Беспилотник «Корсар» впервые показали на «Армии-2019»

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» посетителям впервые показали новейший российский беспилотник «Корсар».

В сопроводительных документах к аппарату указано, что он относится к разведывательным беспилотникам малой дальности, взлетная масса «Корсара» составляет 200 кг., а дальность полета – 120 км. При этом аппарат способен лететь на высоте до 5 тыс.100 метров на скорости до 150 км/ч, передает ТАСС.

В сообщении пресс-службы Ростеха, указано, что комплекс «Корсар» состоит из нескольких аппаратов с единым пунктом управленияи предназначен для «всепогодной воздушной разведки местности, проведения патрульных и наблюдательных полетов, выполнения аэрофотосъемки».

Напомним, ранее во вторник на форуме «Армия-2019» показали беспилотник в виде совы.

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