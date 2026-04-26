  Российские войска продвинулись к Доброполью в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Новое покушение выявило разлад в администрации Трампа
    Эксперты рассказали об уроках Чернобыля
    Лавров: Зеленский получает удовольствие от возрождения нацизма
    Британский король намерен остановить исторический разрыв с США
    Российские войска продвинулись к Доброполью
    Лавров высмеял планы Зеленского возглавить европейский военный альянс
    Целью стрелка на гала-ужине в Вашингтоне назвали руководство США
    В Кремле назвали главные причины снижения экономики России
    Партии «Зеленые» и «Зеленая альтернатива» объявили о слиянии
    Мнения
    Анна Сытник Анна Сытник Каким может быть «Чернобыль» искусственного интеллекта

    Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Три стадии принятия атома – любовь, страх, равнодушие

    Печальная дата 40-летия чернобыльской катастрофы может быть отмечена в том числе и гарантиями российских специалистов – технически такое уже невозможно. Все прочее остается на совести иностранных «партнеров». Ведь удары по Запорожской и Бушерской АЭС по-прежнему возможны.

    1 комментарий
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    40 комментариев
    26 апреля 2026, 22:19 • Новости дня

    Актер Пангаев из «Улиц разбитых фонарей» умер в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    В возрасте 74 лет ушел из жизни актер и каскадер Александр Пангаев, снявшийся в популярном сериале «Улицы разбитых фонарей».

    О кончине Александра Пангаева сообщается на портале Кино-театр.ру, где отмечаются годы его жизни: с 22 декабря 1951 года по 21 апреля 2026 года.

    Пангаев был известен как актер и каскадер, работал на киностудии «Ленфильм» с 1984 года, где не только исполнял роли, но и занимался трюками и спецэффектами.

    Дебют Пангаева на экране состоялся в 1986 году в двухсерийной картине «Как стать звездой».

    За свою карьеру он поучаствовал в 74 проектах. Самыми заметными работами стали сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны», а также фильмы «Большая прогулка», «Вербное воскресенье», «Бабье лето» и «Сталинград» Федора Бондарчука.

    Александр Пангаев также был мастером спорта по спортивной гимнастике, что помогло ему в профессии каскадера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер Игорь Алексеев скончался на 60-м году жизни. Актер сериала «Реальные пацаны» Рамиль Мубинов умер в возрасте 40 лет.

    Актер Алексей Наумов, известный по роли в сериале «Следствие ведут знатоки», также ушел из жизни на 66-м году.

    26 апреля 2026, 05:11 • Новости дня
    Эксперт рассказала о нелюбимых работодателями качествах сотрудников

    Tекст: Денис Тельманов

    Неспособность действовать в условиях неопределенности и многозадачности часто вызывает недовольство у работодателей, особенно в современном бизнесе.

    Работодатели все чаще отмечают, что не удовлетворены неспособностью сотрудников работать в режиме неопределенности и многозадачности, передает ТАСС. Об этом рассказала директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии Анна Хрипченко.

    «Неспособность работать в условиях неопределенности и многозадачности. Сегодня бизнесу нужны люди, которые умеют принимать решения без полного набора данных, мыслить системно и критически», – подчеркнула Хрипченко.

    Эксперт также отметила, что многие работодатели негативно воспринимают имитацию бурной деятельности, когда сотрудники выглядят занятыми, но не отвечают за конечный результат.

    По словам Хрипченко, среди других нежелательных качеств она выделила отсутствие гибкости, нежелание учиться новому и недостаток цифровых компетенций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Центра стратегических разработок Павел Смелов заявил, что спрос на экономистов, юристов и менеджеров в России ниже предложения из-за «перепроизводства» специалистов.

    На рынке труда России наблюдался дефицит кадров в обрабатывающих секторах на протяжении многих лет. Охранник, бухгалтер и продавец возглавили рейтинг самых скучных профессий по мнению россиян в 2026 году.

