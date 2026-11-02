В Госдуме предупредили о появлении фейковых магазинов перед «черной пятницей»

Депутат Немкин предупредил о фейковых онлайн-магазинах к «черной пятницей»

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Одна из самых распространенных схем – создание поддельных интернет-магазинов, которые практически полностью копируют дизайн и ассортимент известных торговых площадок», – заявил Немкин РИА «Новости».

По словам депутата, покупателям предлагают популярные товары со скидками до 90%. Однако после оплаты злоумышленники перестают выходить на связь, а заказ не отправляют. Мошенники используют адреса сайтов, отличающиеся от оригинальных на одну-две буквы, поэтому подмену заметить сложно.

Парламентарий добавил, что аферисты также применяют фишинг для кражи банковских данных под видом участия в распродаже. Гражданам могут прислать сообщение о выигрыше или проблеме с доставкой заказа, предложив перейти по ссылке и ввести реквизиты карты.

Депутат подчеркнул, что дополнительный риск несут фейковые уведомления от банков и служб доставки с требованиями срочно подтвердить платеж. Немкин напомнил, что главная задача мошенников в период «черной пятницы» заключается в получении денег пользователей на фоне ажиотажа вокруг скидок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Центробанке рассказали о рассылке сообщений от имени государственных ведомств для доступа к счетам россиян.

Также пользователей призвали тщательно проверять адресные строки подозрительно дешевых магазинов из-за создания мошенниками поддельных копий популярных ресурсов.

Кроме того, в МВД предупредили об активности злоумышленников с фейковыми скидками перед ноябрьскими распродажами.