбили 35 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями семи регионов.

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    7 ноября 2026, 14:17 • Новости дня
    Константинов сравнил мобилизацию на Украине с нацизмом и махновщиной

    Константинов сравнил украинскую мобилизацию с беспределом 90-х и нацизмом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мобилизация на Украине сопровождается беспрецедентным насилием, сопоставимым с нацизмом и махновщиной, заявил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

    «На Украине происходят ужасные события. И если такая информация просачивается из официальных источников, можно только представить, что происходит на самом деле, что творится в простом украинском селе или на улице. Это даже не 1990-е, это другой уровень беспредела – с жутким нацистским окрасом, с махновщиной», – заявил Константинов ТАСС.

    Ранее стало известно о тайной тюрьме под Киевом, где удерживали около 40 человек, включая 14-летнего подростка. Подвал использовался для мобилизованных и дезертиров. После давления возмущенной толпы пленников отпустили в больницы, а власти начали кампанию по дискредитации протестующих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские силовые структуры сообщили об обнаружении в ЛНР семи тайных тюрем украинских националистов к началу спецоперации.

    В среду беженец из Константиновки рассказал о пытках током в плену ВСУ за пророссийские взгляды.

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    7 ноября 2026, 18:13 • Новости дня
    Жительница Белгородской области пострадала при ударе дрона ВСУ

    Жительница Белгородской области пострадала при ударе дрона ВСУ по автомобилю

    Tекст: Вера Басилая

    В районе села Головчино Белгородской области местная жительница получила множественные осколочные ранения в результате атаки украинского беспилотника.

    «В Грайворонском округе в районе села Головчино FPV-дрон нанес удар по машине», – сообщает оперативный штаб региона в «Максе».

    Отмечается, что бригада скорой помощи транспортирует женщину с ранениями руки в городскую больницу №2 Белгорода.

    В оперштабе добавили, что автомобиль получил повреждения, а в результате взрыва второго беспилотника был поврежден еще один автомобиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу оперативный штаб Белгородской области сообщил о потере руки мужчиной в результате удара украинского FPV-дрона в селе Солохи.

    В тот же день местный житель получил минно-взрывную травму в результате атаки украинского FPV-дрона на мотоцикл в селе Ржевка.

    В среду три мирных жителя, включая ребенка, погибли при ударе украинского беспилотника по микроавтобусу в Белгородской области.

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    7 ноября 2026, 15:18 • Новости дня
    Расчет САУ «Мальва» уничтожил опорный пункт и пункты управления БПЛА ВСУ

    Минобороны: САУ «Мальва» группировки «Север» разнесла опорный пункт ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки «Мальва» группировки войск «Север» ликвидировали живую силу противника и пункты управления беспилотниками.

    Российские артиллеристы нанесли успешный удар по позициям украинских войск. Расчет самоходного артиллерийского орудия «Мальва» из состава группировки «Север» разнес опорный пункт противника, сообщает Минобороны.

    Кроме того, военнослужащие уничтожили пункты управления украинскими беспилотными летательными аппаратами. В результате огневого поражения ликвидирована живая сила подразделений ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу канал «Северный Ветер» сообщил о приказе украинского командования создать видимость успехов ВСУ к началу переговоров в Абу-Даби.

    В среду военнослужащие группировки войск «Север» сбили в Харьковской области более 70 украинских беспилотников.

    В понедельник расчет БПЛА группировки уничтожил 20 дронов-ждунов в Сумской области.

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    7 ноября 2026, 22:29 • Новости дня
    Подполковник «Азова» и двое офицеров ВСУ ликвидированы в зоне спецоперации

    Трое офицеров украинской армии ликвидированы в Харьковской области и ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силовые структуры сообщили о ликвидации в зоне проведения спецоперации начальника одного из управлений штаба «Азова» (признан террористическим, запрещен в России) Станислава Кракова и еще двух украинских офицеров.

    В зоне проведения спецоперации на Украине ликвидированы трое офицеров ВСУ, в том числе подполковник «Азова», передает РИА «Новости».

    По данным российских силовых структур, в Харьковской области был ликвидирован подполковник Станислав Краков. Он занимал должность начальника одного из управлений штаба третьего армейского корпуса «Азов» и добровольно вступил в ряды украинского подразделения в 2022 году.

    На подконтрольной противнику части Донецкой народной республики ликвидированы командир взвода одной из десантно-штурмовых бригад лейтенант Виктор Николенко и командир артиллерийского взвода 45-й бригады старший лейтенант Дмитрий Соболев.