    Комментарии (7)
    25 апреля 2026, 23:51 • Новости дня
    МИД Румынии выразил протест послу России из-за падения беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    В Бухаресте российскому послу Владимиру Липаеву выразили протест по поводу падения беспилотника в Галаце, причинившего ущерб частной и государственной собственности.

    Посол России в Бухаресте Владимир Липаев был вызван в МИД Румынии из-за падения беспилотника в городе Галац, передает ТАСС. Румынская сторона назвала случившееся «нарушением суверенитета» и «серьезной эскалацией региональной безопасности», выразив «решительный протест» российскому дипломату.

    Липаев в беседе с корреспондентом ТАСС категорически опроверг обвинения, заявив: «Прежде всего, не установлена достоверно принадлежность упавшего дрона, который вполне мог быть украинским, неясно, каким образом он попал на территорию Румынии: то ли был сбит средствами ПВО, то ли отклонен средствами радиоэлектронной борьбы, то ли сбит самолетами ВВС, то ли упал сам – эти вопросы остаются без ответа».

    Дипломат отметил, что быстрая утилизация обломков дрона делает невозможной его идентификацию, и предположил, что речь может идти о провокации со стороны Киева.

    Липаев также опроверг утверждение румынского МИД о том, что он признал российское происхождение дрона.

    Румынское Минобороны утверждает, что российский БПЛА нарушил воздушное пространство страны и нанес ущерб хозяйственной постройке и электрическому столбу.

    Президент Румынии Никушор Дан заявил, что это первый случай повреждения румынской собственности в результате подобного инцидента, и власти относятся к этому с полной серьезностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осколки беспилотника повредили пристройку к дому и электрический столб в румынском Галаце. Британия заявила, что боевая авиация Соединенного Королевства не пыталась перехватить неопознанный аппарат в районе Галаца.

    МИД Румынии вызвал российского посла Владимира Липаева в Бухарест после происшествия. Российский МИД отметил, что Москва намерена использовать вызов посла как возможность разъяснить румынской стороне российскую позицию по внешнеполитическим вопросам.

    Комментарии (14)
    26 апреля 2026, 14:30 • Видео
    Свершилось: против Израиля даже Германия

    Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 03:35 • Новости дня
    Названы главные смертельные болезни на ближайшие пять лет

    Онищенко назвал главные смертельные болезни на ближайшие пять лет

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшие пять лет основную угрозу для жизни будут представлять сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания, а также грипп.

    Академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко сообщил об основных болезнях, которые останутся наиболее смертоносными в ближайшие пять лет, передает ТАСС.

    Он выделил кардиологические, онкологические и эндокринные заболевания как главных лидеров по уровню смертности. Среди инфекционных болезней на первом месте, по его словам, останется грипп, включая его штаммы А и Б.

    Онищенко отметил, что грипп способствует развитию осложнений, связанных с сердечно-сосудистой системой, и усугубляет течение кардиологических заболеваний.

    Эксперт подчеркнул, что на протяжении последних двадцати лет перечень болезней с высокой смертностью практически не менялся. Даже во время активного распространения COVID-19 ущерб от гриппа оставался значительным.

    По его словам, распространение COVID-19 даже способствовало сокращению числа случаев гриппа благодаря введению ограничительных мер.

    Он уточнил, что новые инфекции, такие как оспа обезьян, уже проникли в человеческую популяцию, однако особую угрозу для России продолжает представлять холера, несмотря на то, что седьмая пандемия холеры, начавшаяся в 1960 году, для страны остается малозначимой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, половина совершеннолетних граждан России страдает хотя бы одним хроническим заболеванием.

    За последние шесть лет число случаев когнитивных расстройств увеличилось на 10%. В России наблюдается рост числа случаев ожирения среди детей, особенно среди мальчиков.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 13:32 • Новости дня
    Песков заявил о неотъемлемой принадлежности России к Европе

    Песков: Россия является неотъемлемой частью Европы

    Песков заявил о неотъемлемой принадлежности России к Европе
    Tекст: Дарья Григоренко

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия является неотъемлемой частью Европы, поэтому не может быть главной угрозой для нее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

    «Россия не может быть главной угрозой для Европы, потому что Россия, кто бы что бы ни говорил, она, будучи евразийской страной, все-таки это неотъемлемая составляющая часть Европы», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что власти европейских стран делают Россию «образцовым внешним врагом» с точки зрения пропаганды, однако, по его мнению, списать на нее все внутренние проблемы вряд ли удастся. «Приведет ли это к чему-то хорошему? Удастся ли им все списать на нас? Вряд ли, конечно», – подчеркнул он.

