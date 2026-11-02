Группировка «Север» уничтожила 20 дронов-ждунов ВСУ в Сумской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Расчет беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Север“ при помощи сбросов с квадрокоптеров за неделю успешно уничтожил 20 вражеских беспилотных летательных аппаратов, которые находились в режиме ожидания цели», – сообщил ТАСС командир роты с позывным Кот.

Командир роты добавил, что дроны-ждуны работают в десятки раз дольше благодаря пассивному ожиданию цели. Уничтожение этих беспилотников – одна из главных задач для создания зоны безопасности в Сумской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник расчет FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожил боевую бронированную машину «Козак» ВСУ в лесу Сумской области.

В пятницу российские расчеты противовоздушной обороны за ночь уничтожили 463 украинских беспилотника в Харьковской и Сумской областях.

В четверг ударные беспилотники войск 56-го десантно-штурмового полка группировки «Север» за сутки уничтожили два наземных робототехнических комплекса и квадроцикл ВСУ в Сумской области.