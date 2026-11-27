Военэксперт Коновалов заявил о планах России уничтожать места сборки лазеров ВСУ

Tекст: Дарья Григоренко

«Если действительно такие боевые лазеры они могут собрать, то это место надо немедленно уничтожить. Собственно говоря, что мы и делаем», – заявил Коновалов «Газете.Ru».

По его словам, разведке предстоит выяснить детали произошедшего. Аналитик подчеркнул, что европейские страны, участвующие в сборке такого оружия, понесут за это ответственность. При этом детали применения систем лазерных ПВО остаются секретными как в России, так и в других странах.

Накануне советник украинского лидера Сергей Бескрестнов заявил, что ВСУ впервые поразили реактивный беспилотник типа «Герань» с помощью лазерного комплекса, предположительно «Блиск».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о принципе работы новейшего российского лазерного комплекса, сжегшего тысячу украинских беспилотников.

В сентябре советник главы киевского режима Сергей Бескрестнов сообщил об использовании Россией реактивного беспилотника со специальным боезарядом для ударов по ЛЭП.

В прошлом году российские вооруженные силы впервые использовали лазерные комплексы для уничтожения дронов.