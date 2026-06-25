Не нужно пугаться, что высшее образование станет уделом элиты. В идеале оно и должно быть элитарным: лучше меньше, да лучше. Правда, мерой элитарности здесь должны быть не родительские деньги или связи, а способности самого претендента на место в вузе.0 комментариев
Аферисты запустили фейковый Telegram-бот для «социальных выплат»
МВД выявило поддельный Telegram-бот Социального фонда
Мошенники под видом Социального фонда России предлагают через фейкового Telegram-бота оформить дополнительные социальные выплаты, обещая вознаграждение свыше 200 тыс. рублей за «талон», сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.
Как пояснили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, мошенники распространяют фейкового Telegram-бота, выдавая его за сервис Социального фонда России для получения социальных выплат, передает УБК МВД.
Аферисты действуют от имени государственной структуры и обещают гражданам денежное вознаграждение свыше 200 тыс. рублей.
После заполнения анкеты к переписке подключается якобы специалист фонда и отправляет реквизиты для оплаты так называемого «гарантированного талона». Для убедительности злоумышленники рассылают скриншоты поддельных отзывов об «успешных» выплатах, рассчитывая на доверие и невнимательность людей. В МВД подчеркивают, что речь идет о классической схеме выманивания денег у доверчивых граждан.
Отмечается, что государственные организации не предлагают оформить дополнительную социальную поддержку через Telegram-ботов, а достоверную информацию о льготах, пенсиях, компенсациях и других выплатах можно получить на официальном сайте Социального фонда России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аферисты массово отправляют сообщения о несуществующих начислениях от государства на крупные суммы и так крадут личные данные граждан.
Мошенники, представляясь сотрудниками Социального фонда России, по телефону выманивают у пенсионеров данные банковских карт или навязывают установку вредоносного «приложения фонда».
В феврале преступники начали активно предлагать россиянам проверять доплаты к пособиям через Telegram-ботов и специальные приложения с вредоносным функционалом.