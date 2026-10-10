  • Новость часаВооруженные силы России взяли под контроль Лукашово и Лобановку
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    ИИ поможет экономике России зарабатывать больше
    Роспотребнадзор запретил ввоз ряда грузинских вин и воды «Набеглави»
    Реактивный беспилотник «Герань» впервые достиг Львова
    Боец ВС России в одиночку ликвидировал шестерых солдат ВСУ
    Пушков: Путин и Трамп пробили брешь в санкционной политике Запада
    Песков озвучил главную тему разговора Путина и Трампа
    Axios: США пригрозили лишить Киев разведданных
    «Росатом» выиграл арбитраж по спору о строительстве АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии
    Додик пообещал поднять вопрос о прокладке трубопровода для российского газа
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Киев получил первое корейское предупреждение

    Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.

    0 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    Нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    17 комментариев
    10 октября 2026, 14:07 • Новости дня

    Российский дзюдоист Тасоев вышел в финал чемпионата мира

    Российский дзюдоист Тасоев вышел в финал чемпионата мира в весе свыше 100 кг

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россиянин Инал Тасоев вышел в финал чемпионата мира по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг, который проходит в Баку.

    В полуфинале Тасоев одержал победу над представителем Азербайджана Джамалом Гамзатхановым, передает РИА «Новости».

    В финале россиянин встретится с еще одним дзюдоистом из Азербайджана Ушанги Кокаури.

    Тасоеву 28 лет, он является двукратным чемпионом мира, а также двукратным бронзовым призером турнира. На его счету три золотые и две серебряные награды чемпионатов Европы.

    Чемпионат мира по дзюдо проходит в Баку с 4 по 11 октября. Сборная России участвует в турнире с флагом и гимном страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российский дзюдоист Нияз Билалов завоевал бронзу на чемпионате мира. В четверг россиянки повторили лучший результат на чемпионате мира по дзюдо за 33 года. Дзюдоист Инал Тасоев завоевал золото на турнире Большого шлема.

    9 октября 2026, 20:38 • Новости дня
    Психотерапевт Кульгавчук: Быстрые удовольствия приводят к «эмоциональной тупости»
    Психотерапевт Кульгавчук: Быстрые удовольствия приводят к «эмоциональной тупости»
    @ IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Людей во всем мире подсадили на быстрые «дофаминовые» удовольствия – короткие видео, соцсети, сладкое, никотин, алкоголь. Эта эпидемия по стимуляции выработки «гормона счастья» приводит к противоположным последствиям: выгоранию, тревожности и в итоге – «эмоциональной тупости». Врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук рассказал газете ВЗГЛЯД, чем вреден для человека «быстрый» дофамин и какие удовольствия по-настоящему делают человека счастливым.

    «Я часто вижу пациентов, которые приходят с жалобами на выгорание, потерю смысла и тревогу, хотя внешне их жизнь выглядит вполне благополучной. В основе многих этих состояний лежит нарушение дофаминового баланса. Дофамин далеко не только «гормон удовольствия», как принято думать. Это нейромедиатор предвкушения и мотивации, своего рода топливо для нашего «хочу». Он выделяется в первую очередь не тогда, когда мы получаем награду, а когда мы ее ожидаем. Именно поэтому мы можем часами листать ленту, не получая реального удовольствия, ведь на самом деле мы находимся в погоне за следующей дозой», – говорит Кульгавчук.

    По словам врача, человек получает дофамин из двух принципиально разных источников. К быстрому, или фазическому, относятся еда, секс, короткие видео, лайки, азартные игры, никотин и алкоголь. Медленный, или тонический, дают чтение, спорт, завершение проекта, прогулки, живое общение и творчество. С точки зрения медицины, разница между ними колоссальная.

    «Быстрый дофамин похож на кредит под 300% годовых. Вы получаете огромную энергию сейчас, но потом наступает откат. Уровень дофамина падает ниже исходного, человек чувствует апатию, пустоту, раздражение. И чтобы вернуться в норму, ему нужна новая доза. Это называется гедонистической адаптацией. D2-рецепторы в мозге начинают «тупеть», их становится меньше, и человек перестает радоваться таким простым вещам, как вкусная еда, закат или объятия. Ему нужен все более сильный стимул», – поясняет специалист.

