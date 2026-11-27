Tекст: Дарья Григоренко

«Канада, которая придумала хоккей, не пускает наших мальчишек, которые мечтали сыграть на чемпионате мира. При этом половина из них играет в канадских джерси. Вы что творите? Никакие нормы не работают», – приводит слова Фетисова РИА «Новости».

Депутат выразил разочарование отсутствием статуса у российских игроков на Матче звезд, напомнив комиссару лиги Гэри Беттмэну, что отечественные спортсмены приносят организаторам деньги. Фетисов объяснил происходящее сильным канадским лобби и выразил надежду, что в 2028 году молодые российские хоккеисты смогут выступить под национальным флагом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр спорта Михаил Дегтярев заявил о намерении России подать в суд на Международную федерацию хоккея из-за проведения молодежного чемпионата мира в Канаде без участия отечественной сборной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал ситуацию с отстранением российских атлетов от соревнований как беспрецедентную.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недопуск спортсменов до международных турниров проявлением ненависти по национальному признаку.