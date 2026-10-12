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Путин поздравил российских дзюдоистов с медалями чемпионата мира
Президент России поздравил дзюдоиста Тасоева с золотом чемпионата мира
Президент России Владимир Путин поздравил отечественных дзюдоистов, в том числе Инала Тасоева, с завоеванием медалей на чемпионате мира в Баку.
Глава государства направил поздравительные телеграммы российским спортсменам, занявшим призовые места на мировом первенстве, передает РИА «Новости».
«Президент отправил телеграмму, где поздравил нашего дзюдоиста Инала Тасоева, который на чемпионате мира в Баку завоевал золото», – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что к поздравлениям главы государства присоединяются и в администрации президента. Он добавил, что поздравления также адресованы трем россиянкам, которые выиграли на турнире бронзовые награды. Чемпионат мира по дзюдо проходил в столице Азербайджана с 4 по 11 октября, сборная России выступала на соревнованиях под национальным флагом и с гимном страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье сборная России по дзюдо вышла в финал командного турнира чемпионата мира.
В субботу Инал Тасоев стал трехкратным чемпионом мира.
Российский дзюдоист вышел в финал турнира.