    Медленный дофамин эксперт сравнивает с вкладом в банк. Мгновенного взрыва он не дает, зато уровень нейромедиатора держится стабильно, а когда человек завершает проект или заканчивает главу книги, происходит выброс дофамина, который закрепляет поведение. Это здоровая, эволюционно заложенная система. Она требует усилия, ведь префронтальная кора должна «продавить» лень, однако именно она дает чувство удовлетворения и смысла.

    «Сейчас наблюдается настоящая дофаминовая эпидемия. Маркетологи и создатели контента вовсю эксплуатируют нашу физиологию. TikTok, Reels и шортсы стали идеальными машинами для быстрого дофамина. Короткий формат, яркая картинка и мгновенная смена кадра обеспечивают непрерывный фазический выброс. Мозг привыкает к быстрой смене стимулов и теряет способность удерживать фокус на одной задаче, отсюда приобретенный синдром дефицита внимания и невозможность читать длинные тексты, смотреть фильмы, вести глубокие беседы», – подчеркивает Кульгавчук.

    Кроме того, по его словам, рецепторы истощаются, и появляется «эмоциональная тупость». Человек начинает жаловаться, что ему все скучно и ничего не хочется. Однако это не депрессия в классическом смысле, а дофаминовое истощение. Часто возникает и тревожность, поскольку быстрый дофамин всегда идет рука об руку с кортизолом, гормоном стресса, и мозг постоянно находится в режиме поиска. Нередко добавляются нарушения сна, так как дофаминовая активность вечером разрушает выработку мелатонина. В результате появляются бессонница, поверхностный сон и утренняя разбитость, и порочный круг замыкается.

    «Как врач я скажу категорично, следовать этой моде означает сознательно нарушать работу своей психики. Полностью отказаться от быстрого дофамина мы не можем, ведь это часть жизни. Секс, вкусная еда, иногда лента новостей вполне нормальны. Проблема в дисбалансе. Когда быстрый дофамин становится основным источником, а медленный постепенно исчезает из жизни, мы получаем невротика с выгоранием», – заявляет врач.

    Медицинская рекомендация психотерапевта заключается в стремлении к дофаминовому гомеостазу, то есть равновесию. Потребление должно быть осознанным, поэтому короткие видео можно себе не запрещать, но стоит ограничить их 20 минутами в день вместо трех часов. Полезно и дофаминовое голодание, при котором человек на срок от 24 до 48 часов отказывается от быстрых стимулов вроде соцсетей, сладкого и игр, что помогает рецепторам восстановиться. Также важно культивировать медленный дофамин, чтобы в течение дня обязательно было хотя бы одно занятие, требующее усилия и дающее отложенный результат, например спорт, рукоделие, изучение языка или приготовление сложного блюда.

    «Сон и режим должны быть святы. Без здорового сна дофаминовая система не восстановится, и никакие дофаминовые детоксы не помогут, если вы спите по пять часов. Мода на дофамин не является модой на здоровье. Это мода на быстрое удовлетворение, которое ведет к истощению – ведь наша психика эволюционно не рассчитана на то количество стимулов, которое обрушивается на нас сегодня. Если вы чувствуете, что стали раздражительны, ничего не хотите и не можете сосредоточиться, прежде всего проверьте свой дофаминовый рацион. Скорее всего, там переизбыток быстрого и дефицит медленного», – добавляет Кульгавчук.

    Ранее стало известно о популярности в мире «дофаминовых сайтов», которые имитируют онлайн-покупки и доставку еды, позволяя пройти весь путь от выбора товара до отслеживания заказа без оплаты и получения. Данный тренд зародился в Южной Корее после создания шуточного сервиса, подсчитывающего сэкономленные пользователем деньги и калории. Специалисты предупреждают, что эффект таких уловок может быстро ослабнуть, а имитация потребления способна усилить желание совершить настоящую покупку.

