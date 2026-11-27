Лавров: ОАЭ являются настоящим стратегическим партнером России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сотрудничество между странами основывается на равноправии, взаимном уважении и учете национальных интересов. По словам Лаврова, это взаимодействие является «очень хорошим примером равноправного межгосударственного взаимодействия в многополярном мире», передает ТАСС.

Министр отметил прочные исторические узы дружбы, напомнив, что Советский Союз признал ОАЭ 8 декабря 1971 года. С тех пор связи стран развиваются, а их основой служит Декларация о стратегическом партнерстве, подписанная в Москве 1 июня 2018 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее МИД сообщил о встрече Сергея Лаврова в Абу-Даби с главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном для обсуждения напряженности в Персидском заливе.

Также дипломаты в ходе телефонного разговора подчеркнули важность урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

Кроме того, Лавров также провел с Аль Нахайяном телефонный разговор.