    Комментируя принятую в Германии военную стратегию, где Россия названа «главной угрозой», Песков назвал такой подход неразумным и ошибочным. Он подчеркнул, что нынешние европейские политики избрали «линию тотальной русофобии» в качестве основного политического курса.

    По словам пресс-секретаря президента, кризис в Европе только усугубляется: речь идет не только о проблемах в экономике и безопасности, но и о глубоком экзистенциальном кризисе, связанном с утратой понимания собственных ориентиров.

    Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев сообщил, что российская сторона открыта для восстановления сотрудничества с Германией, однако будет исходить из собственных национальных интересов и не планирует навязывать взаимодействие.

    Напомним, Германия представила новую стратегию по укреплению своих вооруженных сил. Власти ФРГ планируют к 2039 году создать самую сильную армию в Европе, Россия в документе названа «главной угрозой».

    Комментарии (43)
    26 апреля 2026, 00:18 • Новости дня
    МИД сообщил об отсутствии россиян среди пострадавших в ходе атак в Мали

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате серии террористических атак в Мали российские граждане не пострадали, сообщили в МИД РФ, посольство поддерживает связь с властями.

    МИД сообщил, что российские граждане не пострадали во время недавних нападений террористов в Мали, передает ТАСС. Посольство России в Бамако находится в постоянном контакте с компетентными малийскими ведомствами для уточнения информации о ситуации и безопасности соотечественников, подчеркнули в ведомстве.

    Дипломаты отметили, что 25 апреля вооруженные антиправительственные группировки совершили серию скоординированных атак в столице Мали и прилегающих регионах. «Согласно данным посольства России в Бамако, никто из соотечественников по состоянию на текущий момент не пострадал. Диппредставительство находится в постоянном контакте с компетентными ведомствами Мали», – заявили в МИД.

    МИД России выразил глубокую обеспокоенность по поводу происходящих событий и подчеркнул, что действия террористов представляют непосредственную угрозу стабильности дружественного России малийского государства.

    Также на Смоленской площади обратили внимание на возможную причастность западных силовых структур к подготовке бандформирований, совершивших нападения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипмиссия России в Мали осудила нападения исламистов. Российские военные из Африканского корпуса сдержали атаку джихадистов с помощью ударных вертолетов и FPV-дронов.

    Ранее появились сообщения, что в районе главной военной базы Кати возле столицы Бамако прогремели взрывы и раздались звуки стрельбы.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 17:31 • Новости дня
    Глава МИД Эстонии потребовал от России вернуть Украине энергообъекты

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия должна вернуть Украине все ее энергообъекты.

    Он подчеркнул, что войска России должны быть немедленно выведены со всех украинских объектов энергетической инфраструктуры, а Украина должна получить полный контроль над ними, передает РИА «Новости».

    Министр также выступил за введение более жестких санкций в отношении российского энергетического сектора.

    Ранее Владимир Зеленский выразил готовность к прекращению огня на Украине при условии зеркальных шагов со стороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что получил требование вывести вооруженные силы Украины из Донбасса в течение двух месяцев.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Зеленский должен проявить критическое мышление и принять мирные предложения России.

    Комментарии (4)
    26 апреля 2026, 07:30 • Новости дня
    ПВО Севастополя сбила 71 воздушную цель

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе массированного ночного налета на Севастополь была сбита 71 воздушная цель, погиб один человек, еще четверо получили ранения.

    О массированной атаке ВСУ на Севастополь ночью сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Max-канале. По его словам, силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы уничтожили 71 воздушную цель. В результате налета погиб один человек, четверо получили ранения.