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    9 октября 2026, 17:46 • Новости дня
    ЕС рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России вопреки санкциям

    Urgewald: Страны ЕС закупили свыше 12 млн тонн СПГ из России

    ЕС рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России вопреки санкциям
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Страны Евросоюза за первые девять месяцев 2026 года увеличили закупки российского сжиженного природного газа с проекта «Ямал СПГ» до рекордных 12,18 млн тонн, несмотря на проводимую Брюсселем политику отказа от энергоносителей из России, говорится в исследовании немецкой неправительственной организации Urgewald.

    Европейские порты с января по сентябрь приняли 167 партий сжиженного газа с российского арктического проекта на сумму 7,88 млрд евро. На Евросоюз пришлось 85% всех зарегистрированных поставок, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование немецкой неправительственной организации Urgewald, основанное на данных аналитической компании Kpler.

    «ЕС импортировал в этом году более 12 млн тонн СПГ с Ямала, ориентировочная стоимость которых составляет 7,88 млрд евро. Это в среднем более 44 тыс. тонн ежедневно», – заявил эксперт Urgewald по санкциям Себастьян Реттерс.

    Исследователи отметили, что ограничения на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам, вступившие в силу 25 апреля, не привели к сокращению поставок. Запрет на импорт по долгосрочным контрактам Евросоюз планирует ввести с 1 января 2027 года.

    Публикация данных совпала с предупреждением Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) о рисках для газоснабжения ЕС грядущей зимой. По их прогнозу, в случае холодной зимы и полного прекращения трубопроводных поставок из России потенциальный дефицит газа может составить 15%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ЕС предупредили о риске зимнего дефицита газа и скачка цен.

    Операторы предрекли истощение газохранилищ Евросоюза до 11% к концу зимы.

    Ранее Европа столкнулась с трудностями при закупке СПГ.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    9 октября 2026, 16:32 • Новости дня
    Гендиректор ЦАГИ и его заместитель оказались под следствием

    Гендиректор ЦАГИ Кирилл Сыпало попал под следствие

    Гендиректор ЦАГИ и его заместитель оказались под следствием
    @ Сергей Бобылев/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) подтвердил, что генеральный директор организации Кирилл Сыпало и его заместитель Елена Боханова находятся под следствием.

    Гендиректор ЦАГИ Кирилл Сыпало и его заместитель по экономике Елена Боханова находятся под следствием. Однако институт продолжает работу в штатном режиме, ответили на запрос ТАСС в научном учреждении.

    «По информации ФАУ «ЦАГИ», должностные лица, указанные в запросе, находятся под следствием. Обязанности генерального директора возложены на первого заместителя генерального директора Медведского Александра Леонидовича», – отметили в организации.

    В институте подчеркнули, что взаимодействие со следственными органами организовано в установленном действующим законодательством порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты назвали преимущества создаваемого при участии ЦАГИ лайнера МС-21-300 над Ту-154М.

    Ранее Савеловский суд Москвы вынес приговор бывшему главе 27-го Центрального НИИ Минобороны Андрею Протасову, обвиняемому в получении взяток и превышении полномочий.

    В январе бывший глава НИИ признался в незаконном получении 7 млн рублей от коллег.

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    9 октября 2026, 17:04 • Новости дня
    Захарова объяснила опасность политика Гитлера Муссолини из Перу

    Захарова назвала ситуацию с политиком Гитлером Муссолини нормализацией нацизма

    Захарова объяснила опасность политика Гитлера Муссолини из Перу
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что победа в Перу политика по имени Гитлер Муссолини является элементом нормализации нацистских лидеров в мире.

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства выразила мнение, что человечество пытаются приучить к естественности подобных имен, передает РИА «Новости».

    «С одной стороны, это вроде какая-то шутка. Но мы проверили, это не фейк. Еще раз говорю, он, наверное, в этом не виноват, у него такое имя. С другой стороны, это те маленькие элементы, которые возвращают в общественное сознание эти адские, абсолютно аморальные имена на уровне некоего приятия», – заявила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу кандидат по имени Гитлер Муссолини победил на выборах мэра в Перу.

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    9 октября 2026, 22:11 • Новости дня
    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России
    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России
    @ Public domain

    Tекст: Антон Антонов

    Минфин немедленно выдаст временную лицензию на поставки российского дизельного топлива, сообщило американское ведомство.

