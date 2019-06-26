В России решили аналог американских AC-130

Источник в оборонно-промышленном комплексе на форуме «Армия-2019» рассказал о начале работ по созданию в России самолета непосредственной поддержки сухопутных войск на поле боя, аналогов американских AC-130.

В настоящее время на базе транспортного самолета Ан-12 разработан аванпроект, снабженный пушками калибра 57 мм..

«Открыта ОКР на разработку летающей батареи – самолета непосредственной поддержки войск на поле боя, аналогичного американским «ганшипам» АС-130. В качестве летающей лаборатории будет использован военно-транспортный самолет Ан-12 с двумя пушками калибра 57-мм», – передает ТАСС слова источника.

Он добавил также, что самолет в будущем получит орудия меньшего калибра и автоматические гранатометы.

Напомним, во вторник на форуме «Армия-2019» показалибеспилотник в виде совы, новейший российский беспилотник «Корсар» и боевой модуль «Нарцисс».

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