    Развожаев уточнил, что от атаки пострадали 34 многоквартирных и 17 частных домов. Также повреждены два магазина – в них выбиты стекла, а на улице Загородная Балка у станции технического обслуживания была пробита крыша.

    Губернатор рассказал, что между Родным и Терновкой после падения осколков сбитого беспилотника начался пожар в поле, где загорелась трава. В районе Кара-Кобы произошло возгорание лесной подстилки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате отражения атаки беспилотников над Севастополем пострадал человек и повреждена контактная линия железной дороги.

    Силы ПВО и мобильные группы отражают очередную воздушную атаку, сбив четыре цели в районе Северной стороны.

    В результате массированной атаки ВСУ на Севастополь силы ПВО и флота сбили 43 беспилотника, есть погибший и трое пострадавших.


    Комментарии (4)
    25 апреля 2026, 23:23 • Новости дня
    Посольство России в Мали осудило атаки боевиков в стране

    Tекст: Денис Тельманов

    Дипмиссия России в Мали резко осудила нападения исламистов. Боевики утром в субботу атаковали военные объекты почти в десяти городах страны.

    Посольство России в Мали осудило нападения боевиков, которые произошли 25 апреля в разных районах страны, сообщает ТАСС.

    «Посольство РФ в Мали решительно осуждает совершенные 25 апреля подлые нападения вооружённых террористических группировок в разных районах страны. Рассматриваем подобные преступные действия как направленные на подрыв безопасности и стабильности государства», – говорится в заявлении дипмиссии.

    Российские дипломаты подчеркнули, что атаки удалось отбить благодаря решительным и скоординированным действиям Вооружённых сил Мали.

    Посольство выразило солидарность с руководством и народом этой африканской страны, а также поддержало стремление малийского общества к миру, безопасности и устойчивому развитию.

    Дипломаты также выразили соболезнования семьям погибших.

    Ранее Генеральный штаб ВС Мали сообщил, что ситуация в стране находится под контролем властей, несмотря на атаки боевиков в почти десяти городах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Африканский корпус России отбил атаку двух тысяч боевиков в Мали с помощью ударных вертолетов и FPV-дронов.

    Правительственные войска Мали отразили нападения вооруженных группировок на стратегические объекты и приступили к зачистке освобожденных территорий.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 00:11 • Новости дня
    В Вологде прошло заседание Большого Круга Северо-Западных казаков

    Tекст: Денис Тельманов

    В Вологде представители казачества обсудили итоги года и приняли решения для укрепления деятельности казачьих обществ в регионе.

    Заседание Большого Круга Северо-Западного войскового казачьего общества состоялось в Вологде. Об этом сообщает сайт Совета при президенте России по делам казачества.

    Помощник президента Дмитрий Миронов направил приветствие участникам, отметив важность достижения качественных результатов в поступлении казаков в мобилизационный людской резерв Вооруженных сил, оказании помощи казакам - участникам СВО и их семьям, патриотическом воспитании подрастающего поколения.

    «Войско за истекший год достигло заметных результатов в своей деятельности. Свидетельством признания заслуг казаков и атаманов стало утверждение президентом Российской Федерации геральдических знаков – герба, знамени и флага Северо-Западного войскового казачьего общества», – говорится в обращении Миронова.

    Атаман Максим Буга отчитался о проделанной в 2025 году работе и выделил ключевые направления, включая патриотическую и военно-прикладную деятельность. По итогам Большого Круга были приняты решения, направленные на дальнейшее развитие казачьих обществ в регионах Северо-Западного федерального округа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении герба, знамени и флага Всероссийского казачьего общества, а также герба, знамени и флага для Северо-Западного войскового казачьего общества.

    Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов заявил о необходимости усилить работу по информированию казаков об условиях поступления в мобилизационный людской резерв и обратить особое внимание на состояние мобилизационных ресурсов в казачьих обществах.

    Комментарии (4)
    26 апреля 2026, 01:17 • Новости дня
    Немецкий робот отключился после работы в зоне Чернобыля

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС робот немецкого производства смог проработать в загрязненной зоне всего несколько часов, после чего отключился из-за особенностей конструкции.

