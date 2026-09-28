Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.0 комментариев
Центробанк раскрыл новую схему обмана россиян с цифровой доверенностью
ЦБ: Мошенники начали выманивать деньги при помощи цифровой доверенности
Злоумышленники рассылают сообщения от имени государственных ведомств с требованием срочно переоформить электронную доверенность ради получения доступа к счетам жертв, рассказали в Центробанке.
Аферисты стали чаще писать россиянам письма о необходимости переоформить цифровую доверенность, передает РИА «Новости».
В регуляторе пояснили, что таким образом преступники маскируются под сотрудников Банка России, налоговой службы или Социального фонда.
«Мошенники пытаются обойти защитные механизмы, которые предупреждают о подозрительных звонках или блокируют их. Поэтому, чтобы установить первый контакт с человеком, они все чаще используют смс-сообщения, электронные письма или мессенджеры. Очень распространена схема, когда в своем послании злоумышленники представляются сотрудниками ведомств (например, Социального фонда, налоговой службы, Центробанка) и обращаются к адресату по имени-отчеству», – сообщили в ЦБ.
В конце сообщения жертве предлагают позвонить по номеру профильного ведомства. Во время разговора преступники запрашивают коды из смс для смены телефонного номера в мобильном банке или на портале госуслуг. Иногда граждан убеждают перевести сбережения на безопасный счет.
Представители Центробанка настоятельно рекомендуют не отвечать на подобные рассылки и не перезванивать по указанным номерам. Настоящие сотрудники государственных органов никогда не используют мессенджеры для решения служебных вопросов. При возникновении сомнений гражданам советуют самостоятельно обращаться в МФЦ или звонить по официальным телефонам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной злоумышленники рассылали фальшивые письма о цифровой доверенности от имени Минцифры.
В августе мошенники создали множество поддельных сайтов Банка России.
Летом МВД выявило фейковый Telegram-бот Социального фонда для обмана граждан.