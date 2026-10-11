Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»5 комментариев
Сборная России по дзюдо вышла в финал командного турнира чемпионата мира
Российские дзюдоисты победили команду Узбекистана и вышли в финал командного турнира на чемпионате мира в Баку, где встретятся со сборной Японии.
Сборная России одолела команду Узбекистана со счетом 4-3 в полуфинале командного турнира на чемпионате мира по дзюдо в Баку, передает ТАСС.
В финале россияне встретятся со сборной Японии, которая ранее одержала победу над командой Китая со счетом 3-0.
Командный турнир завершает соревновательную программу чемпионата мира. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российский дзюдоист Инал Тасоев стал трехкратным чемпионом мира.
В пятницу россиянин Нияз Билалов завоевал бронзу на чемпионате мира.
В четверг российские спортсменки повторили лучший результат на чемпионате мира по дзюдо за 33 года.