    Немецкий роботизированный комплекс смог проработать в грязной зоне Чернобыльской АЭС всего несколько часов, после чего отключился. Об этом ТАСС рассказал начальник Специального конструкторско-технологического бюро прикладной робототехники Александр Батанов, принимавший участие в ликвидации последствий аварии.

    По его словам, конструкция немецких роботов изначально не была рассчитана на экстремальные условия эксплуатации на Чернобыльской станции. «Один немецкий робот, насколько я помню, проработал в очень грязной зоне несколько часов и вырубился», – заявил Батанов. На следующее утро система вновь включилась, однако робот сразу столкнулся с препятствием.

    Второй немецкий робот также оказался малополезным – его ограничивал короткий кабель и неудачная конструкция катушки кабелеукладчика. Такое ограничение существенно снизило эффективность эксплуатации техники во время ликвидационных работ.

    Авария на Чернобыльской АЭС, произошедшая 26 апреля 1986 года, привела к одному из крупнейших радиоактивных загрязнений в истории. Сильнее всего пострадали северные районы Киевской и Житомирской областей на Украине, Гомельская область Белоруссии и Брянская область России, общая площадь загрязнения превысила 200 тыс. кв. км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, трагедия на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС изменила принципы работы с мирным атомом и привела к созданию международных конвенций по радиационной защите. Мировая атомная энергетика спустя почти 40 лет после аварии переживает ренессанс благодаря росту спроса на низкоуглеродное электричество.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 02:13 • Новости дня
    Корабль «Прогресс МС-34» с грузом для МКС и скафандром успешно выведен на орбиту

    Tекст: Денис Тельманов

    Грузовой корабль «Прогресс МС-34» отделился от ракеты-носителя и начал самостоятельный полет к Международной космической станции с 2,5 т грузов, включая новый скафандр «Орлан-МКС».

    Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-34» был осуществлен с площадки №31 космодрома Байконур в 01:22 мск, передает ТАСС. В 01:30 мск корабль массой 7,4 т был успешно выведен на орбиту и начал движение к Международной космической станции.

    Стыковка корабля с модулем «Звезда» российского сегмента МКС запланирована на 28 апреля в 03:01 мск. Продолжительность полета до станции составит примерно 49,5 часов.

    В рамках 95-й миссии снабжения МКС «Прогресс МС-34» доставит около 2,5 т различных грузов, среди которых 700 кг топлива, 420 кг питьевой воды, 50 кг кислорода, а также 1 348 кг сухих грузов для экипажа МКС-74 и систем станции. В числе доставляемого оборудования – новый скафандр «Орлан-МКС» №8.

    На борту корабля находятся VR-очки и оборудование для эксперимента «Виртуал», позволяющие отслеживать реакции организма и влияние невесомости на зрение и вестибулярный аппарат. Также доставлены инструменты для экспериментов «Нейроиммунитет», «Коррекция», «Биодеградация» и «Сепарация».

    «Прогресс МС» используется для доставки грузов на МКС, включая топливо, оборудование, продовольствие, воду и кислород, а также для корректировки орбиты станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на космодроме Байконур одобрили пуск ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-34».

    Собранную ракету-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-34» вывезли на стартовую площадку и перевели в вертикальное положение.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 02:21 • Новости дня
    В Севастополе умер получивший ранения от осколков БПЛА мужчина

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате массированной атаки ВСУ на Севастополь силы ПВО и флота сбили 43 беспилотника, есть погибший и трое пострадавших.

    Мужчина 1983 года, получивший ранения от осколков сбитого над Севастополем украинского беспилотника, скончался, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

    По его словам, погибший находился в автомобиле на улице Генерала Острякова.

    «Прибывшая на место бригада скорой помощи пыталась его реанимировать, но к сожалению спасти его не удалось. Приношу искренние соболезнования родным и близким», – отметил Развожаев.

    По предварительным данным, пострадали еще три человека. Среди них пожилой мужчина и женщина с осколочными ранениями и травмами средней тяжести – их обнаружили в районах Генерала Мельника и Балаклавском.