    «Сегодня, по указанию президента Трампа, Управление по контролю за иностранными активами немедленно выпускает временную генеральную лицензию, позволяющую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок», – сообщило ведомство в X.

    В самой лицензии американского Минфина указывается, что Вашингтон разрешает все операции, «связанные с продажей, доставкой, разгрузкой или импортом дизельного топлива российского происхождения, включая импорт в США». Разрешение действует до 7 апреля 2027 года, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Дональд Трамп заявил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным по поставкам дизельного топлива в США и на мировой рынок.

    В понедельник Трамп обвинил власти Украины в росте цен на бензин в США.

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    9 октября 2026, 19:32 • Новости дня
    Экс-хоккеист сборной СССР Татаринов выставил на продажу свои медали

    Экс-хоккеист сборной СССР Татаринов выставил на продажу свои медали за 25 млн

    Экс-хоккеист сборной СССР Татаринов выставил на продажу свои медали
    @ Зуфаров Валерий/Фотохроника ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший игрок московского хоккейного клуба «Динамо» Михаил Татаринов выставил на продажу свои спортивные награды за 25 млн рублей ради приобретения квартиры.

    Татаринов решил продать свои спортивные награды ради покупки жилья, пишут «Вести» со ссылкой на Mash. На продажу за 25 млн рублей выставлены золото чемпионата мира, серебро чемпионата Европы 1990 года и медаль Игр доброй воли в Сиэтле. Информацию об этом подтвердил сам спортсмен.

    «Продажей занимается моя бывшая супруга. Все, чтобы купить мне квартиру. Жить мне просто негде. Сейчас я живу у друзей. Финансовые трудности, вот так получилось. Все нормально, держусь», – рассказал Татаринов.

    Михаил Татаринов играл за сборную СССР, был признан лучшим защитником чемпионата мира 1990 года и считается одним из самых жестких игроков в своем поколении. За свою карьеру хоккеист провел 238 матчей в чемпионате СССР и 161 встречу в НХЛ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте «Ветераны России» предложили заблокировать сайты по продаже госнаград.

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    9 октября 2026, 16:37 • Новости дня
    Лукашенко пошутил над Пашиняном на Совете глав государств СНГ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Совете глав государств СНГ с юмором прокомментировал место премьер-министра Армении Никола Пашиняна на церемонии фотографирования.

    Глава белорусского государства отреагировал на действия армянского коллеги во время традиционного фотографирования участников Содружества, передает ТАСС. Когда Никол Пашинян подошел к флагу своей страны, установленному рядом с белорусским, Лукашенко прокомментировал его местоположение.

    «Никуда он от нас не денется», – сказал белорусский лидер.

    Соответствующее видео с саммита распространил канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу участники саммита СНГ подписали порядка 15 документов.

    Перед заседанием Александр Лукашенко встретился с президентом Туркмении.

    В четверг премьер-министр Армении прилетел в Туркмению для участия в мероприятиях Содружества.

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    9 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным

    Bild: Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным

    Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным
    @ ARCHEOPIX/GRUBE/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Встреча бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера с президентом России Владимиром Путиным вызвала резкую реакцию у немецких политиков, пишет Bild.

    «Позор для Германии. Предательство Европы. Нанесение вреда миру. Но, к сожалению, я и не ожидала от него ничего другого», – заявила член партии «Зеленых» Катрин Геринг-Эккардт.

    Депутат Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман назвала Шредера «самым наглым пенсионером Германии» и охарактеризовала ситуацию как «несравненный позор». В свою очередь лидер социального крыла ХДС Денис Радтке указал на противоречие между отказом Шредера выступить перед парламентской следственной комиссией и его поездкой в Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    При этом в соцсетях возмутились выпадами в адрес Шредера. Пользователи раскритиковали Геринг-Эккардт, указав на встречи с политиками в Киеве, и отметили, что экс-канцлер сделал для мира в Европе больше, чем его критики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

    В среду Шредер приехал в Москву на встречу с руководством сети «Глобус».

    В начале месяца бывший канцлер вошел в наблюдательный совет российской сети «Глобус».

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    9 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    Звинчук рассказал подробности задержания в Черногории

    Звинчук рассказал о досмотре без протокола при задержании в Черногории

    Звинчук рассказал подробности задержания в Черногории
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Основатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук рассказал подробности своего задержания в Черногории, отметив, что местная полиция проводила досмотр без протоколов и интересовалась вербовкой иностранцев для участия в спецоперации.

    Звинчук и его команда были задержаны в Черногории в пятницу утром после того, как попросили разрешения на съемку в монастыре. По словам основателя Telegram-канала, полиция досматривала их без составления протоколов, изъяв вещи и технику, передает ТАСС.

    Кроме того, черногорские полицейские спрашивали Звинчука, не является ли целью его визита в страну вербовка иностранцев для участия в спецоперации на Украине.

    В настоящее время Звинчук и его супруга Валерия находятся на пути домой. Он подчеркнул, что благодаря усилиям российского посольства с ними все хорошо, и выразил благодарность официальному представителю МИД Марии Захаровой и дипломатам за помощь в разрешении ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МИД России сообщил об освобождении задержанных в Черногории россиян из команды «Рыбаря».

    Черногория решила выдворить Звинчука из страны.

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    10 октября 2026, 06:24 • Новости дня
    Воздушная атака на Ростовскую область повредила железнодорожный мост
    Воздушная атака на Ростовскую область повредила железнодорожный мост
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате воздушной атаки получил повреждения железнодорожный мост, было остановлено движение поездов, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «В результате вражеской воздушной атаки на Ростовскую область ранен мужчина», – сообщил глава региона в «Максе».

    Он добавил, что пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают необходимую помощь.

    По словам губернатора, в Ростове получили повреждения несколько многоквартирных домов, жителей эвакуировали, идет ликвидация возгораний.

    «Поврежден железнодорожный мост. Движение поездов в обоих направлениях остановлено. Информация о пострадавших уточняется. Экстренные службы работают на месте происшествия», – сказано в сообщении.

    Кроме того, в Батайске БПЛА попал в незаселенную многоэтажку.

    Слюсарь уточнил, что на местах происшествий работают экстренные службы. В регионе продолжает работать система ПВО, сохраняется опасность атак беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что БПЛА атаковали Ростов, началось возгорание.

    Слюсарь сообщил об уничтожении почти 20 беспилотников над Ростовской областью.

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    10 октября 2026, 11:19 • Новости дня
    Реактивный беспилотник «Герань» впервые достиг Львова

    АиФ: Реактивный российский беспилотник «Герань» впервые достиг Львова

    Реактивный беспилотник «Герань» впервые достиг Львова
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские реактивные беспилотники «Герань» впервые долетели до Львова на западе Украины, сообщили украинские мониторинговые каналы.

    Утром в субботу во Львове объявили воздушную тревогу, после чего жители услышали взрыв, пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на местные СМИ.

    Позднее во Львовской областной военной администрации заявили об уничтожении воздушной цели, оснащенной реактивным двигателем, вблизи города.

    Военные паблики отмечают, что появление реактивного беспилотника в районе Львова может свидетельствовать о расширении географии их применения на Украине.

    Кроме того, минувшей ночью и утром удары беспилотников «Герань» были зафиксированы в Днепропетровске, Николаеве, Киеве, Ивано-Франковске, Луцке, а также в Харьковской, Черниговской, Львовской и Полтавской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российские войска нанесли удар по цехам сборки дронов ВСУ в Черниговской области. В четверг российские «Герани» поразили логистический центр и подстанции на Украине. До этого Вооруженные силы России нанесли удар по складу БПЛА ВСУ в Черниговской области.

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    10 октября 2026, 10:39 • Новости дня
    «Росатом» выиграл арбитраж по спору о строительстве АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии
    «Росатом» выиграл арбитраж по спору о строительстве АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международный арбитражный суд признал незаконным одностороннее расторжение финской компанией Fennovoima контракта с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1».

