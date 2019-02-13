Оружие на новых физических принципах разработают в России

Военный инновационный технополис «Эра» ведет работу над шестью перспективными направлениями, в том числе создает оружие на новых физических принципах, сообщили в аппарате вице-премьера Юрия Борисова, курирующего оборонно-промышленный комплекс.

Борисов в среду проведет осмотр площадки «Эры» и совещание, посвященное взаимодействию высших учебных заведений России и предприятий ОПК с Минобороны при выполнении исследований и разработок на базе военного технополиса, передает ТАСС.

«Планируется добавить еще шесть перспективных направлений исследований: малые космические аппараты, оружие на новых физических принципах, геоинформационные платформы военного назначения, гидроакустические системы обнаружения объектов, гидрометеорологическое (метеорологическое) и геофизическое обеспечения, а также технологии искусственного интеллекта в интересах развития вооружения, военной и специальной техники», – сказали в аппарате вице-премьера.

В технополисе, который функционирует с осени 2018 года, идет работа по восьми направлениям, в частности, робототехническим комплексам, суперкомпьютерам, информационной безопасности, нанотехнологиям и наноматериалам.

На территории «Эры» работают несколько десятков компаний ОПК, созданы четыре научные роты. Общее руководство научно-исследовательскими проектами кластера осуществляет президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

В сентябре прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о старте работы военного инновационного технополиса «Эра».

Работы по созданию «Эры» начались в России осенью 2017 года. Российские эксперты неоднозначно оценили идею создания военных технополисов, а американские СМИ предположили, что Россия возвращается к практике закрытых военных городов.