    Также пострадал молодой парень в районе Хрюкина.

    Все раненые были доставлены в больницы города.

    В результате падения осколков сбитых беспилотников были зафиксированы многочисленные повреждения инфраструктуры.

    На территории Академии хореографии выбиты окна, однако дети и сотрудники не пострадали, так как находились в укрытии.

    В районе СНТ «Фронтовик» из-за осколков вспыхнула станция шиномонтажа, а на Фиолентовском шоссе загорелся частный жилой дом.

    Осколки также повредили здания в районах Гераклея, Радиогорки, Горпищенко, где пробиты стены и выбиты окна.

    В Учкуевке повреждена газовая труба, в нескольких районах пострадали линии электропередач.

    Отмечается, что были зафиксированы случаи попадания пуль в жилые дома и окна.

    Губернатор подчеркнул, что спасательные службы Севастополя продолжают реагировать на все сообщения о повреждениях и опасных находках.

    Горожан просят при обнаружении подозрительных предметов незамедлительно сообщать об этом по номеру 112, чтобы избежать новых инцидентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска России отразили удар украинских войск в районе мысов Фиолент и Херсонес, уничтожив несколько вражеских объектов.

    В Севастополе сбили девять беспилотников. В результате отражения атаки осколками дронов были ранены молодой мужчина и женщина в разных районах города.

    Комментарии (0)
    25 апреля 2026, 23:32 • Новости дня
    Развожаев сообщил о девяти сбитых БПЛА над Севастополем

    Tекст: Денис Тельманов

    В Севастополе войска сбили девять беспилотников.

    В Севастополе сбито девять беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Max-канале.

    Он призвал жителей города соблюдать меры безопасности

    «Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Если находитесь дома, то отойдите от окон», – написал Развожаев.

    Глава города отметил, что военные продолжают уничтожать вражеские БПЛА с помощью различных средств, включая стрелковое оружие.

    Он подчеркнул, что пули, выпущенные в небо, возвращаются вниз с ускорением свободного падения, поэтому жителям важно соблюдать осторожность.

    Развожаев также проинформировал о новых правилах подачи сигнала воздушной тревоги. Теперь сирена будет звучать три раза, после чего отключаться – это сделано для того, чтобы звук не мешал работе средств ПВО и мобильных огневых групп. По его словам, такой подход позволит повысить эффективность воздушной защиты города.

    Он подчеркнул, что прекращение сигнала не означает отмену тревоги или отсутствие угрозы. Информация об отбое воздушной тревоги будет поступать через громкоговорители и официальные каналы губернатора. Жителей призывают внимательно следить за сообщениями и не пренебрегать предосторожностями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы противовоздушной обороны отразили воздушный налет украинских беспилотников на Севастополь.

    Вражеский беспилотник атаковал автомобиль гуманитарной миссии Севастополя, который доставлял продукты, пасхальные подарки и медикаменты в прифронтовые села.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 05:58 • Новости дня
    ПВО сбили 16 беспилотников над Севастополем

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате отражения атаки беспилотников над Севастополем пострадал человек, повреждена контактная линия железной дороги, ведутся восстановительные работы.

    Силы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку ВСУ на Севастополь, сообщает ТАСС. По данным властей, всего над разными районами города было сбито 16 воздушных целей, включая беспилотные летательные аппараты.

    Спасательная служба Севастополя зафиксировала попадание обломков сбитого БПЛА в отделение кардиологии первой городской больницы. В результате один человек получил осколочные ранения, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

    Части сбитого беспилотника также упали на железнодорожные пути. Повреждена контактная линия, однако железнодорожное полотно не пострадало. Возможны задержки пригородных поездов, ремонтно-восстановительные работы начнутся после завершения тревоги.

    Военные продолжают уничтожать вражеские беспилотники различными средствами, в том числе стрелковым оружием. Граждан просят соблюдать меры безопасности, покидать открытые пространства и оставаться в защищенных местах. При обнаружении опасных предметов необходимо сообщать по номеру 112, службы реагируют оперативно и выезжают на место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО и мобильные группы в Севастополе отразили очередную воздушную атаку, сбив четыре цели в районе Северной стороны.

