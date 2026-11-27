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Военный эксперт призвал уничтожать места производства лазеров для ВСУ
Военэксперт Коновалов заявил о планах России уничтожать места сборки лазеров ВСУ
Россия будет уничтожать места производства боевых лазеров на Украине в случае подтверждения их использования украинской стороной, заявил военный эксперт Иван Коновалов.
«Если действительно такие боевые лазеры они могут собрать, то это место надо немедленно уничтожить. Собственно говоря, что мы и делаем», – заявил Коновалов «Газете.Ru».
По его словам, разведке предстоит выяснить детали произошедшего. Аналитик подчеркнул, что европейские страны, участвующие в сборке такого оружия, понесут за это ответственность. При этом детали применения систем лазерных ПВО остаются секретными как в России, так и в других странах.
Накануне советник украинского лидера Сергей Бескрестнов заявил, что ВСУ впервые поразили реактивный беспилотник типа «Герань» с помощью лазерного комплекса, предположительно «Блиск».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о принципе работы новейшего российского лазерного комплекса, сжегшего тысячу украинских беспилотников.
В сентябре советник главы киевского режима Сергей Бескрестнов сообщил об использовании Россией реактивного беспилотника со специальным боезарядом для ударов по ЛЭП.
В прошлом году российские вооруженные силы впервые использовали лазерные комплексы для уничтожения дронов.