    В начале ноября сообщалось о ликвидации полковника оперативного командования «Север» ВСУ Александра Илющенко в Днепропетровской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские войска ликвидировали 1,1 тыс. военнослужащих ВСУ. В четверг подразделения Вооруженных сил России улучшили положение на всех направлениях спецоперации. В среду украинская армия потеряла порядка 1 160 солдат.

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    7 ноября 2026, 19:38 • Новости дня
    Дроны группировки «Центр» ликвидировали живую силу противника в Доброполье

    Минобороны: Дроны группировки «Центр» уничтожили пехоту ВСУ у Доброполья

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты ударных беспилотников российской группировки войск «Центр» ликвидировали живую силу Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Доброполье, сообщило Минобороны.

    Расчеты ударных дронов группировки «Центр» ликвидировали живую силу противника в районе Доброполья, сообщает Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российские операторы ударных беспилотников группировки «Восток» уничтожили резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.

    В пятницу оперативно-тактическая авиация России нанесла результативный удар авиабомбой ФАБ-3000 по месту временной дислокации подразделений украинской армии в населенном пункте Димитрово.

    В четверг Минобороны сообщило о сокрушительном ударе танковых экипажей Т-80БВМ по передовым позициям украинских войск на территории Запорожской области.

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    7 ноября 2026, 15:37 • Новости дня
    При атаках ВСУ в ЛНР пострадали два человека

    Два мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ в ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два мирных жителя получили ранения в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины в Луганской народной республике, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

    «В Лисичанске вражеский БПЛА нанес удар в районе железнодорожного переезда, ранен 41-летний мужчина. В Кременском муниципальном округе неонацисты атаковали придомовую территорию, ранения получил 42-летний мужчина. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», – написал Пасечник в Max.

    Он добавил, что атакам подверглись жилые дома, транспорт, а также коммунальная, гражданская и коммерческая инфраструктура в Перевальском, Свердловском, Белокуракинском, Новопсковском, Меловском и Новоайдарском муниципальных округах.

    Системы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили порядка 100 воздушных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава региона Леонид Пасечник сообщил о шести пострадавших мирных жителях в результате атак украинских боевиков в ЛНР.

    В четверг Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту удара беспилотника ВСУ по рейсовому автобусу в ЛНР.

    В среду Пасечник сообщил о гибели двух человек в результате атак ВСУ по территории региона.

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    7 ноября 2026, 15:45 • Новости дня
    Украинский дрон повредил магазины и автомобили на рынке в Каховке

    Беспилотник ВСУ атаковал территорию рынка в Каховке Херсонской области

    Tекст: Мария Иванова

    В результате прицельного удара украинского беспилотника по рынку в Каховке Херсонской области повреждены магазины и автомобили.

    Украинский беспилотник нанес прицельный террористический удар по территории рынка в Каховке Херсонской области, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

    В результате атаки никто из местных жителей не пострадал, однако повреждения получили расположенные на территории рынка магазины и автомобили.

    «В субботу, когда люди спокойно занимались своими делами и совершали покупки, город подвергся прицельной атаке со стороны украинских террористов», – заявил чиновник.

    Он добавил, что неонацисты продолжают целенаправленный террор против мирного населения, и это уже не первая атака на Каховский рынок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу один мирный житель пострадал в результате атаки Вооруженных сил Украины на Новую Каховку в Херсонской области.

    В прошлом месяце женщина и ее ребенок погибли в Скадовском округе региона из-за удара украинского беспилотника.

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    8 ноября 2026, 09:06 • Новости дня
    Пленный польский наемник попытался спасти штаны с полученными от ВСУ деньгами

    Ветеран СВО рассказал о спрятавшем деньги в штанах пленном польском наемнике

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший разведчик-снайпер Азамат Ермуханов рассказал о воевавшем за Украину польском наемнике, который при сдаче в плен под Изюмом пытался спасти штаны со спрятанными в них деньгами.

    В 2022 году под Изюмом российские бойцы часто брали в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины из-за близкого расстояния между позициями. Во время одного из боестолкновений польский наемник при сдаче в плен попытался сохранить свои штаны с крупной суммой денег, передает РИА «Новости».

    «Несмотря на то, что его окружили российские военнослужащие, он сначала пытался найти свои штаны, а затем не отдавал их. Оказалось, что у него там в трубочку свернуты огромные суммы денег, которые ему платила Украина за наемничество», – рассказал Ермуханов.