    В результате массированной атаки ВСУ на Севастополь силы ПВО и флота уничтожили 43 беспилотника, есть погибший и трое пострадавших.

    В ходе отражения атаки осколками дронов были ранены молодой мужчина и женщина, которые находились в разных районах города.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 03:11 • Новости дня
    В России обновили правила поведения болельщиков на стадионах

    Tекст: Денис Тельманов

    В стране скорректировали перечень запрещенных предметов и ужесточили требования к поведению зрителей на спортивных объектах, введя новые ограничения.

    В России обновлены правила поведения зрителей на спортивных соревнованиях, пишет ТАСС. Соответствующее постановление правительства включает несколько десятков изменений к действующим с 2014 года правилам, однако основные требования к поведению болельщиков остались прежними: сохраняется запрет на алкоголь, опасные и громоздкие предметы, пропаганду насилия и нетерпимости, а также спекуляцию билетами.

    Среди нововведений – обязанность предоставлять для осмотра личный транспорт, запрет на электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности за исключением тех, что предназначены для маломобильных граждан, а также запрет на использование беспилотников без согласования с организаторами.

    Болельщикам дополнительно запрещено забираться на ограждения, парапеты, осветительные приборы, мачты и деревья, расположенные на территории спортивных объектов.

    Требования по напиткам также ужесточились: как и раньше, нельзя проносить напитки в стеклянной и жестяной таре, объем пластиковой тары ограничен 0,5 литра, однако теперь общий объем напитков на одного человека не должен превышать одного литра.

    Что касается баннеров на фанатском секторе, уточнены допустимые размеры древка, а также введено правило, что несколько полотен, складывающихся в единое визуальное средство поддержки, считаются нарушением.

    Среди технических изменений – переименование «туалетных комнат (кабинок)» в «санитарные узлы» и ряд других уточнений, дополняющих регламент поведения на спортивных объектах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на стадионе Алехандро Вильянуэва в Лиме произошел инцидент, в результате которого погиб один человек и пострадали 47.

    Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов предложил вернуть продажу пива на стадионах.

    На матче Олимпиады в Милане между Канадой и Чехией болельщик развернул российский флаг.

    Комментарии (0)
    Морская блокада США медленно задушит Иран

    США усиливают морскую блокаду Ирана: из страны не могут пройти танкеры с нефтью, а в страну – корабли с оборудованием и продовольствием. Вместо блицкрига Вашингтон сделал ставку на медленное удушение Тегерана. Как блокада уже сказывается на иранской экономике, что Иран может сделать в ответ – и когда блокада станет для него действительно невыносимой? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Перейти в раздел

    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля

    «Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности», – заявил в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС глава Росатома Алексей Лихачев. Как именно были изменены технологии строительства АЭС со времен Чернобыля и какие передовые решения создаются в России сегодня, чтобы решить еще одну важнейшую задачу атомной энергетики – избавление от ядерных отходов? Подробности

    Перейти в раздел

    Новое покушение выявило разлад в администрации Трампа

    Жизнь Дональда Трампа вновь попала под угрозу: против главы Белого дома было организовано уже четвертое покушение. Между тем эксперты отмечают, что использовать произошедшее в своих целях у президента США не выйдет: его рейтинг чрезмерно низок для манипуляции общественным мнением. Тем не менее неудавшееся убийство наверняка придаст импульс накопившимся конфликтам внутри Белого дома. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

      Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 14,5% в апреле 2026 года – что это значит для кредитов, вкладов и рубля

      Банк России 24 апреля 2026 года снизил ключевую ставку до 14,5% годовых – это уже восьмое подряд решение в рамках цикла смягчения. Показатель продолжает снижаться после мартовских 15% и напрямую влияет на кредиты, вклады и курс рубля. Разбираемся простыми словами, что означает новая ставка, почему ее снизили и как это отразится на деньгах россиян уже сейчас.

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации