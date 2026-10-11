Сборная России по дзюдо вышла в финал командного турнира чемпионата мира

Tекст: Дарья Григоренко

Сборная России одолела команду Узбекистана со счетом 4-3 в полуфинале командного турнира на чемпионате мира по дзюдо в Баку, передает ТАСС.

В финале россияне встретятся со сборной Японии, которая ранее одержала победу над командой Китая со счетом 3-0.

Командный турнир завершает соревновательную программу чемпионата мира. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российский дзюдоист Инал Тасоев стал трехкратным чемпионом мира.

В пятницу россиянин Нияз Билалов завоевал бронзу на чемпионате мира.

В четверг российские спортсменки повторили лучший результат на чемпионате мира по дзюдо за 33 года.