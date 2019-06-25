Беспилотник в виде совы показали на «Армии-2019»

Новый военный беспилотный летательный аппарат, сделанный в виде полярной совы, был представлен на стенде технополиса «Эра» на форуме «Армия-2019».

Специалисты технополиса пояснили, что беспилотник отличает сниженная заметность, позволяющая подойти вплотную к цели.

«Комплект беспилотника весит 5 кг, он свободно переносится и запускается одним человеком», – передает ТАСС слова представителя «Эры».

Аппарат способен определить координаты цели, использует лазерную подсветку для наведения авиации и артиллерии и может провести в воздухе до 40 минут.

Представители технополиса рассказали и о создании другого беспилотника, который выполнен в виде сокола и с помощью динамика может имитировать звуки этой птицы.

Напомним, в феврале 2019 года сообщалось, что военный инновационный технополис «Эра» ведет работу над шестью перспективными направлениями, в том числе создает оружие на новых физических принципах.

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