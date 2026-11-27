Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.0 комментариев
Фетисов раскритиковал решение IIHF не допускать сборную России на МЧМ
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что отстранение сборной России от молодежного чемпионата мира Международной федерацией хоккея доказывает неэффективность существующих норм.
«Канада, которая придумала хоккей, не пускает наших мальчишек, которые мечтали сыграть на чемпионате мира. При этом половина из них играет в канадских джерси. Вы что творите? Никакие нормы не работают», – приводит слова Фетисова РИА «Новости».
Депутат выразил разочарование отсутствием статуса у российских игроков на Матче звезд, напомнив комиссару лиги Гэри Беттмэну, что отечественные спортсмены приносят организаторам деньги. Фетисов объяснил происходящее сильным канадским лобби и выразил надежду, что в 2028 году молодые российские хоккеисты смогут выступить под национальным флагом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр спорта Михаил Дегтярев заявил о намерении России подать в суд на Международную федерацию хоккея из-за проведения молодежного чемпионата мира в Канаде без участия отечественной сборной.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал ситуацию с отстранением российских атлетов от соревнований как беспрецедентную.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недопуск спортсменов до международных турниров проявлением ненависти по национальному признаку.