Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.0 комментариев
Лавров назвал ОАЭ настоящим стратегическим партнером России
Лавров: ОАЭ являются настоящим стратегическим партнером России
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) служат настоящим стратегическим партнером России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Сотрудничество между странами основывается на равноправии, взаимном уважении и учете национальных интересов. По словам Лаврова, это взаимодействие является «очень хорошим примером равноправного межгосударственного взаимодействия в многополярном мире», передает ТАСС.
Министр отметил прочные исторические узы дружбы, напомнив, что Советский Союз признал ОАЭ 8 декабря 1971 года. С тех пор связи стран развиваются, а их основой служит Декларация о стратегическом партнерстве, подписанная в Москве 1 июня 2018 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее МИД сообщил о встрече Сергея Лаврова в Абу-Даби с главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном для обсуждения напряженности в Персидском заливе.
Также дипломаты в ходе телефонного разговора подчеркнули важность урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.
Кроме того, Лавров также провел с Аль Нахайяном телефонный разговор.