    Ветеран спецоперации добавил, что пленный вел себя странно и мог находиться под воздействием препаратов. Ермуханов подчеркнул алчность наемника, который не интересовался своей судьбой и был готов умереть за спрятанные деньги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российский суд заочно приговорил британского гражданина Делани Пола Даррена к 14 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях на стороне Украины.

    Ранее заместитель командира взвода группировки «Центр» Павел Крысанов сообщил о взятии в плен двух иностранных наемников Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области.

    Украинский военнослужащий Александр Евмин рассказал о плохой подготовке колумбийских наемников.

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    8 ноября 2026, 00:07 • Новости дня
    Женщина погибла и ребенок получил ранение при атаке беспилотников ВСУ в ДНР

    В ДНР из-за ударов украинских беспилотников погибла женщина и ранена девочка

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на территории Донецкой народной республики погибла женщина и получил ранение ребенок, сообщили в управлении администрации главы ДНР.

    На территории садово-огородного товарищества в поселке Донское Волновахского муниципального округа из-за удара украинского дрона погибла женщина 1947 года рождения, пишет ТАСС.

    В селе Безыменное Новоазовского муниципального округа в результате атаки беспилотника получила ранения девочка 2019 года рождения.

    Уточняется, что при ударах также получили повреждения жилой дом, инфраструктурный объект и несколько гражданских автомобилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в ДНР при атаках беспилотников ВСУ погибли двое мужчин.

    В среду в результате удара дрона на автозаправочной станции в Донецке погиб водитель автобуса.

    Во вторник житель Докучаевска получил множественные осколочные ранения при атаке беспилотников.

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    Иран очень хочет покупать российский газ, хотя сам является вторым в мире государством по его запасам. Голубое топливо из России необходимо Ирану для собственных нужд и для перепродажи в соседние страны. Почему Тегеран не может обеспечить себя газом самостоятельно и куда он собрался экспортировать российский газ? Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    Ночной разгром объектов ВСУ в Киеве доказал превосходство российского оружия

    Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по военным и инфраструктурным объектам в Киеве и за его пределами. Это была одна из самых скоординированных атак. Как говорят эксперты, главное отличие этих ударов заключается в смене тактики и применяемого вооружения. Кроме того, возможности достигать столь защищенных целей в самом Киеве указывают на явное технологическое превосходство российского оружия над западными противоракетными комплексами. Подробности

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    Европа скрестила русофобию с аэрофобией

    Европейская авиация не может взлететь: регион скован сообщениями о лжеминировании самолетов. Предупреждения о взрывах поступают во многих странах: от Чехии до Франции. При этом местная пресса уже нашла в происшествии «русский след» – якобы лжеракты устроила то ли экстремистская организация из России, то ли некий «Андропов». Во что обойдется Евросоюзу воздушная неразбериха и для чего Брюссель пытается отыскать след Москвы там, где его нет? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Мужское здоровье после 40 лет: какие обследования пройти, анализы, питание и профилактика

      После 40 лет мужчинам особенно важно контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, массу тела и другие факторы риска хронических заболеваний. При этом ежегодно сдавать «все гормоны» или ПСА только из-за возраста не требуется: набор исследований зависит от возраста, жалоб и индивидуальных рисков. Разбираемся, какие обследования нужны мужчинам после 40 лет, что входит в диспансеризацию, когда проверять простату и тестостерон, как скорректировать питание и сколько физической активности необходимо для сохранения здоровья.

    • Здоровье женщины после 50 лет: менопауза, питание, обследования и профилактика заболеваний

      После 50 лет в организме женщины происходят возрастные и гормональные изменения, которые могут влиять на самочувствие, сон, обмен веществ, состояние костей и сердечно-сосудистой системы. Одним из главных этапов этого периода становится менопауза, связанная со снижением выработки эстрогенов. При этом поддерживать здоровье после 50 помогают не только питание и физическая активность, но и регулярные профилактические обследования. Разбираемся, что происходит с организмом женщины после 50 лет, как меняются питание и нагрузка, какие обследования важно не пропускать и когда симптомы менопаузы стоит обсудить с врачом.

    • Открытки с Днем матери 2026: красивые картинки, поздравления и готовые подписи для мамы

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября. К празднику мамам и бабушкам можно отправить красивую открытку, теплое поздравление в сообщении или подписать бумажную карточку от руки. ВЗГЛЯД собрал открытки с Днем матери 2026 года, готовые поздравления от дочери и сына, короткие подписи, четверостишия и идеи для тех, кто хочет сделать открытку своими руками.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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