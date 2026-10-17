Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Путин: Росрезерв играет важную роль в укреплении обороноспособности России
Президент Владимир Путин направил поздравление работникам и ветеранам Росрезерва по случаю 95-летия создания единой федеральной системы государственного материального резерва.
Президент Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Росрезерва с 95-летней годовщиной создания единой федеральной системы государственного материального резерва.
«Сегодня Росрезерв играет важную роль в устойчивом развитии отечественной экономики и социальной сферы, в укреплении обороноспособности и национальной безопасности. Его ресурсы привлекаются для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оказания гуманитарной помощи как гражданам России, так и других государств. Особо отмечу ваши усилия, направленные на обеспечение мобилизационных нужд страны, действенную поддержку участников специальной военной операции, их родных и близких», – говорится в поздравительной телеграмме Путина на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что коллектив Росрезерва может по праву гордиться историей ведомства, многими поколениями предшественников, их значимым вкладом в решение ключевых задач, стоящих перед страной. Путин также выразил уверенность, что сотрудники ведомства продолжат честно трудиться на благо страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин поздравил академика Александра Чубарьяна с 95-летием. В понедельник он направил поздравления российским дзюдоистам с медалями чемпионата мира. В тот же день глава государства поздравил с 90-летием жителя Австралии, пережившего блокаду Ленинграда.