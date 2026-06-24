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    Станут ли «Аннушка» и «Сарай» перехватчиками

    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    24 июня 2026, 11:24 Мнение

    Станут ли «Аннушка» и «Сарай» перехватчиками

    Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский

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    Ударные дальнобойные БПЛА неприятеля сегодня создают немалую угрозу для объектов критической инфраструктуры и граждан и являются серьезным вызовом для нашей ПВО. Она, без сомнений, самая эффективная и продвинутая в мире. Но учитывая площадь нашей страны, прикрыть средствами ПВО каждый инфраструктурный объект на глубину тысячи и больше километров – задача нетривиальная. И если ВПК наших потенциальных противников не в состоянии обеспечить ВСУ необходимым количеством зенитных ракет, то БПЛА он способен изготавливать в огромных количествах.

    И значит, средство борьбы с этой угрозой должно быть столь же массовым и экономичным.

    Средство противодействия беспилотникам ищут сегодня во всем мире. Например, бразильская авиастроительная компания Embraer предложила свой слегка модернизированный легкий штурмовик A-29 – для борьбы с дронами он получил два пулемета 12,7-мм калибра, набор сенсоров и подвеску для ракет «воздух – воздух».

    Помимо экономичности, преимущество винтовых самолетов перед реактивными истребителями для борьбы с дронами состоит в том, что они просты в управлении и обслуживании, имеют поршневой двигатель с гораздо большим ресурсом, не требуют высочайшей квалификации пилотов и технического персонала, некоторые из них могут взлетать с неподготовленных площадок. Кроме того, скорость, сопоставимая со скоростью БПЛА, упрощает процесс его поражения из пулемета, автоматической пушки или даже из стрелкового оружия.

    Противник, кстати, использовал спортивно-тренировочные самолеты Як-52 для борьбы с нашими дронами, причем без какой-либо модернизации самолета. В задней части кабины размещался стрелок, который вел огонь по дронам из полуавтоматического гладкоствольного ружья. Даже такое применение было признано успешным, но масштабировать его не сумели в силу малого количества этих самолетов, которые, в конце концов, все были уничтожены нами на аэродромах базирования.

    В России в 2025 году было также предложено использовать этот самолет для борьбы с БПЛА. В отличие от украинских машин, Як-52 был в инициативном порядке модернизирован, получил наименование Як-52Б2, усиленные крылья, под каждое из которых можно подвешивать до 90 кг полезной нагрузки, РЛС кругового обзора, метеолокатор. Прототип был вооружен полуавтоматическим карабином 12-го калибра (в силу юридических ограничений – машина разрабатывалась в гражданском КБ).

    Хотя выпуск этих самолетов прекращен, но в эксплуатации еще находится 50 машин, и еще 160 – на хранении, так что некоторое количество самолетов вполне можно было бы приспособить для борьбы с БПЛА. Но при замечательной маневренности самолет имеет легкую конструкцию, исключающую применение оружия более тяжелого, чем ПК (7,62-мм пулемет Калашникова).

    Помимо ограниченного парка спортивных самолетов есть еще, например, биплан Ан-2, до сих пор широко используемый. Более того, возобновлен выпуск его модернизированных версий. «Аннушка» известна прежде всего как самолет сельхозавиации и местных линий, однако есть боевые версии этого самолета – вооруженный артиллерийский корректировщик и даже ночной бомбардировщик. Кроме того, в 1960-е годы на его базе был создан перехватчик аэростатов-разведчиков, оснащенный прожектором и сдвоенной пулеметной турелью.

    Пришлось Ан-2 и реально повоевать – за рубежом. Например, вьетнамцы для борьбы с американскими и южновьетнамскими ДРГ оборудовали их спаренными пулеметами в дверном проеме, превращая в подобие «Ганшипа» (тяжелый штурмовик на базе транспортного самолета, оснащенный пулеметами, автопушками, ракетами, выполняющий задачи поддержки наземных сил). То есть самолет имеет мощную конструкцию, позволяющую использовать даже автоматические пушки или осуществлять запуск ракет «воздух – воздух».

    Ан-2, уступая в маневренности Як-52, может очень долго находиться в воздухе, совершая патрульный полет. Шесть часов для него не предел. Значительная грузоподъемность позволяет разместить на его борту не только вооружение и дополнительные топливные баки, но и приборы наблюдения, в том числе мощную РЛС.

    Кстати, о «Ганшипах»: применительно к нашей тематике можно предположить, что тяжелый штурмовик можно превратить в эффективный тяжелый перехватчик дронов, воздушный радар и пункт управления ПВО одновременно, если он получит мощную РЛС с АФАР (активная фазированная антенная решетка), способную обнаруживать и сопровождать цели на большом расстоянии, многоканальный электронно-оптический комплекс обнаружения и наведения, а также весь спектр антидронового вооружения от автоматических пушек разного калибра (например, 30 мм и 57 мм) до дронов-перехватчиков и ракет «воздух – воздух».

    Подобный самолет смог бы, совершая длительные патрульные полеты, издалека обнаруживать летящие вражеские беспилотники и не только уничтожать их самостоятельно, но и наводить на них другие зенитные системы и перехватчики. Автоматические системы управления войсками, способные объединить противодроновую оборону в единый комплекс, уже есть в наших войсках. А вот самолетов дальнего обнаружения остро не хватает.

    Между прочим у нас разрабатывался «Ганшип». В ходе форума «Армия-2019» была анонсирована работа по созданию в России самолета непосредственной поддержки сухопутных войск на поле боя на базе транспортника Ан-12, называемого в войсках «Сараем», вооруженного двумя пушками калибра 57 мм.

    Однако в такой версии он не заинтересовал Минобороны, поскольку подобные задачи наши войска вполне успешно решали с помощью ударных вертолетов и реактивных штурмовиков. А вот в варианте тяжелого перехватчика эта машина могла бы принести большую пользу.

    Поскольку подобные самолеты будут обнаруживать и перехватывать дроны в тылу, далеко от зоны действия неприятельской ПВО и ракет «воздух – воздух», их большие размеры и высокая заметность не будут проблемой. Гораздо более важными будут его возможности нести значительную полезную нагрузку, подолгу находиться в воздухе и сравнительно недорогая эксплуатация.

    Самих Ан-12 в настоящий момент не так уж много, но основой для противодронового «Ганшипа» может послужить практически любой средний или легкий транспортник, в том числе Ан-72 или Ан-26. Кроме того, можно приобрести подходящие самолеты и за рубежом, в том числе и у тех стран, которым мы их поставляли.

    Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. А это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними, особенно такие эффективные и экономичные, как винтовые самолеты. Эксплуатация Ан-2 обходится еще дешевле, чем применение вертолета, который тоже неплох в варианте перехватчика БПЛА.

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