    «Очередной победой «Росатома» закончилась многолетняя судебная тяжба между российской госкорпорацией и финской компанией Fennovoima. Международный арбитражный суд Международной торговой палаты (ICC) признал незаконным одностороннее расторжение контракта финской стороной на сооружение атомной электростанции, строительство которой вел «Росатом», – говорится в сообщении госкорпорации, которое приводит ТАСС.

    Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация не намерена останавливаться и будет и дальше доказывать в судах свою правоту. По его словам, это уже второе решение европейских органов в пользу российской стороны: четыре года назад международная группа экспертов также сочла отказ Финляндии от проекта необоснованным.

    «В то же время хочу добавить, что если бы мы не судились, а продолжили совместно реализовывать проект, то Финляндия получила бы новейшую АЭС, а вместе с ней недорогое и зеленое электричество», – подчеркнул Лихачев.

    В пресс-службе Росатома добавили, что разбирательство по регламенту ICC зафиксировало успешное продвижение проекта на момент расторжения. Госкорпорация инициировала дополнительные споры для защиты своих интересов, а окончательная сумма взыскания будет определена по итогам всех процессов.

    Контракт на строительство энергоблока мощностью 1200 МВт был заключен в 2013 году, но в мае 2022-го Fennovoima расторгла его, сославшись на задержки и политическую ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российский капитан судна Fitburg отверг обвинения в суде Финляндии. Летом суд Финляндии отменил пожизненный приговор россиянину Тордену.

    Ранее финский суд возобновил процесс по делу порвавшего подводный кабель танкера Eagle S.

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    9 октября 2026, 23:09 • Новости дня
    Путин и Трамп обсудили поставки российских нефтепродуктов

    Путин и Трамп обсудили поставки российской нефти и нефтепродуктов в США

    Путин и Трамп обсудили поставки российских нефтепродуктов
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

    «При обсуждении положения дел в мировой энергетике российская сторона подтвердила свою готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Уверен, что это положительно отразится на всей глобальной экономике», – сказано в заявлении президента России, опубликованном на сайте Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Трамп заявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США.

    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

    Индекс Мосбиржи ускорил рост после разговора двух лидеров.

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    9 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Песков предостерег россиян от поездок в страны ЕС

    Песков: Посещение европейских стран стало опасным для российских граждан

    Песков предостерег россиян от поездок в страны ЕС
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посещение стран Европы для российских граждан в настоящее время сопряжено с опасностью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россиянам опасно посещать Европу, заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию и дать рекомендации россиянам в связи с задержанием в Черногории администратора Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и его команды.

    «Посещение европейских стран для российских граждан в настоящее время является опасным. Это можно сказать со всей уверенностью и со всей ответственностью», – заявил Песков в интервью «Вестям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Черногория решила выдворить основателя «Рыбаря» Михаила Звинчука из страны.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об отсутствии ответа Черногории по поводу его задержания.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что дипломаты будут защищать права задержанного блогера.

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    9 октября 2026, 19:49 • Новости дня
    Экс-глава МВД Черногории высмеял власти страны за задержание авторов «Рыбаря»

    Экс-глава МВД Черногории Данилович высмеял задержание сотрудников «Рыбаря»

    Экс-глава МВД Черногории высмеял власти страны за задержание авторов «Рыбаря»
    @ Stevo Vasiljevic/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший глава МВД Черногории и руководитель партии «Объединенная Черногория» Горан Данилович высмеял решение черногорских властей о задержании авторов Telegram-канала «Рыбарь».

    Бывший министр прокомментировал ситуацию в социальных сетях, назвав абсурдными обвинения черногорских правоохранителей, передает РИА «Новости».

    «Россиянин, который работает на Россию и в России, обвиняется в «гибридной деятельности в интересах России», неужели такое возможно? Если бы их не задержали наши органы, когда они анонсировано прибыли, есть обоснованное подозрение в том, что Звинчук бы на всех гибридно напал, гибридизировал бы нас, истязал и истощал гибридизированием, пока нам не опротивеет такая гибридная жизнь», – написал Данилович.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу адвокат допустил экстрадицию основателя Telegram-канала из Черногории в США.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах российских дипломатов защищать права задержанного блогера Звинчука.

    До этого премьер-министр Черногории объяснил причины задержания администратора «Рыбаря».

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